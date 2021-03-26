Югоосетинская неделя: новый кремлевский куратор и старые проблемы на «Нижнем Зарамаге»

Начну с главной новости недели. Во вторник телеграм-канал MADIZAEN распространил информацию о назначении Виктора Шаргаева заместителем главы управления администрации президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Того самого Шаргаева, что возглавлял КГБ Южной Осетии с 2014 по 2017 годы.

Сообщение телеграм-канала подтверждают и представители экспертного сообщества, отслеживающие ситуацию в Южной Осетии. По их уверениям, Шаргаев уже приступил к работе.

По информации телеграм-канала, одним из политических проектов, которые он продвигал во время службы в Южной Осетии, – проект под названием «Бибилов»: «… Помог Анатолию Ильичу сначала занять должность председателя правительства, а затем и избираться президентом».

В тексте опечатка. Не председателем правительства, а спикером парламента. Но смысл понятен: на протяжении трех лет генерал Шаргаев выполнял волю, условно говоря, Москвы, желавшей видеть Анатолия Бибилова на посту президента Южной Осетии.

Сообщение Телеграм-канала MADIZAEN – это, собственно, не новость, а половина новости. Вторая половина заключается в том, что курирование Абхазии и Южной Осетии забирают у Управления по приграничному сотрудничеству, который возглавляет Алексей Филатов, и передают под кураторский присмотр Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. В чем смысл этого перехода объясняет российский политолог Николай Силаев:

«Что касается перехода, то, по-моему, это возобновление обычного хода дел. В свое время Абхазия и Южная Осетия были выделены из Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами по каким-то, скажем так, особым причинам. Потому что были кризисные выборы 2011 года, была вся эта долгая история с восстановлением Южной Осетии, и тогда отправили Голикову разбираться, ну и плюс, передали это направление Суркову, как такому политическому тяжеловесу. Сейчас все возвращается к нормальному ходу дел... Что до управления по приграничному сотрудничеству, понятно, что они больше занимались Украиной, минскими переговорами и Донбассом, чем Абхазией и Южной Осетией. Для них переход южных республик в Управление по межрегиональным и культурным связям – это возможность сосредоточиться на своем отдельном, совершенно особом направлении. То есть это не умоляет управление Филатова».

Теперь становится понятно, почему эта новость касается Южной Осетии. Не потому, что в Цхинвале переживают за карьеру Виктора Алексеевича, а потому что он теперь – куратор Южной Осетии.

Причем куратор, который более трех лет возглавлял югоосетинское КГБ, то есть все эти годы сидел как паук в центре паутины, куда стекалась информация обо всем, что происходит в республике или имеет к ней отношение – от коррупционных схем до личных отношений. Наверное, не будет преувеличением сказать, что это самый информированный за всю послевоенную историю республики куратор. Быть может, в этом и смысл его назначения, говорит Николай Силаев:

«Всем понятно, что проблемы есть. Было бы странно, если бы это было незаметно в Москве. Другое дело, сколько я помню работу Администрации президента с Абхазией и Южной Осетией после 2008 года, это был постоянный, один и тот же мотив со стороны Сухума и Цхинвала: тут нами занимаются те, кто плохо знает нас, нашу специфику и то, какие мы замечательные. Причем это повторялось вне зависимости от того, какое управление занималось Абхазией и Южной Осетией. Это говорили при Винокурове, это говорили при Голиковой, при Суркове – при всех. Вот если действительно этот человек будет заниматься Южной Осетией, то, по крайней мере, у предстателей этой республики не будет повода говорить, что ими занимается не специалист».

Еще одна особенность этого специалиста – из кресла председателя КГБ его вышиб президент Бибилов, под улюлюканье троллей и пасквили в социальных сетях. Тогда эту историю восприняли как черную благодарность Бибилова – дескать, новоиспеченный президент убирает всех, кому обязан победой на выборах.

Но Телеграм-канал MADIZAEN выступил с альтернативной версией отставки: «По слухам, попытка препятствовать нелегальной контрабанде сигарет в Южной Осетии стала основной причиной разногласий Виктора Шаргаева с окрепшим Бибиловым».

На прошлой неделе, 18 марта, в телеграм-канале Абхазия-центр появилась статья с говорящим названием «Сигаретный «контрабас» генерального прокурора Южной Осетии», подписанная неким Аланом Валиевым. В ней подробно описана схема контрабандного трафика – из третьих стран в Южную Осетию, а затем из Южной Осетии в Россию. Указаны перечень подставных фирм, специализирующихся на контрабанде, как осуществлялись расчеты, какие перечислялись суммы в рублях и долларах США с разбивкой по годам. Сообщается даже содержание секретных переговоров контрабандистов с югоосетинским генеральным прокурором Урузмагом Джагаевым: какие условия выдвигали, на чем сошлись, как делили прибыль.

В Южной Осетии эта история на слуху уже не первый год, ее пересказывают друг другу в общих чертах. Но, судя по указанным в публикации подробностям, за материалом стоит не просто осведомленный человек, а целая бригада оперов, которая вела разработку этой темы с 2015 по 2017 год, или некий начальник, перед которым эти опера отчитывались.

Еще одна деталь. Судя по статье, разработка прекратилась в 2017 году, потому что более поздних сведений в ней не приводится. То есть, как раз в год увольнения Виктора Шаргаева, а обнародование материалов произошло за 5 дней до его назначения.

Наверное, это не просто совпадение, а сигнал, что в кресло куратора пришел человек с хорошей памятью. И в общем-то все указывает на то, что у нового куратора с руководством республики, есть, скажем так, неразрешенные принципиальные разногласия.

