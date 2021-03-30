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В Грузии выявили максимальное с 16 февраля число заболевших коронавирусом
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3773 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов.
За сутки в стране выявили 673 новых случая коронавируса. По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 16 февраля. Накануне был проведен 30 751 тест: PCR-тестов – 7390, экспресс‐тестов на антиген – 23 361.
Выздоровели еще 298 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 281 145, выздоровевших – 272 899.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,19%, за последние 14 дней – 1,69%, за последнюю неделю – 1,6%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты не исключают, что стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Другие новости дня
Полиция проверяет слова Соловьёва о Гитлере и Навальном
УВД по Северному административному округу Москвы начало проверку слов телеведущего Владимира Соловьева о Гитлере и Навальном. Об этом говорится в ответе полиции депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину, который просил провести проверку на нарушение законов о противодействии экстремистской деятельности и запрете на реабилитацию нацизма.
Полицейские попросили ВГТРК предоставить запись программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" от 16 февраля 2021 года. Её планируют направить в исследовательский центр. Также материал будет передан в Следственный комитет "для дачи правовой оценки", сообщает РБК.
В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьёвым" на телеканале "Россия 1" телеведущий назвал Гитлера "смелым человеком", который "не косил от армии" и "воевал доблестно во время Первой мировой войны". При этом Соловьёв противопоставил Гитлера оппозиционеру Алексею Навальному, назвав его "гульфикфюрером", намекая на то, что тот боялся служить в армии.
Слова о храбрости Гитлера прозвучали, когда Соловьёв рассуждал о том, почему он не уважает Навального. Запись фрагмента выложил сам Соловьёв. В беседе с РБК он сказал, что имел в виду, что смелость Гитлера не оправдывает его поступки, а значит, и оправдания нацизма в его словах не было.
Соловьёв неоднократно в своих эфирах обрушивался с критикой на Навального – в частности, в связи с обвинением оппозиционера в клевете на участника Второй мировой войны Игната Артёменко. Соловьёв и большинство гостей его эфиров обвиняют Навального не только в "клевете", но и в оправдании нацизма, утверждают, что оппозиционер является националистом и антисемитом.
- Уголовная статья о реабилитации нацизма предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала.
Эффективность вакцин Moderna и Pfizer подтверждена в реальных условиях
Высокая эффективность вакцин от COVID-19, произведенных фармацевтическими фирмами Pfizer и Moderna, подтверждена в результате исследования, проведенного среди медиков и сотрудников скорой помощи, оказывающих помощь зараженным COVID-19. Об этом говорится в отчете федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (СDC), обнародованном в понедельник.
Эффективность обеих вакцин составила 90 процентов. Первая из двух доз вакцины предотвратила 80 процентов заражений. Обе вакцины вводятся в виде двух инъекций с промежутком в несколько недель.
В группе из почти трех тысяч вакцинированных и частично вакцинированных участников исследования за три месяца испытаний заразились 11 человек. Эти данные подтверждают результаты, полученные во время клинических испытаний вакцин. Это исследование также указывает на действенность этих вакцин в предотвращении заражения новыми мутациями COVID-19, в том числе, так называемой британской, которая уже была распространена в США во проведения этого тестирования.
"Это исследование очень обнадеживает, - заявила глава СDC Рашел Валенски. - Эти выводы также указывают на важность вакцинации двумя дозами препаратов для того, чтобы быть наиболее защищенным от COVID-19, особенно на фоне растущего беспокойства по поводу новых вариантов вируса".
К понедельнику 29 процентов американцев были вакцинированы по меньшей мере одной дозой вакцины от COVID-19.
«Абхазия – это Грузия»: из-за видео в TitTok девушку вызвали в МВД. Она извинилась
МВД самопровозглашенной республики Абхазия проводит проверку по факту опубликованного в социальной сети TikTok видеоролика с участием 19-летней девушки Алёны Тания, которая озвучивает фразу: «Абхазия – это Грузия...».
В пресс-службе ведомства сообщили, что «в правоохранительные органы поступило множество жалоб от возмущенных граждан», после чего с девушкой и её родителями провели беседу. По информации МВД, Тания «дала первичные объяснения».
«Я выложила видео, что «Абхазия – это Грузия». Меня попросили. Я очень сожалею и прошу прощения», – сказала Тания.
Поведение девушки осудил её отец. «Это неправильно. Я всю войну прошел», – сказал он.
Отца спросили: «как ваша дочка может себе позволить такое?». Он ответил: «и не думал, и не знал, что она на такое пойдёт».
Также, по информации МВД, в соцсетях были распространены фотографии молодых людей в форме сотрудника милиции.
«Девушки, воспользовавшись форменной одеждой своей знакомой, отставной сотрудницы отдела внутренних дел, в разные периоды времени делали личные фотографии и разместили их в личном пространстве», – сообщили в ведомстве.
Отметим, что видео, в котором Тания говорит фразу «Абхазия – это Грузия», в её Tik-Tok аккаунте уже недоступно.
Замглавы ОНК: Не переживайте, Навальный симулирует
Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области Владимир Григорян заявил, что оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает срок заключения в одной из владимирских колоний, симулирует проблемы со здоровьем.
В интервью телеканалу «Дождь» Григорян призвал не переживать за Навального, сказав, что у гражданских лиц, находящихся на свободе, меньше прав, чем у него, и меньше, чем у оппозиционера, возможностей достать необходимые лекарства.
При этом зампред ОНК не смог объяснить, почему он уверен в том, что Навальный симулирует. На этом вопросе он сказал корреспондентке «Дождя»: «До свидания, дорогая».
Еще один член ОНК по Владимирской области, Юрий Белокрылин, также заявил, что не доверяет Навальному и его «писанине» и относится к оппозиционеру «очень негативно».
27 марта представители Общественной наблюдательной комиссии Владимирской области посетили оппозиционера Алексея Навального, находящегося в исправительной колонии №2 города Покров. После беседы с ним члены ОНК рассказали, что Навальный пожаловался на боль в ноге и попросил оказать содействие в получении препарата «Диклофенак». «Других пожеланий высказано не было», - утверждали в комиссии. Телеканал «Дождь» при этом отмечает, что среди беседовавших с заключенным не было зампреда владимирской ОНК Владимира Григоряна.
В ответ адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил, что Навальный назвал ОНК Владимирской области «сборищем жуликов и лжецов, которые обслуживают администрации концлагерей». По словам Кобзева, оппозиционер в течение сорока минут подробно рассказывал сотрудникам комиссии про неоказание ему помощи, про «кучу жалоб на здоровье» и про то, что ему не сообщают диагноз и результаты МРТ.
Ранее адвокаты Навального заявили о резком ухудшении состояние здоровья политика. С их слов, в заключении он испытывает сильные боли в спине, кроме того, у него отнимается нога. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи, администрация колонии никак не реагирует на его жалобы и на просьбы разрешить осмотр гражданским специалистом, а из лекарств ему выписали только ибупрофен.
В ответ на это в пресс-службе управления ФСИН по Владимирской области сообщили, что Навальный прошел медицинское обследование в колонии, по результатам которого состояние его здоровья признано «стабильным» и «удовлетворительным».
Даниельсон: Призываю все партии, обеспечить, чтобы завтра Грузия победила
«Призываю все партии, обеспечить, чтобы завтра Грузия победила», - заявил личный представитель президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристиан Даниельсон.
По его словам, если соглашение состоится, будут только победители, а главным победителем станет грузинский народ.
«В процессе я сказал лидерам партии, что завтра положу текст на стол. Цель состоит в том, чтобы сформировать устойчивые рамки для будущего. Это предложение будет направлено на необходимость системной реформы для повышения доверия общества к избирательному процессу и судебной системе. В конечном итоге стороны должны взять на себя ответственность и подписать такой документ. Это возможность для лидеров продемонстрировать демократическую зрелость. Хочу напомнить, что если соглашение состоится, не будет победителей и проигравших, будут только победители, а главным победителем станет грузинский народ», - заявил Даниельсон.
- Шведский дипломат Кристиан Даниельсон, назначенный президентом Евросовета Шарлем Мишелем для содействия политическому диалогу между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией, вернулся в Тбилиси.
- Сегодня, 29 марта, Кристиан Даниельсон сверял позиции представителей власти и оппозиции. Также он пообщался и с представителями гражданского сектора. С утра Даниельсон успел побеседовать с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а потом с президентом Саломе Зурабишвили. Завтра ожидается его совместная встреча с представителями власти и оппозиции. Спецпосланник Евросовета рассчитывает, что поможет грузинским политикам найти компромисс в течение трех дней.
- Оппозиционные партии заявляют, что в случае достижения соглашения о досрочных выборах и освобождении политических заключенных они могут пойти на компромисс, но заявляют, что правящая партия еще не предприняла никаких конкретных шагов для решения этих двух ключевых для них вопросов.
- Между тем в правительстве говорят, что не стоит ожидать от них компромисса по вопросу проведения досрочных выборов. Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил сегодня, комментируя одно из главных требований оппозиции, что «досрочных выборов не будет, разговор закончен».
