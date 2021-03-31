Вице-премьер, министр финансов Грузии объявил об отставке

Убийства, "политически мотивированные репрессии", подавление свободы слова и права на мирные собрания, насилие над журналистами, коррупция во власти, отсутствие независимой и справедливой судебной системы и свободных выборов – лишь некоторые примеры нарушения прав человека в России, которые приводятся в ежегодном докладе Государственного департамента США о состоянии прав человека в мире.

В особой части доклада указано, что в 2020 году в России произошло несколько случаев убийств или попыток таких убийств, осуществленных с ведома правительства или его агентами. В этой связи Госдепартамент обратил особое внимание на отравление оппозиционного политика Алексея Навального – давнего оппонента Кремля. Из достоверных сообщений следует, что сотрудники ФСБ России использовали нервно-паралитическое вещество "Новичок", чтобы отравить Навального, говорится в докладе американского внешнеполитического ведомства. Несмотря на требование Навального и международного сообщества расследовать это преступление, российские власти заявили, что поводов заводить уголовное дело нет, отмечается в документе.

Госдепартамент США считает, что в России действует "высокоцентрализованная авторитарная политическая система, в которой доминирует президент Владимир Путин", а Госдума и Совет Федерации "не имеют независимости от исполнительной власти".

Ещё один фактор, негативно влияющий на ситуацию с правами человека в России, – продолжающаяся оккупация украинского Крымского полуострова, а также поддержка сепаратистских сил на востоке Украины. Достойные доверия наблюдатели сообщают о тысячах смертей и ранениях гражданских лиц, а также о многочисленных случаях применения к ним насилия со стороны направляемых Россией сепаратистов в Донбассе, указано в докладе. Сообщается и о политически мотивированных арестах, задержаниях и судах над украинскими гражданами в России. "Многие из них заявляли о применении к ним пыток", – говорится в документе.

В докладе Госдепартамента критикуется и ситуация с правами человека в Чечне. В частности, говорится о внесудебных казнях, незаконных задержаниях и пытках, в том числе по отношению к представителям ЛГБТ-сообщества, устранении политических оппонентов Рамзана Кадырова внутри республики и за границей, угрозе журналистам и о коллективной ответственности для родственников подозреваемых и обвинённых в терроризме.

Список нарушений прав человека в России, который приводится в докладе Госдепартамента, включает в себя десятки пунктов, среди которых "грубое произвольное вмешательство" в частную жизнь; строгое подавление свободы слова и СМИ, в том числе с использованием закона об экстремизме; блокировка и фильтрация интернет-контента, запрет на анонимность в сети; "жесткое подавление" свободы ассоциаций, в том числе с помощью законов об иностранных агентах и нежелательных организациях.

При этом российские власти не принимают "адекватных мер для выявления, расследования, судебного преследования или наказания большинства должностных лиц, совершивших злоупотребления, что привело к созданию атмосферы безнаказанности", подчеркивается в докладе Госдепартамента.

В опубликованном во вторник в США документе анализируется ситуация с соблюдением прав человека в 2020 году в 200 странах. По мнению американских экспертов ситуация с правами человека в прошлом году ухудшилась повсеместно. России посвящены 72 страницы документа.