Адвокат Ники Мелия обвиняет власть в постановке спектакля

По информации адвоката председателя «Единого национального движения» Ники Мелия Георгия Кондахашвили, сегодня партия получила письмо, в котором говорится, что организация «Исследовательский центр развития психологии» и его руководитель желают внести залог за Нику Мелия.

Как заявил на специальном брифинге Георгий Кондахашвили, внесение залога за Нику Мелия категорически неприемлемо.

«Сегодня в офис «Единого национального движения» пришло письмо от руководителя «Исследовательского центра развития психологии» Бесика Богвели. Из содержания письма мы узнали, что организация и лично Бесик Богвели выразили готовность внести залог за Мелия в размере 40 тысяч лари. Я хочу однозначно зафиксировать позицию Ники Мелия, что это неприемлемо, более того, мы имеем дело со спектаклем, поставленным властью», - заявил адвокат Ники Мелия.

По словам адвоката, «с большой вероятностью, это спектакль, поставленный властью». Как заявил Кондахашвили, внести залог за Нику Мелия невозможно ни техническим, ни правовым путем.

«В течение последнего месяца представители «Грузинской мечты» также распространяли среди общественности мессидж о том, что Ника Мелия может внести залог в любое время и быть освобожденным из тюрьмы. Это ложь и пропаганда, используемая правительством, чтобы заставить услышать об этом иностранных партнеров. На сегодняшний день Нике Мелия присуждено заключение, соответственно, решением от 3 ноября залог отменен. Ни один человек не может внести залог, как техническим, так и правовым путем, потому что он был приговорен к заключению под стражу. Мы задаем вопрос представителям «Грузинской мечты» - когда вы говорите, что Ника Мелия может выплатить сумму и выйти из тюрьмы, укажите, на каком основании это может быть сделано?», - заявил Георгий Кондахишвили.