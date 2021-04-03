Коронавирус в Грузии: 580 случаев заражения за сутки, 6 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 580 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 29,8 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,95%, за последние две недели – 1,81%, а за последнюю неделю – 1,85%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 283 369.

Более 57% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 331. География остальных случаев выглядит следующим образом: Имерети – 56, Аджария – 51, Самегрело-Земо Сванети – 50, Шида Картли – 26, Квемо Картли – 22, Гурия – 17, Кахетия – 10, Рача-Лечхуми-Квемо Сванети – 7, Мцхета-Мтианети – 6, Самцхе-Джавахети – 1.

От ковида умерли еще 6 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 804.

Выздоровели 215 человек, их общее число выросло до 274 145.

На данный момент в Грузии 5 394 активных случаев коронавируса. Из них 1 758 пациентов (почти 33%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 824 инфицированных, в Имерети – 292, в Аджарии – 239. Состояние 337 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 68 человек.

3 047 граждан (более 63% активных случаев) лечатся на дому, а 231 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещен 250 граждан, в самоизоляции остаются более 8,8 тысячи человек.