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Судебный процесс по делу Ники Мелия состоится 8 апреля
Судебный процесс по делу председателя оппозиционного «Единого национального движения» Ники Мелия состоится 8 апреля. Как сообщили в Тбилисском городском суде, начинается рассмотрение дела по существу.
По информации СМИ, на процессе может быть поставлено ходатайство о пересмотре меры пресечения в отношении Мелия. В прокуратуре этот вопрос пока не комментируют.
17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. Дело рассматривала судья Нино Чахнашвили. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.
На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахарияушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.
Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией, – напоминает «Новости-Грузия».
Другие новости дня
В Турции отставных адмиралов заподозрили в подготовке переворота
В Турции задержаны 10 отставных адмиралов из числа подписавших открытое письмо о необходимости сохранения конвенции Монтрё, регулирующей проход судов через проливы Босфор и Дарданеллы.
Письмо, которое подписали более ста бывших высокопоставленных руководителей турецких морских сил, резко раскритиковали правительственные чиновники. Они назвали его прямым вызовом, брошенным военными гражданскому правительству. Пресс-служба президента Реджепа Эрдогана заявила о признаках госпереворота.
Прокуратура в воскресенье, 4-го апреля открыла расследование о возможной причастности отставных адмиралов к преступлениям, направленным на подрыв стабильности и безопасности государства и конституционный порядок. Четверых подозреваемых обязали явиться в полицию Анкары в ближайшие три дня.
В прошлом месяце власти Турции одобрили план строительства крупного канала, параллельного Босфору - из Черного моря в Мраморное. Официальные лица подчёркивают, что функционирование этого канала не будет подпадать под конвенцию Монтрё. Отставные офицеры ВМС, которых сейчас подозревают в подрыве национальной безопасности, указывают, что именно действия, затрагивающие конвенцию Монтрё, чреваты ослаблением безопасности государства.
Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году в Швейцарии на конференции о режиме Черноморских проливов, восстановила суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. Она сохраняет право за торговыми судами любых стран свободно проходить через эти проливы и в мирное, и в военное время.
Кроме того, в мирное время конвенция дает свободно проходить через проливы военным кораблям любого класса, принадлежащим черноморским государствам. Для военных кораблей нечерноморских государств действуют ограничения по классу, тоннажу и времени пребывания в Черном море.
В Армению через Азербайджан поставят до 150 млн кубометров российского газа
Общий объем транзита российского газа в Грузию через территорию Азербайджана по краткосрочному контракту между компанией SOCAR и ООО «Газэкспорт» составит до 150 млн кубометров. Об этом пишет «Интерфакс-Азербайджан».
«В марте был заключен контракт с российской стороной о транзите российского газа в Грузию сроком на один месяц. Соглашение предусматривает транзит российского газа в Грузию в объеме до 150 млн кубометров», – сообщил заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.
Ранее «Газпром экспорт» сообщил, что с компанией SOCAR 16 марта был подписан краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана в Грузию для последующей его поставки потребителям в Армении.
«Поставки российского газа в Армению будут временно вестись через Азербайджан в связи с ремонтом газопровода «Северный Кавказ – Закавказье» (по нему поставки идут из России через Грузию в Армению). После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии», – следует из сообщения Газпром экспорта".
В 2020 году «Газпром» поставил в Армению 2,209 млрд куб. м газа, в январе 2021 года поставки выросли на 9% – до 310 млн кубометров.
В Абхазии на 91-м году жизни скончался театральный деятель Николай Чиковани
На 91-м году жизни скончался театральный деятель, Народный артист Абхазии Николай Чиковани.
«Кончина Николая Константиновича стала большой утратой для абхазской культуры. Его талант, сценические образы, которые не спутать ни с чем, его любовь к жизни и исключительное чувство юмора навсегда останутся в памяти народа Апсны», – отмечается в телеграмме президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания.
Выразил соболезнования родным и близким Чиковани также министр культуры Гудиса Агрба.
