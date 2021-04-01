Обзор абхазской прессы

Главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг прокомментировал видеоролик, опубликованный 27 марта в социальной сети с участием девушки, которая озвучивает фразу «Абхазия – это Грузия». По его словам, ситуация, в которую вляпалась 19-летняя Алена Таниа, – и тех, что врагу не пожелаешь.

«Ладно бы она так именно и думала, как в этом видео, где она говорит: «Абхазия – это Грузия». Однако, судя по всему, проблема в том, что у нее нет никаких взглядов ни на Грузию, ни даже на саму Абхазию, в которой она безвыездно живет все эти годы. Девочка просто хотела поймать немного хайпа в соцсетях», – написал журналист.

Он предположил, что такого внимания к ее персоне, более того – к ее семье, больше никогда не будет. Инал Хашиг продолжил: «Стоит только посмотреть на степень растерянности девочки и ее родителей, которых государственная машина выставила в качестве изгоев – и будет все понятно. Власть с удовольствием взяла под козырек перед всей этой разгневанной в соцсетях публикой, которая требовала выселить, сжечь, расстрелять. Всем громко показали, что «враг не пройдет, и мы за этим бдим». К таким простым семьям, где люди в лучшем случае живут от зарплаты до зарплаты, у властей особого интереса не бывает. А здесь вот так сразу – с доследственной проверкой МВД и отдельным новостным сюжетом на госканале. О чиновниках, которые «засветились» на аналогичной «грузинской» теме, такие представления не устраивали. Могут ведь и по шапке дать. А здесь – можно».

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Парламент Абхазии принял 31 марта законопроект о Государственном бюджете на 2021 год. Научный сотрудник Института экономики и права Академии наук Абхазии, экономист Ахра Аристава выразил свое отношение к бюджету на своей странице в «Facebook»: «Бюджет с минусом в 791 млн. рублей. Плюс в мае Абхазия получит счет за переток электроэнергии, как минимум в 2.5 млрд. рублей. Опять мы попадем в ситуацию, как и ранее, когда долгов правительства будет больше, чем доходов. Страна попадет снова в опасную зону турбулентности. Конечно, надо строить, ремонтировать, но надо понимать – это расходы, а когда тратишь, сразу надо думать, как заработать».

Экономист считает, что для выхода из опасной зоны, как минимум, надо увеличить доходы республиканского бюджета на миллиард рублей.

«Без реформ – это нереально. У правительства есть ровно четыре месяца на то, чтобы предложить депутатам законопроекты с реформами, пока они не ушли в отпуск. И это надо делать сейчас, так как с августа начнется формирование бюджета следующего года и без укрепления и изменения законодательства обеспечить минимально необходимый рост доходов бюджета в миллиард рублей и тем самым укрепить национальную и экономическую безопасность государства не получится», – заключил Ахра Аристава.

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Российские пенсионные выплаты в Абхазии с 17 августа 2020 года перестали начислять на банковские карты. Получить деньги стало возможным исключительно в кассах отделений Сбербанка при предъявлении удостоверения личности самого пенсионера или его законного представителя, действующего на основании доверенности. Всего в Абхазии более 48 тысяч пенсионеров, из них российскую пенсию получают более 30 тысяч человек. Создавшуюся ситуацию и ее дальнейшее разрешение в интервью газете «Республика Абхазия» прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Абхазии Георгий Абухба.

Сумма ежемесячных поступлений российской пенсии в Абхазию превышает 300 миллионов рублей. Георгий Абухба сообщил, что с введением графика получения пенсий очереди сократились, и выплата пенсий проходит без того ажиотажа, который был раньше.

«Отделения Сбербанка есть в каждом городе Абхазии. Что касается отдаленных сел республики, то их обслуживают выездные кассы. Это бронированные спецмашины с оборудованием, которые развозят исключительно пенсию и выдают ее населению. Например, в Гудаутском районе такая машина обслуживает 18 сел, в Очамчырском районе – 15 сел», – отметил заместитель правления Сберанка Абхазии.

С марта 2021 г. начисление абхазской пенсии и иных социальных выплат будет вновь осуществляться на банковские карты. Речь идет о категории пенсионеров, не являющихся получателями российской пенсии. Пенсионеров, которые получают только абхазскую пенсию, пособия и различные выплаты, в республике около 20 тысяч человек.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия