Грузия ставит на Pfizer

В Грузии лидирует Pfizer. Спустя сутки после открытия регистрации на вакцинацию этим препаратом, практически все вакантные окна уже заняты. Что влияет на ход вакцинации и какой предварительной информацией обладает Минздрав касательно обстоятельств смерти молодой медсестры Меги Бакрадзе?

Пенсионерка Мзевинар Чинчарадзе говорит, что ковида боится больше вакцины. Поэтому, как только открылась регистрация для лиц старше 65-ти лет, записалась и сегодня уже вакцинировалась в Республиканской больнице Тбилиси.

«Я привилась, потому что боюсь короны. Думаю, прививка влияет положительно. Весь мир начала вакцинироваться, а мы чего ждем? Потому призываю всех прийти и привиться», – сказала пенсионерка, вакцинировавшаяся сегодня препаратом AstraZeneca.

Впрочем, как показали последние сутки, в Грузии желающих привиться вакциной другого производителя – Pfizer – больше. Возможность выбрать именно ее в ходе регистрации желающие вакцинироваться получили накануне вечером.

По данным на 3 часа дня, Pfizer в ходе регистрации указали 9 тысяч человек. При этом количества доз этого препарата, доставленных в Грузию накануне, хватит всего примерно 14 тысячам лиц. В Минздраве Pfizer уже назвали «наиболее трендовой» вакциной в Грузии.

«В очереди на данный момент 11 273 человека, которые привьются в течение двух последующих недель. Примерно 2 тысячи записались в очередь на вакцинацию препаратом AstraZeneca и 9 тысяч – Pfizer. Всего мы должны сделать 3 400 000 прививок – привить 1 700 000 человек. Но всего нам необходимо 3 900 000 доз вакцины ввиду того, что в процессе вакцинации, как правило, учитывается 15% потерь (доз)», – заявил сегодня днем глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.

1 700 000 человек – это 60% взрослого населения страны, которые должны вакцинироваться, согласно плану вакцинации, до конца текущего года. Для выполнения этого плана ежедневно должно прививаться более 5 тысяч человек. В то же время при той активности, которая наблюдалась в первые десять дней с начала вакцинации, на то, чтобы привить 60% взрослого населения, понадобится около 12 лет.

Репутацию AstraZeneca в Грузии во многом подорвал трагический случай, произошедший с молодой медсестрой Меги Бакрадзе, которая скончалась через сутки после вакцинации этим препаратом.

Сегодня глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что смерть медсестры из Ахалцихе возможно не связана с вакцинацией.

«Существует предварительная информация, что прямой причиной (кончины медсестры) может быть названа не вакцина. Мы ждем заключения бюро экспертизы им. Самхараули. В понедельник в Министерстве здравоохранения состоится (заседание) совместной комиссии, где будет представлено заключение бюро и Агентства по регулированию (медицинской и фармацевтической деятельности)», – заявила министр.

В то же время адвокаты семьи погибшей медсестры недоумевают, почему, когда ни им, ни родным Меги Бакрадзе ничего не известно о результатах проводимой экспертизы, у министра предварительная информация уже есть.

«В заявлении госпожи Тикарадзе шла речь о заключениях и Агентства по регулированию (медицинской и фармацевтической деятельности), и бюро экспертизы им. Самхараули. Об этих двух документах должно быть известно и следствию, и нам, но почему-то оказалось известно госпоже Тикарадзе. Раз она делает подобное заявление, я полагаю, что у нее есть основания. Однако у госпожи Эки не должно быть доступа к этим документам, в то время, когда, мы, семья (Меги Бакрадзе) находимся в информационном вакууме», – сказал Вахтанг Барамашвили, адвокат семьи Меги Бакрадзе.

Заключение судебно-медицинской экспертизы предположительно будет обнародовано в понедельник, 29 марта.