«Ушёл из жизни искренне преданный своему делу мастер, яркая, харизматичная личность, человек, которому удалось завоевать безграничную преданность и любовь зрителей не только в Абхазии, но и за рубежом. Николай Константинович не раз говорил,что полюбил театр ещё в юности. С тех самых пор он жил искусством – поставил множество спектаклей в Абхазском государственном драматическом театре им. С.Я. Чанба. Среди них: «Чудак», Н. Хикмета, «Тень» Е. Шварца. Роли, сыгранные Николаем Константиновичем (Юсуф – «Черные гости» Г. Гулиа, Хабжкут – «Победа» В. Агрба, Бессонов – «Данакай» М. Лакрба, Часовщик – «Кремлевские куранты» Н. Погодина, Леуа – «Кто из нас глухой» Ш. Чкадуа и другие) отличались ярким художественным решением и оригинальными интерпретациями. Вклад Николая Константиновича в отечественную культуру невозможно переоценить. Одаренный, обаятельный человек, он навсегда останется для нас примером трудолюбия, преданности профессии и зрителю. Выражаю родным и близким искренние соболезнования», – говорится в телеграмме.
В Грузии за три недели вакцинировались 11 603 человека
По последним данным, в Грузии вакцинировались от коронавируса 11 603 человека, заявил сегодня на пресс-конференции глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.
Главный эпидемиолог говорит, что нужно добиться результата, когда в стране будет вакцинироваться по три тысяч человек в день. Между тем в Грузии пока в день вакцинируется в среднем тысяча человек, и этого недостаточно, отметил он.
В Грузии можно расширить программу вакцинации, так как в стране достаточное количество препаратов, считает Гамкрелидзе. Поэтому на следующем заседании межведомственного координационного совета будет рассмотрен вопрос включения педагогов и воспитателей детских садов в процесс иммунизации, – пишет «Новости-Грузия».
«Сейчас, когда запас вакцин в стране увеличился, я уверен, что на заседании совета мы будем обсуждать этот вопрос и примем соответствующие решения», – заявил Гамкрелидзе.
В Грузии на первом этапе начали вакцинировать только медперсонал, затем к нему добавились граждане старше 65 лица, а после и старше 55 лет. С 5 апреля вакцинироваться могут лица, находящиеся на диализе, а также пациенты с пересаженными органами. Граждане могут выбрать любую из доступных в стране вакцин.
- В Грузии вакцинация препаратом компании AstraZeneca началась 15 марта 2021 года, а компании Pfizer – 30 марта. На прошлой неделе Грузия получила сто тысяч доз китайской вакцины Sinopharm. Вакцинировать этой вакциной в стране будут после того, как препарат пройдет авторизацию ВОЗ, предположительно, с середины или с конца апреля. Через месяц Грузия ждет еще одну китайскую вакцину – Sinovac.
- 18 марта, после введения вакцины AstraZeneca у 27-летней медсестры из города Ахалцихе, предположительно, развился анафилактический шок. 19 марта она скончалась. Расследование причин её смерти все еще продолжается.
В ЕС обеспокоены военной активностью вблизи украинской границы
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с беспокойством следит за данными о "российской военной активности" вблизи территории Украины.
Боррель написал об этом в Твиттере после телефонного разговора 4 апреля с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Как отметил Боррель, обсуждение ситуации продолжится на следующем совете глав МИД стран ЕС. Дипломат в очередной раз заявил о поддержке со стороны Брюсселя суверенитета и территориальной целостности Украины в конфликте с пророссийскими сепаратистами в Донбассе.
2 апреля состоялся телефонный разговор между президентом США Джо Байденом и украинским лидером Владимиром Зеленским, в ходе которого глава Белого дома также заверил Киев в поддержке Вашингтоном территориальной целостности Украины.
В последние дни официальные лица в США и европейских странах неоднократно выражали обеспокоенность обстановкой в Донбассе и сообщениями о передвижениях российских военных у границы с Украиной. В СМИ упоминались данные о том, что Россия не вывела войска после закончившихся 23 марта военных учений. В соцсетях начали появляться сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на публикации словами о том, что Россия перемещает вооружённые силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и "это не должно никого беспокоить".
С конца марта в зоне конфликта на востоке Украины было несколько серьёзных случаев нарушения режима тишины – впервые с июля прошлого года. Сообщалось о потерях среди украинских военных. Стороны конфликта обвиняют друг друга в обстрелах и отходе от минских договорённостей.
В Тбилиси говорят, что не сомневаются в надежности вакцины Sinopharm
Вакциной Sinopharm китайского производства в мире уже вакцинировано более 40 миллионов человек, и нет никаких вопросов по поводу надежности препарата. Об этом сегодня заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе.
