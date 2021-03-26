«Народники» сменили главу

У «Народной партии» - новый лидер. Им стал экс-депутат парламента, предприниматель Сергей Харебов. «Народники» единогласно проголосовал за его кандидатуру. Наблюдатели называют Харебова возможным претендентом на пост президента на предстоящих в следующем году выборах. Александр Плиев остается в Генеральном совете партии и будет отстаивать ее интересы в парламенте.

Сергей Харебов занимал должность вице-спикера парламента прошлого созыва, возглавлял комитет по обороне и безопасности. Был депутатом от «Народной партии» и в парламенте пятого созыва. Во время последних парламентских выборов, неожиданно для многих, он не вошел в первую пятерку кандидатов в депутаты. Свой номер «шесть» он объяснял журналистам так: «Если бы я захотел быть под вторым номером, меня бы внесли. Если бы я даже попросил у Александра Михайловича возглавить этот список, он уступил бы мне свое место. Но я уверен, что приносить пользу можно, находясь под любым номером, и даже если ты не депутат».

По итогам парламентских выборов 2019 года «Народная партия» получила шесть мандатов из тридцати четырех: четыре – по партийным спискам, два – по одномандатным округам. Харебов, который шел шестым в партийном списке, в парламент не попал и продолжил заниматься бизнесом. При этом вместе с однопартийцами он принимал участие в народном сходе на центральной площади Цхинвала после смерти Инала Джабиева и даже обратился к собравшимся.

Девятый съезд партии, по словам организаторов, долго не могли провести из-за запрета на массовые мероприятия во время пандемии. Сегодня конференц-зал новой гостиницы «Ирыстон» уместил около ста человек – партийцев и приглашенных наблюдателей. Самих делегатов было 52.

Лидер партии Александр Плиев выступил с отчетом о проделанной работе и попытался еще раз объяснить, почему «народники» в свое время поддержали кандидатуру Анатолия Бибилова на пост президента:

«Дорогие друзья, хочу вновь вернуться к 2017 году. «Народная партия» первоначально оказала поддержку президенту Анатолию Бибилову, опираясь на провозглашенную им программу, в том числе, и объединение с Россией. Однако слова есть слова, а реальные поступки говорят совершенно о другом. Реальная политика, проводимая под руководством Бибилова, его команды, привела к результатам диаметрально противоположным громогласно озвученным обещаниям и клятвам. Вместо объединения с Россией, мы за три года оказались бесконечно от нее далеко. Вместо обещанного снятия границы и проблемам ввоза (автомобилей), мы видим ее ужесточение. Да, несколько дней назад, было как бы продлено до сентября, но мы видим, что это всего лишь временное решение и на самом деле положение наших граждан будет ухудшаться».

2017 – год президентских выборов, запомнился призывом «народников» и экс-президента Эдуарда Кокойты, любимым детищем которого называют эту партию, голосовать за Анатолия Бибилова. После того, как Верховный суд отказал в регистрации экс-президенту и последовавших за этим многодневных шествий протеста, Кокойты и его команда публично призвали поддержать Бибилова, так как находились в напряженных отношениях с тогдашним главой государства Леонидом Тибиловым, а Алана Гаглоева воспринимали как его технического кандидата. Вопреки ожиданиям, экс-президент не дождался благодарности. Напротив, Анатолий Ильич заявил, что не просил такой помощи, а Эдуард Кокойты был объявлен им персоной нон-грата.

За кандидатуру Сергея Харебова, который сменил Александра Плиева на посту лидера партии, «народники» проголосовали единогласно. Он поблагодарил всех за доверие, и, «чтобы не было никаких кривотолков среди прессы», продолжил:

«Хочу поблагодарить Александра Михайловича, который на протяжении почти 10 лет возглавлял нашу партию. Хочу сказать спасибо ему и от своего имени, и от имени Генсовета, и от всех членов партии. Еще раз спасибо, что оказал мне доверие. Вопрос стоял таким образом… Александр Михайлович сам попросил нас, что мы столько лет братья, мы вместе, но сейчас такое дело, что он и в парламенте работает, и в больнице, и на дежурствах бывает, и часто у него не хватает времени на все. Он сказал, что всецело мне доверяет, и если я могу и у меня есть время, возглавить партию. Я ответил, что надо спросить мнения партийцев. И на Генсовете партии мы поставили этот вопрос».

Александр Плиев остается в Генеральном совете партии и будет продолжать отстаивать ее интересы в парламенте. Напомним, «Народники» вместе с другими оппозиционными депутатами до недавнего времени бойкотировали заседания парламента с требованием отставки генпрокурора Урузмага Джагаева из-за дела Инала Джабиева.

Смену лидера в преддверии предстоящих президентских выборов наблюдатели воспринимают как заявку на участие в них Сергея Харебова.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии