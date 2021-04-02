Югоосетинская неделя: кадровые решения и оскорбления кадров

В Южной Осетии может появиться еще один генпрокурор из Сочи. Срок полномочий Урузмага Джагаева, проработавшего в следственных органах этого российского города, истекает в начале апреля. Эксперты называют его креатурой действующего генпрокурора, по информации телеграмм канала БОНВӔРНОН, их связывает дружба еще со времен службы в Сочи.

Президент на этой неделе внес на рассмотрение в парламент кандидатуру на пост генерального прокурора республики. Срок полномочий действующего генпрокурора Урузмага Джагаева истекает на днях.

Биография возможного преемника Урузмага Джагаева опубликована в СМИ. Его зовут, Виталий Савченко, ему 35 лет. Родился и вырос в Краснодарском крае.

В 2003 поступил в Кубанский госуниверситет, в 2006-м перевелся в Московской государственной юридической академии. С марта 2008 года и по настоящее время работает в прокуратуре Краснодарского края. Дослужился до чина майора. С апреля 2020 по настоящее время занимает пост прокурора отдела прокуратуры Краснодарского края. Какого именно отдела в биографии не указано.

Судя по информации из материалов, размещенных в интернете, все указывает на то, что наш кандидат в генпрокуроры республики – сын Николая Савченко, заместителя генпрокурора России времен Устинова. Кроме отчества, фамилии, и проживания в Краснодарском крае, что может быть совпадением, на родство указывают еще один пункт в биографии. Виталий Савченко в 2003 окончил лицей №44 города Липецк.

А в это время Николай Иванович Савченко по данным сайта viperson.ru – с августа 2001 г. по декабрь 2002 г. был прокурором Липецкой области; с декабря 2002 г. по июль 2006 г. заместителем Генерального прокурора РФ по Центральному федеральному округу. То есть это как бы объясняет, поему парень из краснодарского Тимашевска вдруг закончил лицей в Липецке.

Североосетинский телеграмм-канал БОНВӔРНОН приписывает Виталию Савченко службу в подмосковном МВД и описывает его громкие «подвиги», связанные с вымогательством, служебными подлогами и прочими полицейскими шалостями. БОНВӔРНОН приводит также историю, широко освещавшуюся в российской прессе, когда дерзкий капитан МВД Виталий Савченко зашел в лифт перед двумя генералами МВД. Не уступил им дорогу, проявил неуважение, и был подвергнут за это дисциплинарному взысканию. Сейчас эти публикации канала тиражируются югоосетинскими пользователями, как некий компромат на кандидата. Напрасно, – совершенно очевидно, что подмосковный следователь МВД Виталий Савченко – это тезка нашего героя.

Другой вопрос, как это вообще возможно.

Как, например, о его существовании узнал Анатолий Бибилов, что этого парня связывает с Южной Осетией. Во всяком случае, это уж точно не командировка, наподобие тех, когда из ФСБ присылают полковников руководить югоосетинским КГБ.

Пожалуй, единственная связующая нить Савченко с Южной Осетией – это генпрокурор Джагаев, который до приезда в республику, в 2016 году, был начальником следственного управления УВД по городу Сочи. Местные наблюдатели убеждены, что во время работы в Сочи Джагаев и Савченко не могли не сталкиваться по работе. И, получается так, Урузмаг Джагаев, теперь составляет Виталию Савченко протекцию.

Учитывая, как общественное мнение и депутатское большинство относятся к генпрокурору, именно это обстоятельство и вызывает, по словам депутата Давида Санакоева, вопросы к молодому кандидату:

«Мы посмотрели, чем занимался этот молодой человек до сегодняшнего дня. Я думаю, что должность прокурора у нас довольно высокая, и человек, который может ее занимать, должен быть, во-первых, человеком с опытом. В-вторых, должен быть человеком, не аффилированным ни с какой стороной. И, по крайней мере, он должен понимать, что за решения, которые будет принимать, будет нести ответственность. Данное представление, по моему разумению, не подходит под те критерии, которые я обозначил. В представлении на Виталия Савченко, мы видим также, что он человек из Сочи, поэтому мы предполагаем, что он является креатурой нынешнего генерального прокурора Джагаева. Это тоже является одним из поводов и аргументов против восприятия его генеральным прокурором, потому что мы довольно долгое время пытаемся сделать так, чтобы Джагаев ушел с должности за серьезные нарушения, которые мы обозначали и обозначаем до сих пор. И если это его креатура, то он (Джагаев) фактически будет продолжать эту политику».