Отметим, что 100 тысяч доз вакцины от коронавируса производства Sinopharm в Грузию доставили 3 апреля. Препарат начнут использовать после того, как его одобрит Всемирная организация здравоохранения – решение может быть принято в середине апреля.
«Как известно, в Грузию прибыло 100 тысяч доз вакцины «Синофарм» китайского производства. Я хотела бы поблагодарить Венгрию, так как мы знаем, что Sinopharm признан строгим венгерским регулятором, на основании чего мы решили допустить Sinopharm на грузинский рынок. Важно отметить, что вакциной уже вакцинировано более 40 миллионов человек, поэтому вопросов к её надежности нет. Sinopharm ожидает авторизации Всемирной организации здравоохранения. В связи с этим у нас есть интенсивная переписка с этой организацией, после чего, конечно, после обсуждений с советом мы решим, когда можно будет проводить вакцинацию китайской вакциной в Грузии», – заявила Екатерина Тикарадзе.
Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе отметил, что Sinopharm – вакцина, созданная на основе традиционного инактивированного метода.
«Помимо Китая, вакцина Sinopharm широко используется в Объединенных Арабских Эмиратах. Вакцину также закупили в нескольких странах Южной Америки, Бразилии и Чили. Из европейских стран ее активно использую в Венгрии, Сербии и у нее есть авторизация около 40 стран», – сказал он.
Гамкрелидзе напомнил, что правительство Китая бесплатно передаст Грузии еще одну вакцину – Sinovac, которую активно используют в Турции и Азербайджане.
«Обе вакцины представлены на авторизацию во Всемирную организацию здравоохранения, которую, скорее всего, получат в середине апреля», – заявил Амиран Гамкрелидзе.
Посол Китая в Грузии Ли Ян говорит, что безопасность и эффективность китайских вакцин признана во многих странах мира. По словам дипломата, уже использовано более 100 миллионов доз вакцины Sinopharm, но о серьезных побочных эффектах не сообщалось.
- В Грузии вакцинация препаратом компании AstraZeneca началась 15 марта, а Pfizer – 30 марта. За 20 дней в стране вакцинировались лишь 11 603 человека.
COVID-19 в Грузии: 228 новых случаев, 11 пациентов скончались
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3822 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 11 пациентов.
За сутки в стране выявили 228 новых случаев коронавируса. Накануне было проведено 9211 тестов: PCR-тестов – 4121, экспресс‐тестов на антиген – 5090.
Выздоровели еще 425 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 284 061, выздоровевших – 275 024.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,48%, за последние 14 дней – 1,85%, за последнюю неделю – 2,1%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты не исключают, что стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Сергей Фургал считает свое уголовное дело «полностью заказным»
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в московском следственном изоляторе "Лефортово" по обвинению в организации двух убийств, считает уголовное дело "полностью заказным". Об этом Фургал рассказал "Коммерсанту".
"Никаких преступлений я не совершал, все версии, обстоятельства которых выставляет следствие, ко мне не имеют никакого отношения, и это видно также из материалов уголовного дела", — заявил Фургал.
По словам бывшего губернатора, следствие не располагает доказательствами его вины в организации убийства предпринимателей Евгения Зори, Олега Булатова и покушения на Александра Смольского в 2004–2005 годах. Экс-чиновник отметил, что не имеет никакого отношения к преступлениям, а мотивов для их совершения у него "не было и быть не могло".
Фургал сообщил, что в следственном изоляторе ему не дают получать корреспонденцию и лишают свиданий. Он также пожаловался на угрозы о привлечении его близких родственников к уголовной ответственности.
По мнению Фургала, его уголовное дело связано на прямую с хозяйственным конфликтом на предприятии "Амурсталь".
Сергей Фургал заявил, что обвинение против него основано на показаниях Мистрюкова и бывшего хабаровского сотрудника уголовного розыска Першина, который вышел из заключения по УДО. Он отбывал наказание за вымогательство и шантаж. Он же вымогал с Мистрюкова деньги, а когда тот ему денег не дал бывший полицейский полицейский вдруг вспомнил, что кто-то в 2004 году ему рассказывал о данных преступлениях, рассказал бывший губернатора Хабаровского края.
Бывший партнер Фургала Николай Мистрюков был задержан в 2019 году и помещён в "Лефортово", там он передал долю в 25 процентов в "Амурстали" Павлу Бальскому. Мистрюкова лишили адвокатов и после проведения "определенных" действий он согласился принять версию следствия, сказал экс-губернатор.