Коронавирус в Абхазии: 22 новых случая инфицирования, один - летальный
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 151 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 22 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 23 человека, 16 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 7 человек оценивается как тяжелое, 10 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 7, в Гагрской ЦРБ - 13, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- В Сухумской инфекционной больнице 28 марта скончался пациент 81 года. У мужчины была выявлена новая коронавирусная инфекция и двусторонняя полисегментарная пневмония.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 385 человек. Зарегистрировано 212 летальных случаев. Выздоровели 12 860 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Адвокат Ники Мелия обвиняет власть в постановке спектакля
По информации адвоката председателя «Единого национального движения» Ники Мелия Георгия Кондахашвили, сегодня партия получила письмо, в котором говорится, что организация «Исследовательский центр развития психологии» и его руководитель желают внести залог за Нику Мелия.
Как заявил на специальном брифинге Георгий Кондахашвили, внесение залога за Нику Мелия категорически неприемлемо.
«Сегодня в офис «Единого национального движения» пришло письмо от руководителя «Исследовательского центра развития психологии» Бесика Богвели. Из содержания письма мы узнали, что организация и лично Бесик Богвели выразили готовность внести залог за Мелия в размере 40 тысяч лари. Я хочу однозначно зафиксировать позицию Ники Мелия, что это неприемлемо, более того, мы имеем дело со спектаклем, поставленным властью», - заявил адвокат Ники Мелия.
По словам адвоката, «с большой вероятностью, это спектакль, поставленный властью». Как заявил Кондахашвили, внести залог за Нику Мелия невозможно ни техническим, ни правовым путем.
«В течение последнего месяца представители «Грузинской мечты» также распространяли среди общественности мессидж о том, что Ника Мелия может внести залог в любое время и быть освобожденным из тюрьмы. Это ложь и пропаганда, используемая правительством, чтобы заставить услышать об этом иностранных партнеров. На сегодняшний день Нике Мелия присуждено заключение, соответственно, решением от 3 ноября залог отменен. Ни один человек не может внести залог, как техническим, так и правовым путем, потому что он был приговорен к заключению под стражу. Мы задаем вопрос представителям «Грузинской мечты» - когда вы говорите, что Ника Мелия может выплатить сумму и выйти из тюрьмы, укажите, на каком основании это может быть сделано?», - заявил Георгий Кондахишвили.
Европарламентарии призывают грузинских политиков отказаться от партийных интересов
Депутаты Европарламента призывают грузинские политические силы отказаться от партийных интересов, конструктивно работать над урегулированием политического кризиса и избегать его обострения.
«Мы призываем все политические силы отказаться от своих партийных интересов ради будущего Грузии, конструктивно работать над урегулированием кризиса и избегать дальнейшего обострения и без того напряженного политического климата. Стабильность парламентской демократии в стране и ее европейский или евроатлантические устремления стоят таких усилий.
Мы решительно поддерживаем постоянные посреднические усилия ЕС, возглавляемые Кристианом Даниельсоном, личным представителем президента Европейского Совета Шарля Мишеля. Мы призываем политических лидеров использовать эту возможность для достижения справедливого соглашения, которое еще возможно, и поставить требования граждан Грузии в центр дискуссии. Мы верим, что политический класс Грузии выполнит свою ответственность и найдет способ разрешить нынешний кризис», - говорится в заявлении.
Депутаты Европарламента выражают готовность помочь Грузии. Согласно заявлению, существенный прогресс будет возможен только после того, как антагонизм и поляризация в грузинской политике сменится конструктивным сотрудничеством.
«Европейский парламент всегда поддерживал путь Грузии к более глубоким отношениям с ЕС. Мы обеспечивали устойчивую политическую поддержку стране, чтобы она продолжала идти своим путем. Однако существенный прогресс будет возможен только тогда, когда антагонизм и поляризация в грузинской политике сменятся конструктивным сотрудничеством и когда демократические институты страны будут тщательно исполнять свою роль.
Мы готовы помочь Грузии в этой сложной ситуации. Как только стороны достигнут соглашения, мы готовы реализовать в тесном сотрудничестве с парламентом Грузии полный комплекс мер демократической поддержки со стороны Европейского парламента», - сказано в заявлении.
Заявление подписали следующие депутаты Европарламента: Дэвид Макаллистер, Марина Калиуранд, Андрюс Кубилюс, Виола фон Крамон, Cвен Миксер, Михаэль Галер, Петрас Аустревичус.
На Светлану Тихановскую завели уголовное дело о подготовке теракта
Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о подготовке теракта против экс-кандидата в президенты страны и одного из лидеров оппозиции Светланы Тихановской, которая ранее призвала жителей Беларуси продолжить уличные протесты против режима Александра Лукашенко.
По версии следствия, Тихановская вместе с представителями общественного объединения BYPOL пыталась «произвести взрывы и поджоги на территории Минска и других городов», а затем планировала обвинить в этом власти. В прокуратуре сообщили, что показания против «организаторов и участников теракта» дал гражданин Беларуси по фамилии Малейчук, который якобы был задержан с поличным.
Светлана Тихановская находится в данный момент Литве, куда она уехала сразу после выборов из-за опасений за свою жизнь. В конце прошлого года генпрокуратура Беларуси возбудила против нее и членов Координационного совета оппозиции, в который входила Тихановская, уголовные дела о создании экстремистского сообщества и подготовке к насильственному захвату власти.
- Массовые протесты в Беларуси начались в августе прошлого года после президентских выборов, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Протестующие требуют его отставки и проведения новых выборов, обвиняя власти в невиданных фальсификациях и жестокости по отношению к участникам митингов.
- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов.
Тбилисская мэрия заполнит трещины оползня в Вашлиджвари грунтом
В тбилисском районе Вашлиджвари, на улице Мачавариани, начались работы по укреплению оползневой зоны, то есть заполнение определенного объема трещин грунтом, сообщили в мэрии Тбилиси.
Заместитель мэра Тбилиси Ираклий Бенделиани заявил, что решение принято по рекомендации специалистов в данной области, которая предусматривает возвращение склону первоначального естественного состояния.
«Как вы знаете, на прошлой неделе прошло очередное заседание рабочей группы, на котором по рекомендации привлеченных экспертов были приняты определенные решения, одно из которых заключалось в возврате этого склона в естественное, первоначальное состояние, то есть, на основании конкретных исследований, заполнение [разломов] определенными объемами земли. Это создаст еще больше препятствий для расширения оползня, и станет определенной превенцией для того, чтобы эта масса внезапно не сорвалась», - сказал Ираклий Бенделиани.
По его словам, после этого запланированы и другие мероприятия. «После этого в зоне оползня можно будет строить временные дороги и проводить бетонные работы. Кроме того, как мы уже сообщили населению, до конца этой недели в оползневой зоне и окрестностях будет установлена специальная система мониторинга, благодаря которой мы будем иметь очень подробную информацию о происходящих процессах», - сказал заместитель мэра Тбилиси.
- В середине марта стало известно о масштабных оползневых процессах на склоне возле дороги, соединяющей Вашлиджвари и Нуцубидзе, информирует агентство «Новости-Грузия». Специалисты после обследования констатировали активизацию оползневого тела - на склоне заметны большие и глубокие трещины, которые, по мнению специалистов, растут и динамично развиваются.
- Мэрия Тбилиси начала строить новую дорогу от озера Лиси до проспекта Геловани в 2019 году. С 16 марта 2020 года из-за опасности схода оползня движение по улице Мачавариани было приостановлено.
Гарибашвили объявил о приостановке строительства Намахвани ГЭС
Строительство плотины Намахвани ГЭС будет приостановлено на 9-12 месяцев. Об этом сегодня, 29 марта, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, который побывал на крупнейшей грузинской Ингури ГЭС, где ознакомился с ходом ремонтных работ, информирует агентство «Новости-Грузия».
Премьер подчеркнул, что ему «абсолютно непонятен возникший вокруг ГЭС ажиотаж».
«Мы договорились с компанией, все будет проверено еще раз, в том числе с привлечением грузинских и зарубежных специалистов. Также будет проверено еще раз воздействия строящейся ГЭС на окружающую среду, нанесет это вред или нет», - сказал Гарибашвили.
Премьер также подчеркнул, что проект Намахвани ГЭС очень важен для энергобезопасности Грузии. «Его разработали и начали работу над проектом наши, грузинские ученые, 30-40 лет назад», - отметил он. Премьер-министр считает, что массовые протесты против Намахванской ГЭС «демонстрируют признаки гибридной энергетической войны против Грузии».
«Также разговор шел о передачи территории в аренду на несколько лет. Это является принятой практикой везде, во всем мире, соответственно, эта какая-то необдуманная и антигосударственная риторика, которая мешает отношениям с нашими соседними государствами, с инвесторами, конечно же, должна прекратиться», - сказал Гарибашвили.
Премьер напомнил, что потребление электроэнергии в Грузии с каждым годом растет, следовательно, растет и ее импорт. Поэтому, по его словам, «чрезвычайно важно поощрять строительство гидроэлектростанций, включая большие, малые, средние и микрогидроэлектростанции».
- Проект Намахвани ГЭС предусматривает строительство двух независимых ГЭС в долине реки Риони: ГЭС Квемо Намахвани (333 мВ) и Земо Намахвани (100 мВ). Годовая выработка каскада - 1 500,00 ГВтч, что покрывает 12% годового потребления Грузии.
- Между тем протесты против строительства ГЭС уже почти полгода продолжаются в ущелье реки Риони - сначала в селе Джонети, а затем в Намахвани.
- Протестующие требуют, чтобы правительство остановило строительство и расторгло контракт с турецкой компанией Enka, а также, чтобы турецкая компания покинула ущелье Риони.
Грузия обсуждает возможность открытия сухопутной границы для иностранцев
Правительство Грузии обсуждает возможность открытия сухопутной границы для иностранных граждан, заявила сегодня в беседе с журналистами министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.
«Главное, что может подстраховать дельнейшее колебание курса лари, это быстрое восстановление экономики. Вы знаете, что мы уже практически сняли основные ограничения для восстановления туризма. Проходит вакцинация, которая станет барьером для превенции третьей волны. Туризм принесет в страну дополнительную валюту. Сейчас мы уже обсуждаем, на каких условиях сможем открыть сухопутные границы, и это станет хорошим увеличением нашего финансового рынка», – заявила Турнава.
Как пишет «Новости-Грузия», сфера туризма наиболее пострадала от пандемии коронавируса в Грузии. В 2019 году туризм в стране установил рекорд – количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы от отрасли составили 3,3 миллиарда долларов. Но в 2020 году из-за пандемии, локдауна и закрытых границ туристическая индустрия практически полностью остановила свою работу. Доходы в 2020 году от туризма опустились до 427,7 тысячи долларов, при количестве международных путешественников в 1,7 миллиона.
- Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста уже могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.
- С 1 февраля в страну также могут попасть все иностранцы, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. Были сняты и ограничения на международное регулярное авиасообщение. Несколько авиакомпаний уже возобновили рейсы в Грузию.
Рамзан Кадыров раздал бойцам своего клуба «мерседесы»
Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил трёх спортсменов, выступающих за принадлежащий ему бойцовский клуб "Ахмат". Боксёр Артур Бетербиев, боец смешанных единоборств Магомед Бибулатов и уроженец Дагестана самбист Магомедрасул Хасбулаев получили по автомобилю Mercedes-Benz GLE, стоимость которого в России начинается от шести миллионов рублей.
Глава Чечни отметил, что автомобили спортсменам были куплены за счёт средств Общественного фонда имени Ахмата Кадырова. По данным СМИ, он финансируется в том числе за счет принудительных отчислений из зарплат бюджетников. Кроме того, отчёты о работе фонда, которым владеет мать Кадырова, отсутствуют на сайте Минюста – в отличие от остальных некоммерческих организаций.
За два дня до того, как Рамзан Кадыров наградил спортсменов своего клуба, его племянник и по совместительству министр Чечни по физической культуре, спорту и молодёжной политике Хамзат Кадыров встретился с другими чеченскими бойцами. Он призвал их перестать участвовать в MMA-боях для ютуба, заявив, что это "не соответствует чеченским национальным обычаям и традициям и идёт вразрез с такими понятиями, как "честь", "гордость", "достоинство".
Племянник Рамзана Кадырова предложил спортсменам вместо этого вступить в клуб "Ахмат" или в американские UFC и Bellator.
- На прошлой неделе США ввели санкции в отношении двух высокопоставленных полицейских из Чечни. Один из них – Абузайд Висмурадов, который занимается продвижением бойцовского клуба "Ахмат". По данным СМИ, в конце 2016-го – начале 2017 года он руководил массовыми казнями в республике.
Натия Турнава: Без «Ингури ГЭС» наш суверенитет мог бы оказаться под вопросом
«Ингури ГЭС» – очень важная гидроэлектростанция, которая укрепляет энергетическую независимость и суверенитет Грузии, – заявила министр экономики и устойчивого развития страны Натия Турнава.
«Без «Ингури ГЭС» наш политический суверенитет мог бы оказаться под вопросом», – отметила она.
Министр говорит, что такие гидроэлектростанции, как «Ингури ГЭС» – гарантия того, что в будущем Грузия не будет зависеть от импорта из соседних стран.
Как пишет Первый канал, Натия Турнава сегодня посетила электростанцию вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, чтобы ознакомиться с проводимыми на месте ремонтными работами.
«Очень важно, что работы завершатся в начале мая. Май – период полноводья, а «Ингури ГЭС» вносит очень большой вклад в общее национальное производство и потребление электроэнергии. Как известно, «Ингури ГЭС» существует почти полвека. Это наше национальное достояние, которое оставили нам предыдущие поколения», – заявила министр.
По словам Натии Турнава, важно, что «Ингури ГЭС» – это объект, объединяющий всю страну, потому что он обслуживает всю Грузию, в том числе население Абхазии.
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями, часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
Пенсионерка из Крыма осуждена на 12 лет по обвинению в шпионаже
Городской суд Севастополя, в аннексированном Россией Крыму, приговорил к 12 годам колонии общего режима, с ограничением свободы на один год пенсионерку, уроженку Бахчисарая, признав её виновной в государственной измене.
Как отмечает сайт Крым.Реалии, имя и фамилия пенсионерки в информации суда не указаны, но из открытых источников известно, что речь идет о Галине Довгополой 1955 года рождения.
