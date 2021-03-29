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Общество

Какую информацию хранит телефон Меги Бакрадзе?

Меги Бакрадзе

Спустя 10 дней после кончины молодой медсестры Меги Бакрадзе, причины ее смерти так и не установлены. Адвокаты ее родных настаивают на необходимости опросить четверых свидетелей, которые, по их информации, могут пролить свет на произошедшее. В связи с этим они сегодня передали следствию телефон медсестры, скончавшейся через сутки после вакцинации.

Телефон медсестры Меги Бакрадзе следствием изъят не был. Впрочем, именно в нем, как заявляют адвокаты семьи погибшей, хранится переписка людей, которых, по их мнению, необходимо опросить. Это переписка, как говорит адвокат Нино Амаглобели, из рабочего чата: в ней четверо коллег и друзей Меги Бакрадзе обсуждают то, что произошло с ней после вакцинации.

«Они говорят, что состояние здоровья Меги Бакрадзе не соответствовало вакцинации, а также, что к моменту ее перевода в Первую университетскую клинику (Тбилиси) Меги Бакрадзе практически была мертва. Говорят, что из клиники «Имеди» ее перевели только для того, чтобы клинику не обвинили в ее смерти. Эти лица присутствовали на всех стадиях лечения после того, как у Меги, развился, предположительно, анафилактический шок и считают, что для ее спасения не было все, что необходимо», заявила адвокат Нино Амаглобели.

По словам еще одного адвоката семьи Вахтанга Барамашвили, ряд сообщений был впоследствии удален авторами. Впрочем, одно из них с текстом: «Мы-то знаем, что произошло на самом деле» – сохранено. Сегодня адвокаты передали следствию телефон, принадлежавший медсестре.

Со специальным заявлением после брифинга адвокатов выступил Леван Ратиани – директор Первой университетской клиники Тбилиси, куда 18-го марта перевели Меги Бакрадзе из ахалцихской «Имеди». На момент поступления к ним, заявил Ратиани, медсестра была жива:

«Пациентка была доставлена в нашу клинику бригадой катастроф с нестабильной гемодинамикой, на искусственном дыхании, в трехбалльной коме. Несмотря на то, что состояние было необратимым, клиника сделала все, чтобы сохранить жизнь, но, к сожалению, через несколько часов была зафиксирована биологическая смерть».

По словам врача, он может говорить только о том, что происходило в Первой университетской клинике, а о состоянии пациентки и помощи, оказанной ей до этого, у него информации нет.

«Я могу описать явления двух типов. Это документация, и то, что видел я сам. На тот момент у меня не было документации от клиники «Имеди». Это была форс-мажорная ситуация, исходя из этого (с пациенткой) прибыл врач, который описал нам, вербально рассказал о случае. Я не могу оценить другие мероприятия, проведенные в клинике «Имеди», сказал Ратиани.

Вопреки ожиданиям сегодня не было обнародовано заключение судебно-медицинской экспертизы. В конце прошлой недели глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что по предварительной информации кончина Меги Бакрадзе может быть не связана с вакцинацией, и что на 29 марта, т.е. на сегодня, было запланировано заседание, в ходе которого Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности и Национальное бюро экспертизы им. Самхараули должны были представить совместное заключение по делу Бакрадзе.

Однако сегодня и в агентстве, и в бюро заявили, что изучение обстоятельств кончины медсестры еще не завершено.

«Для установления объективной истины по делу Меги Бакрадзе Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности продолжает опрашивать медперсонал и изучать медицинскую документацию. По завершении изучения эти материалы вместе с заключением, которое будет получено от Национального бюро экспертизы, будут отправлены на рецензию специалистам соответствующих отраслей. Их отчеты будут впоследствии представлены совету профессионального развития (для оценки) качества медицинских услуг, оказанных пациентке», – заявил Заал Капанадзе, директор Агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности.

Омбудсмен сегодня публично привилась препаратом AstraZeneca
Омбудсмен сегодня публично привилась препаратом AstraZeneca

Заключения профильных служб ожидает и Народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, если в ходе оказания первой помощи медсестре были допущены ошибки, об этом необходимо знать. Это, заявила Ломджария, поможет избежать в будущем повторения подобного. К слову, омбудсмен сегодня сама прошла вакцинацию – публично привилась препаратом AstraZeneca.

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