Ранее "Ъ" со ссылкой на источники сообщил, что в отношении Фургала готовится уголовное дело о мошенничестве со средствами предприятия. У бывшей супруги Фургала Ларисы Стародубовой, которая управляла предприятием прошли обыски по делу о хищениях. Следствие считает, что прежние руководители завода "Амурсталь" похищали деньги в интересах Стародубовой. "Всеми финансами и финансовыми потоками управлял и управляет Бальский, поэтому эти заявления не выдерживают критики," - сказал Фургал.
По словам Фургала, ему не предлагали заключить соглашение со следствием, но он и не рассматривает такой вариант, потому что не имеет отношения к вменяемым ему преступлениям.
- Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Экс-глава региона не признает вину. В Хабаровске и других городах России в 2020 году проходили акции в поддержку Фургала. Участники митингов требовали, чтобы суд на бывшим губернатором проходил в Хабаровске с участием коллегии присяжных.
На выборах в Болгарии партия ГЕРБ впереди, но часть голосов потеряна
В Болгарии право-центристская партия ГЕРБ премьер-министра Бойко Борисова побеждает на парламентских выборах, прошедших 4 апреля, с результатом примерно 25% голосов избирателей. По результатам соцопросов, оппозиционная Социалистическая партия на втором месте - у неё 17,6% голосов, сообщила Болгарская служба "Радио Свободная Европа - Радио Свобода".
Партия "Есть такой народ" во главе с шоуменом Слави Трифоновым - на третьем месте - 15,2 %. Её называют "протестной" в связи с организацией в последние месяцы массовых антиправительственных демонстраций. Ещё две партии, также участвующие в протестных акциях - "Турецкое движение за права и свободы" и "Болгарское национальное движение" - сохраняют шансы на участие в 240-местном парламенте
Поддержка избирателями партии ГЕРБ на этих выборах значительно ниже, чем на предыдущих, в 2017-м году. Бойко Борисов, для сохранения ведущей роли его партии ещё на четыре года, вероятно, будет искать партнёров для будущей коалиции.
Слави Трифонов заявил, что не будет сотрудничать ни с партией Борисова, ни с Социалистической партией.
Партия ГЕРБ оказалась причастной к нескольким коррупционным скандалам, что вызвало крупные антиправительственные выступления. Десятки тысяч манифестантов выходили на улицы городов Болгарии прошлым летом, протестуя против попыток партии ГЕРБ влиять на судебные решения в отношении политичческих оппонентов правящей партии.
Международная организация Transparency Internаtional относит Болгарию к государствам с наиболее высоким уровнем коррупции среди членов ЕС.
Парламент Косова избрал 38-летнюю Вьосу Османи президентом страны
Президентом Косова в воскресенье, 4 апреля, стала 38-летняя Вьоса Османи. Из 120 депутатов за неё проголосовал 71. Османи выполняла временные обязанности президента с ноября прошлого года, когда в отставку подал её предшественник Хашим Тачи, обвинённый гаагским судом в военных преступлениях.
Оппозиционные партии Косова и правозащитники раскритиковали назначение Вьосы Османи президентом в связи с тем, что она, как и премьер-министр и спикер парламента, представляет одну партию – Демократическую лигу Косова (либерал-консерваторы). Оппоненты считают, что однопартийный политический крен во властных институтах не пойдёт на пользу хрупкой демократической системе Косова.
Агентство Reuters обращает внимание на то, что новый президент хорошо знакома с западными ценностями и не питает симпатий к непотизму и неэффективности традиционных политических партий в Косове.
В своей первой президентской речи Османи призвала к возобновлению диалога с Сербией. Вместе с тем она заявила, что Белград должен извиниться перед жителями Косова и привлечь к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях во время конфликта 1998–1999 годов. Следствием той войны, как отмечает Reuters, стало провозглашение Косовым независимости от Сербии в 2008 году.
- Республика Косово – частично признанное государство в Юго-Восточной Европе, на Балканском полуострове. Из 193 государств её признали 98. Население Косова – около двух миллионов человек.