Иными словами, Давид Санакоев указывает на то, что Виталий Савченко, скорее всего, будет номинальной фигурой, а фактически рулить генпрокуратурой будет по-прежнему товарищ Джагаев.

Второй вопрос к этой истории вытекает из первого. Получается, к этому кадровому решению сам Анатолий Бибилов отношения не имеет? Это не его выбор? То есть, получается так, что на усмотрение генпрокурора передана часть функций по управлению государством? Президент становится коллективным органом? Это что-то новое…

Вопрос третий к этой истории: зачем это самому Савченко? В чем его интерес? Конечно, мы сейчас не имеем в виду что-то противоправное, наподобие контрабанды сигарет, или чего-то такого. Боже упаси.

Но согласитесь это странно: молодой и, судя по всему, не лишенный амбиций парень. Вроде бы и со службой неплохо получается, да еще на берегу Черного моря. Зачем ему эта роль зиц-председателя Фунта в маленькой республике, которая по меркам Краснодарского края – маленький сельский район?

Согласитесь, с точки зрения карьерного роста в России (куда он рано или поздно вернется) решение весьма сомнительное. А невнятность мотиваций настораживает.

И наконец четвертый вопрос к этому кадровому решению: а чем местные парни хуже?

Говорит вице-спикер парламента, депутат от «Народной партии» Александр Плиев:

«Во-первых, это человек, который, наверное, и не слышал о Южной Осетии. Во-вторых, человек майорской должности. Тогда зачем мы до сих пор наплодили столько генералов, чтобы приехал майор и командовал генералами?! В-третьих, неужели в Южной Осетии не нашлось ни одного компетентного, грамотного человека, который бы возглавил Генеральную прокуратуру? Тогда грош нам цена! Тогда для чего мы называем себя народом, государством, в том числе Государством-Алания?!

– Эта фигура может быть креатурой Джагаева?

– Безусловно! Потому что прямая связь прослеживается. Город Сочи? Город Сочи. Прокуратура? Прокуратура. Человек начинал в следственном управлении, и как раз мог непосредственно и не под началом Джагаева, но, я думаю, личные связи там достаточно серьезные».

В самом деле история унизительная, потому что как бы громко ни звучала должность – генеральный прокурор республики, по функционалу – это прокурор района.

Наверное, можно было бы предложить на этот пост местного парня, который всех знает, понимает здешнюю жизнь, и который хоть немного считается с общественным мнением, бережет репутацию своей семьи….

А из России можно пригласить какого-нибудь опытного товарища, лучше пенсионера, эдакого играющего тренера, который в статусе помощника или советника учил бы молодежь ремеслу, повышал, так сказать, профессиональный уровень.

Но пока, так получается, специалистов приглашают по какому-то другому принципу. Вот, например, куда смотрел и чем руководствовался опытный чекист Леонид Хартинович, когда уступал место генпрокурора Урузмагу Джагаеву?

На этой неделе кандидатуру на пост генпрокурора обсуждали в парламентских комитетах. Из шести комитетов, где уже прошли мероприятия, Виталия Савченко ни один не поддержал. Против голосуют даже представители партии власти «Единая Осетия». Вне зависимости от решения комитетов, кандидатура будет вынесена на парламентскую сессию. И здесь интрига даже не в том, как проголосуют депутаты, а упрется президент или не упрется. Будут ломать депутатов через колено, или в этот раз не станут. Будет в республике на этой почве еще один кризис или на этот раз обойдется.

