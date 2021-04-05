В Тбилиси говорят, что не сомневаются в надежности вакцины Sinopharm

Вакциной Sinopharm китайского производства в мире уже вакцинировано более 40 миллионов человек, и нет никаких вопросов по поводу надежности препарата. Об этом сегодня заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.

Отметим, что 100 тысяч доз вакцины от коронавируса производства Sinopharm в Грузию доставили 3 апреля. Препарат начнут использовать после того, как его одобрит Всемирная организация здравоохранения – решение может быть принято в середине апреля.

«Как известно, в Грузию прибыло 100 тысяч доз вакцины «Синофарм» китайского производства. Я хотела бы поблагодарить Венгрию, так как мы знаем, что Sinopharm признан строгим венгерским регулятором, на основании чего мы решили допустить Sinopharm на грузинский рынок. Важно отметить, что вакциной уже вакцинировано более 40 миллионов человек, поэтому вопросов к её надежности нет. Sinopharm ожидает авторизации Всемирной организации здравоохранения. В связи с этим у нас есть интенсивная переписка с этой организацией, после чего, конечно, после обсуждений с советом мы решим, когда можно будет проводить вакцинацию китайской вакциной в Грузии», – заявила Екатерина Тикарадзе.

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе отметил, что Sinopharm – вакцина, созданная на основе традиционного инактивированного метода.

«Помимо Китая, вакцина Sinopharm широко используется в Объединенных Арабских Эмиратах. Вакцину также закупили в нескольких странах Южной Америки, Бразилии и Чили. Из европейских стран ее активно использую в Венгрии, Сербии и у нее есть авторизация около 40 стран», – сказал он.

Гамкрелидзе напомнил, что правительство Китая бесплатно передаст Грузии еще одну вакцину – Sinovac, которую активно используют в Турции и Азербайджане.

«Обе вакцины представлены на авторизацию во Всемирную организацию здравоохранения, которую, скорее всего, получат в середине апреля», – заявил Амиран Гамкрелидзе.

Посол Китая в Грузии Ли Ян говорит, что безопасность и эффективность китайских вакцин признана во многих странах мира. По словам дипломата, уже использовано более 100 миллионов доз вакцины Sinopharm, но о серьезных побочных эффектах не сообщалось.