В обход Ингурского моста де-факто границу пытались пересечь около 3000 человек – абхазская СГБ

С 1 января по 1 апреля текущего года в Гальском районе самопровозглашенной республики Абхазия задержали порядка 3 тысяч местных жителей. По информации абхазских властей, они пытались незаконно пересечь де-факто границу.

Как пишет «Апсныпресс», 1 апреля в администрации Гальского района состоялось координационное совещание представителей погранотряда абхазской СГБ, погрануправления ФСБ РФ в Абхазии, абхазского Государственного таможенного комитета и руководства района.

Как заявил заместитель председателя СГБ, начальник погранотряда Рустам Латипов, на встрече обсуждались вопросы охраны границы, обстановка в приграничном районе.

«Российские пограничники сообщили о технических новшествах на КПП «Ингур», которые позволяют абхазским и российским пограничникам осуществлять эффективный контроль грузового автотранспорта, в частности автомобилей, занятых в ремонтных работах в деривационном тоннеле ИнгурГЭС», – говорится в сообщении.

Отметим, что для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую Тбилиси, сейчас действует 5-дневный карантин. Это одна из причин, почему жители Гальского района пытаются пересечь де-факто границу в обход Ингурского моста. Кроме того, пропускной пункт с абхазской стороны сейчас открыт лишь для некоторых категорий граждан.