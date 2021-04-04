Коронавирус в Грузии: 464 случаев заражения за сутки, 7 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 464 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения примерно 15,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,97%, за последние две недели – 1,85%, а за последнюю неделю – 2,01%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 283 833.

Более 52% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 243. В Аджарии зафиксировано 57 случаев, Самегрело-Земо Сванети – 49, в Имерети и Гурии – по 28, в Шида Картли – 23, в Квемо Картли – 16, в Мцхета-Мтианети – 10, в Кахетии – 7.

От ковида умерли еще 7 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 811.

Выздоровели 454 человека, их общее число выросло до 274 599.

На данный момент в Грузии 5 397 активных случаев коронавируса. Из них 1 822 пациентов (почти 34%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 853 инфицированных, в Имерети – 306, в Аджарии – 266. Состояние 342 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 73 человека.

3 344 граждан (около 62% активных случаев) лечатся на дому, а 231 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 243 гражданина, в самоизоляции остаются более 9,1 тысячи человек.