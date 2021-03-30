Тяжелое падение легкого лари

Грузинский лари продолжает падение. За сегодняшний день он по отношению к доллару подешевел на 4 пункта. Специалисты видят несколько причин обесеценения национальной валюты.

В течение вторника курс лари упал с 3,37 лари за один доллар до 3,43 лари.

Власти проблему признают и обещают реагировать. Для стабилизации курса правительство собирается предпринять ряд дополнительных мер, пообещала сегодня журналистам министр экономики Натия Турнава:

«Обменный курс лари является для нас одним из самых актуальных вопросов. Именно поэтому сегодня мы приняли решение ускорить процесс приватизации госимущества, чтобы иностранные инвестиции, как один из факторов устойчивости экономики, также укрепляли нашу национальной валюту. Второй шаг – открыть нашу страну для туризма», – заявила министр.

Наблюдатели считают эти обещания делом отдаленной перспективы. Доктор экономических наук Ираклий Макалатия считает главной причиной обесценение лари увеличение денежной массы:

«Нацбанк печатает больше лари, чем это нужно экономике. Это было бы объяснимо при стабильном экономическом росте, но то, что происходит, выпадает из логики – на протяжении кризисного прошлого года экономика уменьшилась на 6%, а денежная масса , напротив, значительно возросла. Понятно, что таким образом Нацбанк подыгрывает правительству, предоставляя передышка в покрытии внутренних обязательств, но проблема ужесточается, и никакая приватизация, тем более, но фоне остановленной экономики не спасет».

А по мнению основателя Redix Group Лаши Папашвили, ситуацию усугубляет медлительность Нацбанка.

«Курс лари наносит удар не только по бизнесу, но и по гражданам, и это уже становится невыносимым. Лари необходимо стабилизировать как можно скорее, а не спустя месяцы. Я не знаю, что происходит, примерно две недели назад Нацбанк повысил ставку рефинансирования, что обычно приводит к укреплению национальной валюты, а здесь все наоборот, национальная валюта обесценилась. Сегодня валютные резервы находятся на историческом максимуме, и лари необходимо укреплять за счет их продажи. Зачем Нацбанк экономит, зачем нам его резервы, если стране это нужно сейчас», – посетовал Папашвили.

В конце дня президент Нацбанка Коба Гвенетадзе отреагировал на критику оппонентов.

«Популизм – враг технократии. Правильными и своевременными подходами Нацбанк неоднократно спасал бизнес и население. Мы преодолеем этот шок, придерживаясь разумных и последовательных подходов, с гарантированной поддержкой международных партнеров. И да, за последний месяц лари подешевел на 2,6 процента и никак не больше», – подытожил президент Нацбанка в соцсетях.

В целом, в текущем году НБГ реализовал на рынке в общей сложности 160 миллионов долларов, или в среднем 53 миллиона в месяц. С начала кризиса за неполные 10 месяцев 2020 года Нацбанк в ходе прямых интервенций израсходовал в общей сложности около 916 миллионов долларов, или в среднем 90 миллионов в месяц.