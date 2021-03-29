Какую информацию хранит телефон Меги Бакрадзе?

Спустя 10 дней после кончины молодой медсестры Меги Бакрадзе, причины ее смерти так и не установлены. Адвокаты ее родных настаивают на необходимости опросить четверых свидетелей, которые, по их информации, могут пролить свет на произошедшее. В связи с этим они сегодня передали следствию телефон медсестры, скончавшейся через сутки после вакцинации.

Телефон медсестры Меги Бакрадзе следствием изъят не был. Впрочем, именно в нем, как заявляют адвокаты семьи погибшей, хранится переписка людей, которых, по их мнению, необходимо опросить. Это переписка, как говорит адвокат Нино Амаглобели, из рабочего чата: в ней четверо коллег и друзей Меги Бакрадзе обсуждают то, что произошло с ней после вакцинации.

«Они говорят, что состояние здоровья Меги Бакрадзе не соответствовало вакцинации, а также, что к моменту ее перевода в Первую университетскую клинику (Тбилиси) Меги Бакрадзе практически была мертва. Говорят, что из клиники «Имеди» ее перевели только для того, чтобы клинику не обвинили в ее смерти. Эти лица присутствовали на всех стадиях лечения после того, как у Меги, развился, предположительно, анафилактический шок и считают, что для ее спасения не было все, что необходимо», – заявила адвокат Нино Амаглобели.

По словам еще одного адвоката семьи Вахтанга Барамашвили, ряд сообщений был впоследствии удален авторами. Впрочем, одно из них с текстом: «Мы-то знаем, что произошло на самом деле» – сохранено. Сегодня адвокаты передали следствию телефон, принадлежавший медсестре.

Со специальным заявлением после брифинга адвокатов выступил Леван Ратиани – директор Первой университетской клиники Тбилиси, куда 18-го марта перевели Меги Бакрадзе из ахалцихской «Имеди». На момент поступления к ним, заявил Ратиани, медсестра была жива:

«Пациентка была доставлена в нашу клинику бригадой катастроф с нестабильной гемодинамикой, на искусственном дыхании, в трехбалльной коме. Несмотря на то, что состояние было необратимым, клиника сделала все, чтобы сохранить жизнь, но, к сожалению, через несколько часов была зафиксирована биологическая смерть».

По словам врача, он может говорить только о том, что происходило в Первой университетской клинике, а о состоянии пациентки и помощи, оказанной ей до этого, у него информации нет.

«Я могу описать явления двух типов. Это документация, и то, что видел я сам. На тот момент у меня не было документации от клиники «Имеди». Это была форс-мажорная ситуация, исходя из этого (с пациенткой) прибыл врач, который описал нам, вербально рассказал о случае. Я не могу оценить другие мероприятия, проведенные в клинике «Имеди», – сказал Ратиани.

Вопреки ожиданиям сегодня не было обнародовано заключение судебно-медицинской экспертизы. В конце прошлой недели глава Минздрава Екатерина Тикарадзе заявила, что по предварительной информации кончина Меги Бакрадзе может быть не связана с вакцинацией, и что на 29 марта, т.е. на сегодня, было запланировано заседание, в ходе которого Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности и Национальное бюро экспертизы им. Самхараули должны были представить совместное заключение по делу Бакрадзе.

Однако сегодня и в агентстве, и в бюро заявили, что изучение обстоятельств кончины медсестры еще не завершено.

«Для установления объективной истины по делу Меги Бакрадзе Агентство по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности продолжает опрашивать медперсонал и изучать медицинскую документацию. По завершении изучения эти материалы вместе с заключением, которое будет получено от Национального бюро экспертизы, будут отправлены на рецензию специалистам соответствующих отраслей. Их отчеты будут впоследствии представлены совету профессионального развития (для оценки) качества медицинских услуг, оказанных пациентке», – заявил Заал Капанадзе, директор Агентства по регулированию медицинской и фармацевтической деятельности.

Заключения профильных служб ожидает и Народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, если в ходе оказания первой помощи медсестре были допущены ошибки, об этом необходимо знать. Это, заявила Ломджария, поможет избежать в будущем повторения подобного. К слову, омбудсмен сегодня сама прошла вакцинацию – публично привилась препаратом AstraZeneca.