Сторонники «Грузинской мечты» устроили митинг с вениками в Батуми
В Батуми сторонники правящей партии «Грузинская мечта» устроили митинг с вениками, чтобы опротестовать действия оппозиции. Сегодняшняя акция стала своеобразным ответом на шествие движения «Сирхцвилиа» с требованием отмены «комендантского часа», которое состоялось в Батуми накануне, 3 апреля. Участники шествия обклеили стикерами с непристойными надписями фасад местного офиса «Грузинской мечты». Листовки были обращены к вице-спикеру парламента Грузии Георгию Вольскому.
Активисты «Грузинской мечты» расценивают этот акт, как «аморальное поведение», «неуважение к городу и избирателям» правящей партии. «Вчера они прошлись, матерясь, ругали семью Вольского, которая до последней капли крови боролась за грузинскую идеологию», - сказал в комментарии «Батумелеби» один из участников акции Георгий Гиоргадзе.
Сторонники правящей партии подчеркнули, что их протест обращен ко «всему оппозиционному спектру, который играет в игру Михаила Саакашвили» - третьего президента страны и основателя «Единого национального движения», который живет и работает в Украине.
Сначала протестующие направились к офису партии «Европейская Грузия», а после – к офису ЕНД. Там было особенно шумно, участники акции клеили стикеры и кидались вениками, на которых были закреплены изображения лидеров оппозиции.
На месте была мобилизована полиция. Члены ЕНД заявили, что среди участников акции были сотрудники муниципальных компании и различных служб мэрии Батуми. Они призвали главу правительства Аджарии Торнике Рижвадзе сделать дополнительные разъяснения по данному вопросу.
Завершилась акция сторонников «Грузинской мечты» у офиса «Сирхцвилиа».
Зеленский ввел санкции против 79 компаний и 10 контрабандистов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому вступает в действие решение Совета национальной безопасности от 2 апреля о применении санкций. Речь идет о десяти физических лицах и 79 компаниях.
Как сообщается на сайте президента Украины, Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, США и других государств о применении санкций и просить их рассмотреть возможность применения аналогичных мер к лицам и компаниям из санкционного списка.
Десять физических лиц, названных в санкционном списке, это, по словам Зеленского, первая десятка украинских контрабандистов. Как отмечает «Украинская правда», среди них «король контрабанды» Вадим Альперин и львовский криминальный авторитет Владимир Дидух. В связи с раскрытием сети контрабандистов, от работы освобождены более ста сотрудников Государственной таможенной службы Украины, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.
Российское агентство ТАСС в сообщении из Киева отметило, что санкции введены в отношении Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и еще 77 предприятий. Среди них «СНАБКОМ» и «Специальная производственно-техническая база Звездочка», завод «Спецагрегат», «Завод Молот-Механика», Севастопольское предприятия машиностроительной промышленности «Севмормаш-2М», Центр судоремонта «Дальзавод» и Севастопольский агрегатный завод.
В санкционный список также вошли российский «322 авиационный ремонтный завод» и «514 авиационный ремонтный завод». Наряду с российскими компаниями, под санкции подпали украинские и несколько иностранных предприятий.
В Кирове во время детских соревнований рухнула крыша
В Кирове во время детских соревнований, которые проходили в спорткомплексе «Вересники», рухнула часть крыши. Кадры обрушения, снятые очевидцами, опубликованы в паблике «Киров онлайн» в социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что бетонные обломки падают прямо на беговую дорожку, по которой бегут дети, и только чудом никто из них не пострадал.
Отмечается, что всего в зале в этот момент находились около трехсот человек. По предварительным данным, крыша могла обвалиться под тяжестью мокрого снега. Следственные органы начали проверку инцидента.
В то же время кировские СМИ отмечают, что о проблемах с кровлей спорткомплекса и о том, что она может не выдержать снеговой нагрузки, сообщалось еще на стадии строительства.
Спорткомплекс «Вересники» был открыт в 2018 году. В церемонии открытия принимал участие глава «Газпрома» Алексей Миллер, который заявил, что «таких уникальных легкоатлетических манежей в России больше нет» и что он «позволит проводить соревнования самого высокого международного уровня».
Противники строительства Намахвани ГЭС грозят масштабными протестами в Тбилиси
Противники строительства ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии грозят провести масштабную протестную акцию в Тбилиси. «Мы очень осмотрительны, мы не хотим, чтобы этот процесс перерос в противостояние и зашел в тупик. Надеемся, что правительство своими же руками не вынесет себе приговор. Поэтому мы максимально затягиваем этот процесс. Если наши требования не будут услышаны, то мы устроим масштабную акцию протеста уже в Тбилиси», - заявил лидер движения «Защитников ущелья Риони» Варлам Голетиани.
