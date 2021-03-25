Женевские споры вместо Женевских дискуссий

Тбилиси и Москва сверят позиции по разрешению конфликтов на начавшемся сегодня очередном, 52 раунде женевских дискуссий. Грузинская делегация поставит вопрос о немедленном освобождении ее граждан из тюрем самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Тбилиси так же будет настаивать на снятии ограничений на передвижение жителей, проживающих у разделительных линий.

Впервые за почти 13 лет, прошедшие после августовской войны, и за весь период женевских дискуссий, на очередной, 52-ой встрече в этом формате, у Тбилиси есть правовой аргумент об ответственности Москвы за сложившуюся ситуацию в грузинских регионах Абхазии и Южной Осетии. Это следует из заявления главы грузинской делегации, замминистра иностранных дел Лаши Дарсалия перед началом встречи.

Вынесенный 21 января Европейским судом по правам человека вердикт по межгосударственному иску «Грузия против России», распространяется на факты нарушения прав человека не только во время войны. Поэтому сегодня, как заявил Лаша Дарсалия, грузинская сторона будет добиваться от Москвы отмены ограничений на передвижение, введенных для граждан, живущих у разделительных линий, незаконных задержаний и других мер, нарушающих фундаментальные права человека, усугубивших гуманитарную ситуацию в период пандемии:

«На оккупированных территориях довольно тяжелая ситуация, которое подтверждается и вердиктом ЕСПЧ. Одним из главных вопросов будет реализация данного судебного решения. Согласно им именно Россия осуществляет эффективный контроль, а, значит, оккупацию данных грузинских территорий. Из этого же решения следует и то, что за все факты нарушения прав человека вся ответственность ложится на Российскую Федерацию».

О первых результатах, которые дает вердикт ЕСПЧ, сообщил сегодня министр иностранных дел Давид Залкалиани. В принятой вчера резолюции Совета ООН по правам человека «О сотрудничестве с Грузией» упомянут и вердикт страсбургского суда. Министр Залкалиани отметил также и другое достижение грузинской дипломатии: за четвертую резолюцию в данном формате проголосовали гораздо больше стран, чем в предыдущие годы:

«И это практическая реализация возможности, о которой мы говорили – использовать решение Международного суда по правам человека в целях деоккупации. У нас уже есть конкретный пример – текст вердикта (ЕСПЧ) отражается в резолюциях. И если раньше в нем была только политическая составляющая, теперь в ней уже представлены правовые элементы».

О важности резолюции, содержащей призыв к «силам, контролирующим» грузинские регионы Абхазии и Южной Осетии допустить миссии Верховного комиссара ООН по правам человека и других организации, говорила и госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани:

«В резолюции выражена серьезная обеспокоенность из-за случаев лишения свободы и посягательства на жизнь, этническую дискриминацию (грузинского населения), запрета обучения на родном языке, а также тяжелых ограничений в правах личной безопасности, доступности к системе здравоохранения и в вопросах собственности. В резолюции за нарушения фундаментальных прав и свобод населения, ответственность возлагается на Россию, как на силу, осуществляющую эффективный контроль в грузинских регионах Абхазии и Цхинвали».

Все перечисленные вопросы стоят в повестке дня женевских дискуссий. В Тбилиси рассчитывают, что на этой встрече сдвинется с мертвой точки вопрос освобождения из сухумской тюрьмы осужденного на девять лет Ираклия Бебуа, и еще четверых граждан Грузии в югоосетинских местах заключения. Особую тревогу вызывает судьба Зазы Гахеладзе. Его Цхинвальский суд за так называемое незаконное пересечение границы осудил на 12,5 лет.

Гуманитарные вопросы, даже в условиях пандемии, не значатся в числе приоритетных, в той говорится информации для СМИ, распространенной МИД РФ. В ней также говорится, что накануне Женевских дискуссий состоялась встреча между замминистра иностранных дел РФ Андреем Руденко с представителями де-факто республик Абхазии и Южной Осетии. Была, как отмечается в пресс-релизе МИД, «традиционная «сверка часов», в ходе которой было приоритетным было сочтено дальнейшее требование к Тбилиси подписать договор о неприменении силы с Сухуми и Цхинвали и начать процесс демаркации так называемых государственных границ. Эти вопросы с российской стороны ставятся на каждой встрече. Тбилиси готов заключить такой договор только с Москвой. Традиционно этот вопрос, а также вопрос о возвращении беженцев часто становились причиной провала встреч в Женеве. С каким результатом завершится очередной раунд, станет известно, завтра 26 марта поздно вечером.