Слушания проходили при закрытых дверях в связи с тем, что "в материалах дела содержались сведения, составляющие государственную тайну".
Приговор был вынесен в середине прошлой недели. "Гражданка Д. выполняла разведывательные задания, направленные на сбор сведений об отдельном авиационном полку Черноморского флота", – сообщили в суде. "Интерфакс" отмечает, что комментарием обвиняемой или её защиты информагентство не располагает.
В феврале стало известно, что суд начал рассматривать дело о госизмене по существу. До этого сообщалось, что Довгополую, которую из Крыма доставили в московское СИЗО "Лефортово", перевели в другую камеру. Причиной было названо то, что её неоднократно избивала сокамерница.
ФСБ России в ноябре 2019 года сообщила о задержании в Севастополе гражданки России, которая, как утверждалось, была завербована украинскими спецслужбами и по заданию разведки собирала секретные сведения военного характера.
Фильм российского режиссёра впервые возглавил американский прокат
Фильм "Никто" российского режиссёра Ильи Найшуллера занял первое место в американском прокате по итогам прошедшего уик-энда 26–28 марта. Картина заработала более 6,5 миллиона долларов при показе в 2460 американских кинотеатрах. Это первый случай, когда фильм снятый российским режиссёром, возглавляет американский прокат.
Всего в мире картина собрала более 11 миллионов долларов. Фильм рассказывает об обычном семьянине Хатче Мэнселле, который вступает в конфликт с русской мафией. Это первая голливудская работа Найшуллера. В фильме снялись Боб Оденкерк, Кристофер Ллойд, Конни Нильсен, Алексей Серебряков и Александр Паль. Бюджет картины 16 миллионов долларов.
Ранее голливудская работа Тимура Бекмамбетова "Особо опасен" почти смогла занять первое место по сборам по итогам уик-энда. Тогда в 2008 году картина российского режиссёра и продюсера уступила только мультфильму "ВАЛЛ-И".
Элла Памфилова переизбрана главой Центризбиркома России
Элла Памфилова переизбрана на пост председателя Центризбиркома России в ходе тайного голосования членов комиссии.
Результаты были оглашены в понедельник на первом заседании нового состава ЦИКа.
На пост были выдвинуты две кандидатуры – Памфиловой и члена ЦИКа от партии ЛДПР Александра Курдюмова. За Памфилову проголосовали 15 из 14 участников процедуры. После оглашения итогов она сказала, что считает основной задачей на следующие пять лет "повышение доверия граждан к выборам в России".
Зампредом ЦИКа переизбран Николай Булаев.
Формирование нового состава Центризбиркома завершилось 19 марта, когда президент России издал указ с кандидатурами по своей квоте. Центризбирком состоит из 15 членов с правом решающего голоса, их на паритетной основе делегируют Госдума, Совет федерации и президент, отмечает "Коммерсантъ".
На прошлой неделе Элла Памфилова вновь вошла в состав комиссии по президентской квоте. Впервые её избрали на эту должность в 2016 году – также по президентскому списку.
Навальный получил шесть выговоров за две недели в колонии
Оппозиционер Алексей Навальный получил шесть выговоров за две недели в исправительной колонии в Покрове Владимирской области. Об этом он рассказал в инстаграме и фейсбуке.
"Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным", — говорится в публикации. Навальный перечисляет некоторые причины для выговора, в том числе: "встал с кровати на 10 минут раньше команды „подъем“ и "на встрече с адвокатами был в футболке".
По его словам, выговоры выносит дисциплинарная комиссия из семи человек: "И когда они отчитывают меня, сидя под портретом Путина, я вспоминаю, как в школе меня отчитывали на педсовете. Очень похоже".
Навальный рассказал, что у дисциплинарной комиссии на рассмотрении находятся около 20 рапортов. "Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать"", — отметил осуждённый оппозиционер.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу 2013 года. Политик должен будет провести в заключении около двух с половиной лет. Наказание он отбывает в исправительной колонии №2 в городе Покров в 110 километрах от Москвы.
- 24 марта адвокаты оппозиционера Ольга Михайлова и Вадим Кобзев, сообщили о резком ухудшении состояния здоровья их подзащитного, который отбывает срок заключения в колонии города Покров Владимирской области. Со слов Михайловой и Кобзева, с конца прошлой недели оппозиционер испытывает сильные боли в спине, кроме того, он жаловался на то, что у него отнимается нога. При этом, по утверждению адвокатов, до сих пор Навальный получил только две таблетки обезболивающего препарата "Ибупрофен".
- Команда Алексея Навального анонсировала весенний митинг за его освобождение. Сообщение об этом появилось на сайте политика. Его сторонники планируют сообщить о времени и месте проведения акции только после того, как в ней выразят готовность участвовать 500 тысяч человек. Для регистрации на митинг был запущен отдельный сайт, который оказался недоступен сразу после анонса акции. Сторонники Навального уверены, что им удастся собрать самую массовую акцию в истории современной России. В тексте уточняется, что митинг – лишь часть плана сторонников по освобождению политика.
Премьер-министр Грузии осмотрел ремонтные работы на «Ингури ГЭС»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осмотрел ремонтные работы на «Ингури ГЭС». Он заявил, что станция – важнейший объект, обеспечивающий энергонезависимость и безопасность страны.
«Такие масштабные, комплексные работы не проводились уже более 20 лет. Стоимость работ – 43 млн евро, 7 миллионов из которых мы получили от Еврокомиссии, остальная сумма – кредит EBRD, выделенный правительству», – сказал Гарибашвили.
Глава грузинского Кабмина отметил, что «Ингури ГЭС» обеспечивает более 40% электрогенерации страны.
«Если кто-либо беспокоится относительно гидроэлектростанций, я хочу напомнить им о значении этой и других ГЭС», – заявил Гарибашвили.
Ранее председатель правления «Ингури ГЭС» Леван Мебония сообщил, что ремонтные работы на станции будут завершены к маю.
- «Ингури ГЭС» – самая мощная гидроэлектростанция Грузии и единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной республики Абхазия. Её ввели в эксплуатацию в 1978 году. Плотина, водоприёмник и часть тоннеля находятся на территории, которая контролируется грузинскими властями, часть тоннеля, пульт управления и здание ГЭС – на абхазской стороне.
- Ингурская ГЭС относится к плотинно-деривационным гидроэлектростанциям, гидравлическая схема которой основана на переброске части стока реки Ингури в бассейн реки Эрисцкали. Из общего напора в 410 м 226 м создаётся плотиной, а оставшиеся 184 м – напорной деривацией. Средняя годовая выработка «Ингури ГЭС» составляет три миллиарда 700 миллионов киловатт-часов.
Ираклий Гарибашвили: досрочных выборов не будет
Досрочных выборов в стране не будет, на этом разговор закончен, – заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
По его словам, прошедшие в октябре 2020 года парламентские выборы в Грузии были признаны всем миром.
«Мы слышали заявления официальных лиц ЕС, Госдепартамента США, Сената и т. д., заключения ОБСЕ/ БДИПЧ. Весь мир признал наши выборы и поздравил нас с этим, о каких выборах вы говорите?», – заявил Гарибашвили.
Отметим, что премьер-министр сегодня встретился c личным представителем президента Европейского совета Шарля Мишеля Кристианом Даниельсоном, вернувшимся в Тбилиси для содействия политическому диалогу между правящей партией «Грузинская мечта» и оппозицией.
В Южной Осетии выявили 13 новых случаев коронавируса
Число случаев COVID-19 в Южной Осетии выросло за выходные дни на 13, сняты с учета пять человек, сообщила «Рес» замглавы Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Анна Гаглоева.
«В конце рабочей недели было проведено 95 исследований, из них 13 показали положительный результат. Под наблюдением медиков с положительным тестом всего на сегодняшний день – 397», – сказала она.
За все время в Южной Осетии зарегистрировано 3205 случаев заболевания, выздоровели 2808, всего проведено исследований – 20 087.
Ранее агентство «Рес» сообщило, что в Цхинвали до конца марта доставят 1500 доз российской вакцины «Спутник V».
На отца директора ФБК Ивана Жданова завели уголовное дело. Он арестован
Директор Фонда борьбы с коррупцией (внесён российскими властями в список «иностранных агентов». ФБК с этим не согласился) Иван Жданов сообщил в Facebook, что на его отца 66-летнего Юрия Жданова завели уголовное дело о превышении должностных полномочий. Суд уже отправил его в СИЗО.
Директор ФБК назвал уголовное дело своего отца «совершенно новым уровнем низости и подлости администрации президента», добавив, что для него «это самое страшное, что могло случиться».
Он уверен, что оно связано с его политической деятельностью. «Нет никаких сомнений, что эта уголовка связана со мной и с тем, что я делаю», – заявил Иван Жданов.
В пятницу 26 марта в доме Юрия Жданова в Ростове-на –Дону прошёл обыск, потом был допрос до ночи и задержание. 27 марта суд отправил его в СИЗО, сообщил политик в своём Telegram-канале.
По его словам, отец работал в Ненецком округе в поселке Искателей, сначала – заместителем главы, а в последние годы дорабатывал «на какой-то невысокой поселковой должности и уже с лета прошлого года как на пенсии».
По версии следствия, отец директора ФБК в составе жилищной комиссии рекомендовал главе поселка выделить квартиру женщине по договору социального найма, однако позже оказалось, что эта семья уже получала жилищную субсидию. Договор расторгли, квартиру вернули администрации по решению суда.
Жданов уточнил «Новой газете», что его отец не знал, что женщина получала субсидию. «Специально его подставили или нет, таким образом, я не знаю. Все события происходили в июле 2019-го, в самый пик кампании по выбору депутатов в Мосгордуму, не удивлюсь, если специально тогда что-то придумывали», – заявил директор ФБК.
- В 2016 году на Жданова завели уголовное дело за уклонение от службы в армии.По словам Жданова, он был студентом и аспирантом в МГЮА им. О. Е. Кутафина до 2013 года. В 2015 году ему исполнилось 27 лет. Жданов связывал возбуждение уголовного дела с участием в выборах в Барвихе и активной агитационной кампанией. Дело в отношении Жданова не дошло до суда.
В Армению прибыла первая партия вакцин AstraZeneca
В Армению поступили первые 24 тысячи доз вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Армении.
В сообщении Минздрава отмечается, что данная партия вакцины предусмотрена для медработников, граждан в возрасте 65 лет и старше, людей с хроническими заболеваниями в возрасте 16-64 лет, сотрудников социальных учреждений.
Препарат AstraZeneca приобретен в рамках инициативы COVAX FACILITY, – пишет «Радио Азатутюн».
В министерстве напомнили, что вакцинация в Армении осуществляется исключительно на добровольной основе.
Отметим, что в стране наблюдается рост числа случаев COVID-19. Эксперты и врачи указывают на третью волну пандемии. К примеру, 25 марта сообщалось о 1257 новых случаях заражения.
Общее число выявленных случаев коронавируса в стране – 190 741, выздоровели 172 096 человек.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 3476. Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 882 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.
Абхазский Минюст зарегистрировал общественную организацию, созданную Ахрой Авидзба
Министерство юстиции самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировало общественную организацию «Новые люди», созданную Ахрой Авидзба. Об этом сообщила его супруга – Юлия Авидзба (Овчаренко). Отметим, что учредительное собрание объединения «Новое люди» состоялось 2 марта, об этом Ахра Авидзба сообщил 4 марта – в день своего задержания.
«Говорить об этом должен был он сам, но забирать документы о регистрации пришлось мне по доверенности. Жизнь распорядилась именно так, а не иначе. И, наверное, этот урок был нужен. Главной целью этого объединения является улучшение качества жизни граждан Абхазии, его благосостояния, а главное, построение справедливого общества для наших детей и будущих поколений. Да, первые страницы истории нашего движения уже стали знаковыми, оно появилось в очень сложное для Абхазского народа время. Только тогда, когда каждый будет равен перед законом, вне зависимости от его должности и положения, статуса и богатства, Страна Души имеет будущее – так всегда говорит Ахра! Пришло время новых идей, новых людей, новой Абхазии – сильной, единой, смотрящей уверенно в будущее. Будет ли общественная организация «Новые люди» преобразовано в партию – покажет время. Но мы намерены активно участвовать в общественно-политической жизни нашей страны. Впереди – сложный и кропотливый труд. Мы открыты для всех, кто считает Абхазию своим домом, кто хочет для неё развития и процветания», – пишет супруга Ахры Авидзба в социальной сети.
ВИДЕО ИЗ АРХИВА
- Ахра Авидзба – участник войны на Донбассе, герой «ДНР». Был активным участником политического кризиса в Абхазии, завершившегося отставкой Рауля Хаджимба. Одной из причин ухода в оппозицию было убийство двоюродного брата Ахры, 38-летнего «вора в законе» Алхаса (Хасик) 22 ноября 2019 года в Сухуми.
- В июне 2020 года Авидзба был назначен помощником президента самопровозглашенной республики Абхазия по международным связям. 9 ноября написал заявление об отставке из-за «утраты веры в общее дело».
- 2 марта Авидзба вместе с оппозиционно настроенными гражданами вышел на стихийный митинг в центре Сухуми из-за скандального видео с бизнесменом Бенуром Квирая.
- 4 марта Авидзба написал в социальной сети Facebook, что 2 марта состоялось учредительное собрание объединения «Новое люди», которое, по его словам, «должно стать серьёзным политическим общественным ресурсом».
- 4 марта поздно вечером российский журналист Семен Пегов и абхазские Telegram-каналы сообщили, что Ахра Авидзба задержан и находится в абхазской Службе государственной безопасности. Ему предъявили обвинение в незаконном хранении оружия.
- Сухумский городской суд под председательством судьи Леварсы Багателия избрал меру пресечения в отношении Ахры Авидзба – заключение под стражу сроком на один месяц.
- В абхазской Службе госбезопасности заявили, что располагают оперативной информацией о том, что Ахра Авидзба и задержанные вместе с ним сотрудники его охраны «планировали принять участие в попытке государственного переворота».
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