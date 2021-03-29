Спецпредставитель президента Европейского совета встретился с премьером Грузии

Мы подтверждаем готовность продолжить конструктивный диалог и как можно скорее достичь соответствующей договоренности; — Мы будем ориентированной на результат стороной, которая будет принимать конкретные решения, — об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время встречи с личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном.

Глава правительства отметил, что правящая команда ценит посредничество ЕС, которое ориентировано на деэскалацию ситуации и ведение политического процесса в нормальном режиме, - пишет Первый канал Грузии.

По информации пресс-службы премьер-министра, Ираклий Гарибашвили и Кристиан Даниельсон обсудили вопросы, по которым существуют разногласия между правящей командой и оппозицией. Была подчеркнута важность верховенства закона и уважения демократических институтов, а также оценка международных организаций, включая ОБСЕ/БДИПЧ, согласно которой парламентские выборы были свободными и справедливыми.

«На встрече еще раз было подчеркнуто, что для всех сторон важнейшим является руководствоваться интересами грузинского народа и страны и предпринимать шаги к компромиссному решению, направленному на перенос политического процесса в парламент.

Премьер-министр еще раз поблагодарил Кристиана Даниельсона и президента Шарля Мишеля за посредничество в политическом диалоге и отметил, что это еще раз подтверждает большой интерес ЕС к Грузии, что возлагает большую ответственность на всех участников этого процесса», — говорится в информации пресс-службы премьера.