В этом смысле, считает руководитель Центра политической информации Алексей Мухин, в назначении Виктора Шаргаева сеть своя логика:

«Логика та же, что и в кадровых перемещениях Михаила Бабича, который находился в жестоких отношениях с Лукашенко, но очень долго курировал именно белорусское направление. Владимир Владимирович большой в этом смысле шутник. Он любит троллить региональное начальство таким образом, назначая антагонистов курировать те или иные направления. Это создает на региональном уровне такой управляемый конфликт, разрешение которого – прерогатива президента. Президент ощущает себя необходимым, система не работает без его ручного вмешательства, и в общем, все довольны, все зависит от президента.

– Продолжая аналогию с Бабичем, означает ли это, что у Кремля есть претензии к президенту Южной Осети?

– Да, так и есть, насколько я слышал у Счетной палаты и прокуратуры есть вполне конкретные претензии, которые даже могут быть оформлены в уголовные дела, судя по настрою Игоря Краснова. Так что, смотрим, что называется».

В управлении, осуществляющем кураторский контроль Южной Осетии, новый начальник – Игорь Маслов. По информации сайта www.kremlin.ru, 2 марта 2021 года Владимир Путин подписал Указ о его назначении руководителем Управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. По данным Центра «Досье», Маслову 60 лет. Он полковник Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации. До назначения в ранге заместителя начальника этого же управления курировал молдавское направление.

К другим новостям. Их как бы две в одной. Одна – хорошая, другая – плохая.

Хорошая новость состоит в том, что Таможенный союз продлевает 30 сентября 2021 года льготный период для тех автолюбителей, кто не смог завершить процедуру временного ввоза на территорию ЕАЭС в связи с пандемией коронавируса. Почему продлили понятно: на границах все еще действуют ограничения, люди не могу свободно передвигаться, соответственно, не могут выполнить свои обязательства по временному ввозу.

Плохая новость состоит в том, что югоосетинские автовладельцы этой льготой воспользоваться не смогут. Так решила Североосетинская таможня.

После открытия «Нижнего Зарамага» многие автовладельцы из Южной Осетии поспешили вывезти свои авто с территории России, но обратно в Россию их уже не впускают по правилам временного ввоза. Североосетинская таможня требует внушительные авансы в счет предстоящих таможенных платежей за автомобиль. Говорит юрист таможенного дела Тимур Кокойты:

«На «Нижнем Зарамаге» автовладельцы не могут оформить повторный временный ввоз. Им отказывают, потому что, по мнению таможни, они пребывали за истекший год более шести месяцев на территории России. На этом основании их рассматривают как жителей Таможенного союза, а не иностранцев и не разрешают ввоз автотранспортного средства без авансового платежа. В отличие от прочих таможенных постов на «Нижнем Зарамаге», как правило, оформляют временный ввоз на полгода. На год отказываются оформлять, потому что, по их логике, в этом случае получается, что ты проживаешь преимущественно в России. Это не нормальная практика, потому что само законодательство ЕврАзЭс, а именно Таможенный кодекс ЕврАзЭс, допускает временный ввоз транспортного средства до одного года беспрерывно».

Собственно, это продолжение старой истории. Многие автолюбители, у кого есть возможность, обзаводятся югоосетинским или абхазским гражданством и регистрируют приобретенные иномарки в республиках, чтобы таким образом уклониться от уплаты непомерных таможенных платежей.

Схема работает более десяти лет. Иномарок с абхазскими и югоосетинскими номерами хватает на юге России. Все всё понимают, но поделать ничего не могут – закон есть закон. И только североосетинская таможня решила разобраться с уклонистами по своему усмотрению. Проблема еще и в том, что под этот замес попали и настоящие жители Южной Осетии.

13 марта представляющая интересы автовладельцев инициативная группа, в которую входит и Тимур Кокойты. встретилась с североосетинскими таможенниками. В ходе беседы Кокойты выяснил, как таможенники определяют, кто перед ними – житель Таможенного союза или иностранец. Оказалось, они ориентируется на преимущественное проживание, а последнее определяют по датам пересечения границы автотранспортным средством. Этот метод насколько не корректен, настолько и незаконен, говорит Тимур Кокойты:

«Законодательство для определения иностранца или лица ЕврАзЭс не предусматривает ориентацию на перемещение транспортного средства. Например, я могу заехать в Россию, оставить там автомобиль и выехать в третьи страны, а моя машина все это время будет находиться в России. Но это же не значит, что я лицо ЕврАзЭс? Получается, что и сведения, которыми они обладают, необъективны, потому что сведения по передвижению конкретного лица они не могут получить – у них нет таких функций по отслеживанию передвижений лиц через границу.

– Но на какие-то нормы законодательства они ссылались? Они как-то обосновывают свои действия?

– У меня были к ним такие же вопросы на этой встрече с североосетинской таможней. Четыре раза я спросил: «Дайте ссылку на конкретную норму, которой вы пользуетесь или которую вы интерпретируете». Они не привели ни прямых, ни косвенных ссылок на то, что законодательство ЕврАзЭс позволяет им так действовать. Совершенно точно могу сказать, что таких норм не существует».

По мнению Тимура Кокойты есть только одна возможность решить эту проблему. Необходимо, чтобы руководство республики озаботилось ситуацией на границе и дало себе труд разрешить ее:

«Этот вопрос требует решения уже давно. При этом я не вижу попыток решить проблему в рамках действующего законодательства ЕврАзЭс. Таможенники предлагали, чтобы наши власти обратились к российскому правительству (с предложением) внести какие-то изменения… Я на это ответил, что никаких изменений не требуется, нас вполне устраивает действующее законодательство. Единственная просьба: чтобы вы его исполняли, и чтобы автолюбители выполняли законные требования таможни».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия