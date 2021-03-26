Лари за лирой

Грузинский лари продолжает стремительно обесцениваться, и даже валютные интервенции Нацбанка не в состоянии поддержать его курс. Специалисты объясняют это тем, что на лари одновременно оказывают давление и внешние, и внутренние факторы.

До вчерашнего дня в течение нескольких месяцев лари сохранял относительную стабильность, однако затем стал стремительно дешеветь. Не помогла оперативная реакция Нацбанка, который выбросил на валютный рынок 40 миллионов долларов. На межбанковской бирже Bloomberg лари по отношению к доллару США подешевел на 5 пунктов – до 3 лари 37 тетри.

В Нацбанке считают, что нынешнее обесценение носит временный характер. В базовом макроэкономическом прогнозе за 2021 год говорится, что обменный курс лари сохранит свои позиции в ближайшие три года.

Глава правления НПО «Общество и банки» Георгий Кепуладзе не разделил оптимистичного сценария регулятора:

«К сожалению, базовый сценарий Нацбанка совершенно оторван от реальности. Думаю, ВВП страны в первом квартале вновь скатится в минус, в особенности на фоне третьей волны коронавируса. Поэтому новый премьер даже не представил антикризисную программу, пообещав сделать это не ранее мая. По нашим наблюдениям, обесценение лари жестоко бьет по самым незащищенным слоям населения, по сравнению с прошлым годом на 20% выросло количество людей, которые тратят сбережения на пропитание».

Некоторые эксперты считают, что интервенции Нацбанка способны лишь замедлить падение лари. Впрочем, по словам доктора экономических наук Ники Шенгелия, эта мера все же необходима – чтобы снизить риск сползания в более серьезный кризис.

«Я не вижу оптимистичного сценария, и думаю, что к лету мы получим курс в районе 3,5 лари за один доллар. В целом, как мы видим, есть необходимость во вмешательстве, и этот подход, вероятно, не будет изменен Национальным банком. Другого выхода на фоне остановившейся экономики нет. В противном случае у нас уже будет резкое повышение цен на товары и услуги, что невозможно будет отыграть назад», – добавил Ника Шенгелия.

Вместе с тем, часть аналитиков считает, что лари реагирует на масштабное обесценение турецкой лиры, которая за последние дни потеряла 15%.

Как кризис турецкой национальной валюты повлияет на Грузию? Зураб Батиашвили, аналитик Фонда изучения стратегии и международных отношений, считает, что спад турецкой экономики негативно отразится на экономике Грузии:

«Это очень существенный спад – ВВП Турции сократился почти вдвое с 1 триллиона долларов до 652 миллиардов долларов. Также произошло значительное снижение доходов простых граждан, девальвация турецкой лиры, рост безработицы и так далее. И это уже негативно сказывается на нашей экономике. Остаются без работы трудоустроенные в Турции наши граждане, которые присылают меньше валюты, неминуемо сократятся инвестиции оттуда, как и приток туристов. Все это неминуемо оказывает дополнительное давление на лари».

В целом, только за сегодняшний день лари к доллару обесценился еще на 1,1 пункт, преодолев к вечеру планку в 3,371.