Что нужно знать о вакцинации препаратом Pfizer?

Вторая партия вакцины была доставлена в Грузию прошлой ночью. Это около 30 тысяч доз препарата Pfizer. Параллельно началась регистрация желающих вакцинироваться среди возрастной группы старше 65 лет. В Минздраве не исключают, что всеобщая регистрация может начаться уже в следующем месяце.

Вакцину Pfizer можно будет сделать в 6 клиниках, расположенных в трех городах Грузии. Это Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Общее количество доз изначально было решено поделить надвое, чтобы все, кто выберут для вакцинации этот препарат, гарантированно могли получить вторую дозу через 21 день. В случае с препаратом AstraZeneca, который был завезен 13 марта в количестве 43 тысяч доз, интервал между введением первой и второй дозы вакцины составляет 8-12 недель.

Зарегистрироваться в очередь на вакцинацию можно на портале booking.moh.gov.ge. Сегодня с шести часов вечера на сайт был добавлен препарат Pfizer.

«Выбрать, каким именно препаратом вакцинироваться, граждане смогут перед началом регистрации. После того, как человек сделает выбор между AstraZeneca и Pfizer, появится (графа) с различными медучреждениями: в случае с Pfizer их 6, а остальные - по регионам, где можно привиться AstraZeneca. Выбор можно будет сделать в лимитированный период – до тех пор, пока у нас не закончатся дозы вакцины Pfizer, рассчитанные на 14 500 (человек). После чего вакцинация продолжится препаратом AstraZeneca», – сказала заместитель министра здравоохранения Тамар Габуния.

Препарат Pfizer будет поставляться клиникам в ограниченных количествах – каждые два дня, заявляют в Центре по контролю над заболеваниями. Это связано с тем, что вакцина этого производителя нуждается в специальных условиях хранения – температуре в -80 градусов. Вакцинация препаратом Pfizer начнется с 30 марта.

«28-29 марта определенное количество доз вакцины при соблюдении соответствующих условий – а это температура -80 градусов – будет транспортировано в Кутаиси и Батуми. Она будет храниться в (региональных) департаментах Центра по контролю над заболеваниями и поставляться в клиники в соответствии с тем, сколько людей будут прививаться ежедневно. Т.е. клиники будут получать такое количество доз, которых хватит максимум на два дня. После разморозки, примерно в течение 5 дней эта вакцина может храниться при температуре от 2 до 8 градусов. Мы будем работать так, чтобы потери (вакцины) были минимальными. Какие-то потери все-таки будут, но они должны быть минимальными», – заявил глава центра Амиран Гамкрелидзе.

По его словам, при вакцинации Pfizer будут также использоваться специальные шприцы, которые позволяют избежать потерь препарата. Гамкрелидзе предупредил, что в случае с Pfizer, как и с любой другой вакциной от коронавируса, возможно проявление легких побочных эффектов:

«Это температура до 38,5, редко, возможно до 40 градусов, боль в суставах, в мышцах, покраснение в месте (введения) инъекции, гиперемия и боль. В течение одного или двух дней общая слабость и чувство усталости. Такое было описано в 40-60% случаев».

При этом в опросник, который заполняется перед вакцинацией препаратом Pfizer, был включен дополнительный вопрос, касающийся филлеров, другими словами, инъекционных имплантатов. Это гелевидный препарат для безоперационного омоложения, помогающий избавиться от глубоких морщин.

«В случае с Pfizer этот вопрос уже под конец был включен в гайдлайн CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США). У тех людей, кто часто использует филлеры, при иммунизации Pfizer могут проявиться местные осложнения, которые требуют последующего лечения».

По информации Центра по контролю над заболеваниями, в первые полчаса после открытия регистрации для лиц старше 65-ти лет в очередь на вакцинацию препаратом AstraZeneca записались более 100 граждан. К середине дня их количество возросло до 400. Сколько человек записались на вакцинацию препаратом Pfizer, пока не известно.

В центре и в Минздраве сегодня заявили, что не исключают возможности открытия регистрации для желающих всех возрастов уже в следующем месяце. По словам Амирана Гамкрелидзе, этот вопрос будет вынесен на обсуждение межведомственного координационного совета.