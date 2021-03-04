Ираклий Гарибашвили спланирует экономику

Через три месяца у Грузии должна появиться концепция экономического развития. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Кроме того, премьер пообещал вернуться к вопросу строительства порта в Анаклия.

На сегодняшнем заседании правительства Грузии премьер Гарибашвили объявил о начале работы над долгосрочным планом развития экономики Грузии, который будет представлен общественности в конце мая.

«В ближайшие годы наше основное внимание должно быть обращено на решение этих проблем, а не на бессмысленные политические ссоры и противостояние».

Развивая тему, премьер выступил с инициативой поиска инвесторов для строительства глубоководного порта в Анаклия, как важного фактора восстановления экономики. Правительство Грузии начало подготовку к тендеру, который определит нового инвестора для строительства глубоководного порта Анаклия, пообещал премьер.

Напомним, правительство Грузии объявило о разрыве контракта с «Консорциумом развития Анаклия» 9 января 2020 года. Причиной стало невыполнение обязательств по развитию проекта. Основатели консорциума Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в 2019 году были обвинены в отмывании денег. Впоследствии Хазарадзе и Джапаридзе основали партию «Лело», которая получила 3,15% голосов избирателей на парламентских выборах 2020 года.

В ответ на инициативу премьера спустя несколько часов прямо в Анаклия члены молодежной организации «Лело» провели митинг-перформанс. Протестующие символически спустили в море бумажный корабль, как напоминание того, что сегодня порт Анаклия должен был принимать первые корабли.

По словам участников, правительство лишило страну, и особенно местных жителей, возможности экономического развития, сорвав этот стратегически важный проект.

По мнению Кети Кварцхава, адвоката Консорциума, в качестве актива порт Анаклия с его негативным прошлым будет токсичным для любого инвестора.

«Как актив, порт Анаклия уже имеет свою историю. Она включает десятки эпизодов, когда власть проявляла негативное отношение к проекту – своими действиями или выражением публичного недоверия к проекту. Кроме того, напомню, что сейчас идут два арбитражных спора по порту Анаклия. Поэтому мы не ожидаем, что процесс поиска нового инвестора будет безболезненным», – сказала Кети Кварцхава.

Ну и, наконец, еще одна инициатива премьера связана с проблемами строительства Намахванской ГЭС. Это проект вызывает недовольство местных жителей и экологов. На сегодняшнем заседании правительства Гарибашвили поручил министрам завтра же выехать на место и лично разобраться с проблемами людей.

Как подчеркнула на брифинге глава Минэкономики Натия Турнава, без строительства энергетических проектов не стоит ожидать развития страны:

«Мы готовы проводить встречи несколько раз в неделю. Я назову здесь только одну цифру – суммарная мощность всех электростанций Грузии составляет 4500 МВт, из них 70% построены в советское время. Это морально и физически изношенные станции. Наша задача – обновить эти мощности и не зависеть от соседей и их доброй воли перед лицом растущего спроса в будущем».

Противники строительства, несущие круглосуточную вахту в ущелье на протяжении четырех месяцев, заявили, что готовы к переговорам.

«Мы ознакомились с заявлением премьера. Мы тоже готовы, встретимся, выслушаем их предложения. Однако наше требование остается неизменным: приказ о строительстве ГЭС должен быть отменен, а компания-инвестор должна покинуть долину. Об остальном мы сможем поговорить после встречи», – сказал местный житель Каха Асатиани.

Многие наблюдатели полагают, что сроки реализации замороженных проектов туманны, впрочем, как и перспективы экономического роста. Согласно прогнозу консалтинговой компании PMC, даже оптимистический сценарии, при условии полного снятия ограничений и массовой вакцинации населения, может позволить экономике Грузии вырасти на 3,5%.