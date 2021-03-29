Тенгиз Джопуа: «Это нанесло серьезный удар по всему оппозиционному движению»

На прошлой неделе неожиданно для абхазского общества появилось обращение руководства общественной организации «Аидгылара» («Единение»). В нем вспомнили слова второго президента Абхазии Сергея Багапша, который, возглавив республику, предлагал «начать движение с чистого листа». И призвали пятого президента Аслана Бжания «дать политическую оценку всем событиям, сопряженным с насильственной сменой действующей власти, ставивших под угрозу национальную безопасность и правопорядок в республике в период с 2004 года по настоящее время, после чего незамедлительно объявить политическую амнистию с тем, чтобы данное решение способствовало внутриполитической стабильности».

К слову, некоторые наблюдатели отмечали, что авторы обращения, поставив на один уровень события 2004, 2014 и 2020 годов, то ли лукавили, то ли и впрямь не «чувствовали разницу», не в силах отказаться от тенденциозности мышления в оценках событий шестнадцатилетней уже давности. На самом деле о госпереворотах можно говорить только в применении к двум последним штурмам комплекса правительственных зданий, а в 2004 он произошел в ходе ожесточенных споров об итогах президентских выборов 3.10.2004, когда «багапшисты», по их словам, «разблокировали» этот комплекс, куда не пускали на работу их сторонников, и это было «ответкой» на недавний совершенно безумный штурм «хаджимбистами» помещений Верховного суда. Некоторые особо въедливые добавляли также, что в январе 2020-го штурм происходил параллельно с отменой тем же Верховным судом, уже в другом здании, решения ЦИКа о признании победы того же Рауля Хаджимба на президентских выборах в сентябре 2019-го.

Впрочем, общественное внимание было сосредоточено отнюдь не на этих исторических нюансах, а на дне сегодняшнем. Оперативно и позитивно на инициативу «Аидглыра» отреагировали провластные политические партии «Амцахара» («Родовые огни») и «Единая Абхазия». Первая из них в заявлении от 23 марта отметила:

«Страна устала от потрясений и нестабильности, от разобщенности в обществе и стихийных митингов. Общество, разбитое на группы, не может полноценно развиваться, оно не способно сконцентрироваться на реализации национальных проектов, обеспечивающих безопасность страны и ее граждан».

По мнению РПП «Амцахара» в Абхазии необходимо возрождение отношений между людьми и создание прочной основы новой политико-правовой культуры, которая предопределит стабильное социально-экономическое развитие страны.

В заявлении политсовета партии «Единая Абхазия» говорится:

«Мы, безусловно, согласны с предложением начать все «с чистого листа» и прекратить поток взаимных упреков и обвинений как в различных политических катаклизмах, так и в других кризисных явлениях в жизни нашей страны. Однако любой призыв всегда ценен тем, что порождает конкретные политические действия».

«ЕА» предложила в скорейшее время провести заседание Общественного совета при президенте с участием представителей различных политических и общественных организаций, как провластных, так и оппозиционных. И далее:

«Итогом этого заседания должно стать формирование нескольких постоянно действующих рабочих органов по вопросам конституционной реформы, выработки модели социально-экономического развития, основных приоритетов внешней политики и т.д.». Шагом на пути социального согласия может стать подписание рамочного Общественного договора между ведущими политическими силами, в котором найдут отражение основные правила игры и принципы цивилизованной политической конкуренции».

Совершенно ожидаемым было заявление в поддержку названной инициативы оппозиционной ветеранской общественной организации «Абааш» («Старая крепость»), которую в последние месяцы привыкли видеть выступающей в тандеме с «Аидгылара».

Но часть как провластных, так и оппозиционных организаций воздержалась пока от каких-либо заявлений. Когда в СМИ обратились за комментарием к Леониду Лакербая – председателю провластной политической партии «Аитайра» («Возрождение»), которая считается опорой в массах премьер-министра Александра Анкваба, тот сказал, что обращение «Аидгылара», как и предложения по стабилизации ситуации в стране, предлагаемые другими общественными и политическими организациями, будет рассмотрено возглавляемой им партией. Выражая же свое личное мнение, Лакербая сказал, что обращение «Аидгылара» можно было сделать в рамках уже предложенного главой государства формата по взаимодействию власти с оппозицией и не только с ней:

«Об этом почему-то партия «Аидгылара» забыла. Речь идет об общественном совете при президенте, что он предлагал еще 23 февраля текущего года. Полагаю, что после своего обращения «Аидгылара» войдет в общественный совет».

Леонид Лакербая выразил удивление моментальной реакцией со стороны партии «Амцахара» на обращение «Аидгылара», а также обратил внимание, что фраза «с чистого листа» была произнесена президентом Сергеем Багапшем более 16 лет назад.

«Понятно, желание второго президента страны обеспечить таким образом внутриполитический консенсус в республике не нашло тогда понимания у оппонентов. А что же конкретно означает «с чистого листа -2»? Неужто экономическую, приватизационную, уголовную амнистию? Интересно, кто все это озвучит?» – сказал Лакербая.

Председатель оппозиционной ветеранской организации «Аруаа» («Воины») Тимур Гулия отметил в интервью, что пока комментировать ситуацию считает преждевременным, так как «Аруаа» входит в союз оппозиционных сил Абхазии; возможно, после некоторых консультаций высшего совета «Аруаа» сделает заявление.

Председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Аслан Барциц сказал:

«Первое, сегодня мы хотели бы видеть четкое отношение главы государства к вопросу взаимоотношений между Абхазией и Грузией… Нам непонятны всякие многоуровневые, торговые отношения с Грузией, мы против всего этого».

В общественной организации «Абхазское народное движение», которое возглавляет Адгур Ардзинба, лидер так называемой объединенной оппозиции, куда входят также «Аруаа», «ФНЕА» и «Апсны», обращение «Аидгылара» и вовсе не стали комментировать.

Внимание многих наблюдателей в обществе привлекла публикация «Игры под дырявым ковром» в новостном веб-сайте «Абхазская правда» анонимного автора, который рассуждает о возникшей ситуации так:

«Неожиданное озарение «Аидгылара», «Амцахара» и «Единой Абхазии» по поводу диалога и начала работы «с чистого листа» не такое уж и неожиданное, если быть в курсе деталей происходящего».

Согласно излагаемой им версии, председатель ОО «Аидгылара» Кан Кварчия, до этого критиковавший власть с наиболее радикальных позиций, почувствовал себя не в безопасности в виду продолжающейся работы Генпрокуратуры в связи с рядом его бизнес-проектов, а также некоторыми другими конфликтными историями. Одновременно его попытки влиться в ряды объединенной оппозиции не удались, его даже не пригласили на съезд «Аруаа», где он, по слухам, хотел выступить. Вот он и решил договариваться с властной командой, где некоторые политики, в свою очередь, уже посчитали во время трехмесячного отсутствия на работе в связи с лечением от коронавирусной инфекции в тяжелой форме Александра Анкваба, что могут обойтись и без него…

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с общественно-политическим деятелем экспертом Тенгизом Джопуа, и вот как он прокомментировал возникшую неординарную ситуацию:

«Давайте трезво мыслить. Из всего оппозиционного букета, который мы получили после смены власти, «Аидгылара» была наиболее агрессивной организацией, она была более уличной, можно так сказать. И электорат, как правило, ждал от нее более серьезных, активных действий. Сейчас, то, что делает «Аидгылара», ну, по крайней мере, то, что сделала такой резкий разворот в обратную сторону, не очень понятно, прежде всего не очень понятно ее электорату. И это нанесло очень серьезный удар вообще по всему оппозиционному движению. Хотя «Аидгылара» находится как-то в стороне от их общего союза, тем не менее удар по всей оппозиции очевиден. Теперь что, может быть, сподвигло «Аидгылара» на это. Вообще, в политике бывает много чего. Возможно, кулуарные переговоры дали какие-то результаты. Вполне возможно, что власть использует какие-то слабые места организации «Аидгылара» – либо членов этой организации, может быть, лидера этой организации – я не знаю. Но в любом случае то, что сейчас произошло, этот призыв «Аидгылара» начать с с чистого листа – это маленькая победа власти на фоне череды ее серьезных поражений. И серьезное поражение оппозиции. Что из этого выйдет? Я сомневаюсь, что что-то серьезное из этого получится. Что этот союз будет долговременным и вообще что этот призыв начать с чистого листа будет иметь какие-то позитивные для общества последствия. Вполне возможно, что это приведет к некоторому затишью на оппозиционном поле. Сейчас внутри оппозиции идет борьба, и сама оппозиция – может быть, самая слабая за все время, пока мы наблюдаем ее с момента возникновения… И сейчас если внутри оппозиции не произойдут какие-то серьезные структурные изменения, возможно, в части смены лидера оппозиции, людей, которые определяют ее политику, не изменится сама политика оппозиции, то вряд ли она на что-то будет способна.

– Отсутствие премьер-министра на протяжение трех месяцев как-то ослабляет позиции власти, или, в общем-то, нет?

– Позиции власти ослабляют, прежде всего, отдельные действия ее представителей. Действия, которые компрометируют власть. Нет никакой четкой, ясной стратегии экономической политики. Вот эти вещи ослабляю позиции власти. А что касается физического отсутствия премьер-министра на территории Абхазии… У премьер-министра достаточно мощная команда. Он обладает максимально возможным влиянием на всю исполнительную власть за счет тех людей, которых он оставил. Его люди в кабинете министров держат практически всю социально-экономическую жизнь в своих руках».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия