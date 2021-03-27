На западе Грузии десять семей пятый дней отрезаны от внешнего мира из-за оползня

Жители села Гу Цагерского муниципалитета (регион Рача-Лечхуми и Квемо Сванети) пятый день остаются отрезаны от внешнего мира из-за непогоды и активизации оползневых процессов, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Оползень сошел на автомобильную дорогу Лаилаши-Гу у села Ладжани 23 марта. До сих пор расчистить дорогу не удается из-за плохих погодных условий. «Мы не можем построить объездную дорогу пока не прояснится погода», - сказал губернатор региона Папуна Маргвелидзе в эфире Общественного вещателя.

По информации чиновника, в Гу остаются десять семей. Маргвелидзе указал, что местные власти постоянно поддерживают с ними связь и по мере необходимости обеспечивают продуктами питания и медикаментами.

Проливные дожди не прекращаются в Раче уже пятый день. Оползневые массы дошли до участка Ладжини дороги Цагери-Амбролаури, но там дорогу удалось быстро расчистить.

Сегодня в горах на западе Грузии идет снег. Ограничено движение для трайлеров на перевале Накерала дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури, на всех остальных отрезках дороги движение свободно. По прогнозам синоптиков, погода в западной части страны прояснится с 28 марта.