Выход из кризиса отложен до 2024 года

Сокращение производства, падение платежеспособности населения, обесценение лари – только часть повестки сегодняшней встречи главы кабмина Грузии Ираклия Гарибашвили с представителями бизнеса. При этом ее участники наверняка были под впечатлением данных Грузстата, в соответствии с которыми все экономические индикаторы находятся на беспрецедентно низком уровне.

По информации статистического ведомства, в феврале экономический спад составил 5%, а по итогам первых двух месяцев 8%. В прошлом месяце по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдалось снижение в промышленном производстве, строительстве, развлечениях и отдыхе, логистике, операциях с недвижимостью. Впрочем, как заявил сегодня на брифинге исполнительный директор Национального статистического управления Гогита Тодрадзе, есть сферы, где наметился небольшой прогресс:

«Тенденция роста наблюдается в финансовом и страховом секторах, торговле. Приблизительно на 14% сократился объем импорта. Однако следует отметить, что в феврале 2021 года экспорт увеличился на 3%, в том числе объем местного экспорта (т.е. без учета реэкспорта) увеличился на 23%», – подчеркнул Тодрадзе.

Поиску путей по выходу из кризиса был посвящена сегодняшняя закрытая встреча в администрации правительства, где премьер-министр Гарибашвили принял представителей бизнеса.

По словам управляющего партнера консалтинговой компании BDO Georgia Зураба Лалазашвили, беспрецедентное обесценение является главным экономическим вызовом:

«Обменный курс лари важен для бизнеса. Нам интересны конкретные шаги по стабилизации курса со стороны правительства и Нацбанка. Все это очень сильно бьет как по населению, так и бизнесу и, в конечном итоге, очень плохо отражается на нашей экономике», – подчеркнул бизнесмен.

Между тем, по мнению экспертов, другим индикатором глубокого кризиса является падение покупательной способности населения. Согласно сегодняшнему обзору Всемирного банка, в результате пандемии COVID-19 и последующего экономического кризиса дополнительно 193 тысячи граждан Грузии, или 5,4% населения, оказались за чертой бедности. К концу 2020 году количество бедных составило 754 тысячи человек, или 20,3% населения. Согласно этой же оценке, восстановление экономики Грузии до докризисных показателей маловероятно до конца 2022 года.

Профессор тбилисского госуниверситета Иосиф Арчвадзе также считает, что несмотря на некоторые проблески роста, говорить о выходе из кризиса преждевременно:

«Падение по сравнению с январем несколько замедлилось, и думаю, скоро достигнет нуля. Как никак, март был месяцем первого локдауна. В целом, считаю, что оценки Всемирного Банка все же оптимистичны, и достижение докризисных показателей экономики произойдет не ранее конца 2024 года. Основанием для таких заявлений служит крайнее обнищание населения. Можно без конца рассуждать о макроэкономических параметрах и курсе лари, но факт, что покупательная способность большинства людей находится на минимуме. Этот фактор долгое время будет ограничивать оживление экономики».

В целом, по итогам сегодняшней встречи в администрации правительства было решено, что режим встреч будет сохранен и расширен. В сжатые сроки пути стабилизации лари будут рассмотрены на совместной встрече представителей Нацбанка, бизнеса и правительства. Кроме того, будет создан специальный совет по экономическим вопросам, куда войдут и представители бизнеса.