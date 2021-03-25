5000 рублей за проверку гражданства РФ – обращение абхазского омбудсмена

Уполномоченная по правам человека в самопровозглашенной республике Абхазия Асида Шакрыл обратилась к российскому послу в Сухуми Алексею Двинянину. Абхазский омбудсмен просит рассмотреть вопрос об обоснованности взимания консульского сбора в размере пяти тысяч рублей. Как говорилось в статье «Эха Кавказа» от 23 марта, эту сумму жители Абхазии платят за проверку наличия гражданства Российской Федерации – для замены загранпаспорта.

Асида Шакрыл указывает на обстоятельство, что большинство лиц, проживающих в Абхазии, получили заграничный паспорт гражданина РФ именно в консульском отделе российского посольства. Тем самым, значительно упрощается процедура проверки наличия гражданства.

«2020 год стал годом тяжелых испытаний, связанных с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, охватившей весь мир, в том числе и Абхазию. Из-за пандемии и карантинных мер многие не могли вовремя подать документы на замену паспорта. Более того, тысячи людей оказались в тяжелом социально-экономическом положении. Последствия пандемии особенно тяжело отразились на благосостоянии людей из социально-уязвимой категории населения. В связи с этим взимание консульских сборов в размере около пяти тысяч рублей становится непосильным бременем для многих граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в период пандемии COVID-19», – говорится в обращении.

Уполномоченная надеется на то, что представителям Российской Федерации удастся найти справедливое решение вопроса о продлении действия российских паспортов. Она выразила надежду на взаимопонимание и сотрудничество, направленное на защиту прав и свобод человека и гражданина в Абхазии.

«Трудно переоценить возможность обладать российским гражданством, позволяющим гражданам Абхазии преодолеть препятствия политического характера и более полно реализовать права человека», – сказано в письме.

Отметим, что изменения в ставки консульских сборов были внесены постановлением правительства РФ и вступили в силу с 1 января 2021 года.