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Еще одно событие. которое сделало информационную неделю в Южной Осетии - высказывание главного редактора государственной газеты «Южная Осетия» Александра Келехсаева по поводу январского нападения на политического редактора «ОсНовы» Руслана Тотрова с участием Сергея Кабисова, замминистра обороны и человека из ближайшего окружения Анатолия Бибилова.

Александр Келехсаев в своем комментарии на страницах Facebook, по сути, поддержал избиение Руслана Тотрова:

«Это с ним еще мягко обошлись... Повоспитали слегка. Попробует пусть он аналогично высказываться о руководителях РСО-А или Федеральном центре. Всю жизнь на стоматолога будет работать».

Напомню, нападение на Руслана Тотрова было совершено во Владикавказе 21 января. Замминистра обороны РЮО Сергей Кабисов и югоосетинский предприниматель Руслан Танделов вошли в офис, где в это время находился журналист, и потребовали от него прекратить критиковать югоосетинского президента Анатолия Бибилова. После этого Сергей Кабисов нанес Тотрову телесные повреждения.

Учитывая статус Александра Келехсаева, его мнение не могло остаться незамеченным, его бурно обсуждали в югоосетинском сегменте социальных сетей.

На эскападу Келехсаева отреагировал председатель североосетинского отделения Союза журналистов России Тимур Кусов специальным заявлением:

«…Мы с вами видим, как наши коллеги из государственных СМИ пытаются в публичном пространстве оправдывать силовое воздействие на журналистов, выгораживая виновных… Ни к чему хорошему это не приведет. Взаимные обвинения в журналистском сообществе не делают чести нам, коллеги!»

Что до самого Руслана Тотрова, то, по его мнению, удивляться уже нечему.

В Южной Осетии теперь не редкость должностные лица, не имеющие представления об этических нормах. И, судя по тому, что их не одергивают, очевидно, что от них этого и не требуется. Говорит Руслан Тотров:

«Политическая культура в Южной Осетии за последние три года выродилась. Зрелище довольно печальное, если не сказать душераздирающее. Именно поэтому я настаиваю на том, что вот такие телодвижения информационных бюрократов это, увы, норма. Страшные слова, но мы констатируем норму. Чтоб далеко за примерами не ходить, вспомним, как Ирину Келехсаеву увольняли из государственной телерадиокомпании, как директор этого заведения обещал прострелить ей голову, в прямом смысле слова. Они все одинаковы с лица и одинаковы с поступков. Это деревянные солдаты Урфина Джюса, запрограммированные на определенный порядок действий, выстраивают взаимодействие с внешним миром».

По словам Руслана Тотрова, невозможно не заметить, что югоосетинская власть становится все более агрессивной. То ли это результат специальной селекция кадров, то ли местную бюрократию поразил какой-то вирус враждебности:

«Давайте отвлечемся от дел журналистских. Можно ведь вспомнить жуткое побоище в тюрьме, когда заключенных массово избивали и роль министра юстиции в этой истории. Мы же помним прекрасно это «ничего не вижу, ничего не знаю». А это ведь предтеча к тому, что случилось с несчастным Иналом Джабиевым, которого с двумя товарищами пытали. Инала запытали до смерти, а его товарищам, как бы это сейчас страшно ни звучало, просто повезло остаться в живых. А пытали их милиционеры, подопечные министра внутренних дел Игоря Наниева. То есть речь идет о том, что вирус вот этот поразил всю политическую экосистему. С приходом к власти этой управленческой команды нормой в политическом пространстве стали хамство, бравада, некомпетентность, невежество, и наконец, насилие. Вот это страшная история.

– Что вас так настораживает, почему вы считаете, что это страшно?

– Вот это суперагрессивное большинство политическое и околополитическое на юге Осетии, они в приступе, наверное, последней агонии за год до президентских выборов могут вольно или невольно, это уже не важно, наворотить дел».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия