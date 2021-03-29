Коронавирус в Абхазии: 22 новых случая инфицирования, один - летальный

За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 151 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 22 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 человека, 16 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 10 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткварчельской ЦРБ - 2.

В Сухумской инфекционной больнице 28 марта скончался пациент 81 года. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 385 человек. Зарегистрировано 212 летальных случаев. Выздоровели 12 860 человек.