Сегодня, 4 апреля, несколько сотен человек провели митинг с требованием остановки проекта Намахвани ГЭС в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета, сообщает агентство «Новости-Грузия». Полиция не позволила демонстрантам подойти к стройплощадке. «Защитники ущелья Риони» провели на месте молебен, а затем установили палатки, где планируют заночевать.
Министр экономики Грузии Натия Турнава заявила, что начат открытый диалог со всеми заинтересованными сторонами, экспертами, а также всем доступны исследования, которые компания-инвестор подготовила за прошедшие годы.
«Хочу обратиться к протестующим - причина их искренних вопросов и опасений по поводу безопасности Намахванской ГЭС сегодня практически устранена - по согласованию с компанией строительство плотины отложено и не начнется в ближайшие несколько месяцев, пока не будут даны ответы на все вопросы. На сегодня компания ведет дорожные работы в рамках предоставленных законом полномочий. Мы готовы говорить по каждому из этих исследований - о том, какие существуют вопросы, что и как можно улучшить в случае необходимости, и до тех пор, пока у нас не будут полные гарантии, и эти гарантии не будут известны общественности, пока мы не убедим население, что плотина Намахвани ГЭС на самом деле является безопасной, в чем мы уверены, до тех пор строительство плотины и водохранилища не начнется», - сказала министр.
- Протесты против строительства ГЭС уже более 160 дней продолжаются в ущелье реки Риони. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией «ЭНКА». Объясняя свою позицию, протестующие говорят о разрушительном воздействии ГЭС на окружающую среду и сомнительной сделкой с инвестором. «Защитники ущелья Риони» провели уже два многотысячных митинга против проекта в городе Кутаиси.
Из-за непрекращающихся выступлений власти Грузии объявили о приостановке строительства в ущелье реки Риони основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища, на девять месяцев. В правительстве обещают, что за это время они проведут повторные исследования с участием независимых экспертов.
Это решение никак не повлияло на позицию тех, кто требует полного сворачивания проекта и ухода турецкой компании «ЭНКА» из ущелья Риони. Местные жители и активисты продолжили дежурства в палатках близ стройплощадки.
Накануне в Намахвани на фоне протестов возобновились подготовительные работы к строительству ГЭС. В целях обеспечения безопасности в ущелье ввели отряды полиции, перекрыты были автомобильные дороги. Сегодня утром там появились водометы и спецназ.
В Рустави ранен депутат сакребуло от ЕНД Георгий Мгебришвили
В Рустави (регион Квемо Картли) ранен депутат сакребуло (горсовета) от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Георгий Мгебришвили, сообщает телеканал «Формула».
Инцидент произошел во второй половине дня на улице Мачабели. Пострадавшего доставили в клинику с ножевым ранением в области ноги. Телеканал «Мтавари» передает, что Мгебришвили был ранен во время потасовки. Другие подробности не известны.
Как сообщили в МВД, расследование начато по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Югоосетинская продукция будет представлена на «Продэкспо-2021»
Южная Осетия примет участие в крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе «Продэкспо-2021», которая пройдет в Москве с 12 по 16 апреля, сообщили в Министерстве экономического развития самопровозглашенной республики.
«На «Продэкспо» Южная Осетия представит продукцию отечественного производства. Участие компаний в подобных мероприятиях расширяет границы предпринимательской деятельности», - сказали в министерстве.
В 2020 году республика представила на выставке продукцию винодельни «Иронсан» и минеральную воду «Багиата», сообщает информагентство «Рес».
Всего же в выставке примут участие свыше 1 500 компаний более чем из 30 стран: Аргентины, Армении, Бразилии, Испании, Италии, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана, Уругвая, Шри-Ланки, Южной Осетии.
«Продэкспо» - крупнейшая международная выставка продуктов питания и напитков в России и Восточной Европе. На ней представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты. Именно к «Продэкспо» производители приурочивают запуск новых продуктов, торговых марок, брендов. Ежегодно выставка презентует до 14% новинок.
Предприниматели на выставке смогут увеличить объемы продаж, расширить базу потенциальных клиентов и географию сбыта, провести прямые переговоры с закупщиками из оптовых компаний, федеральных и региональных сетей, несетевой розницы, предприятий HoReCa, продемонстрировать свою продукцию потенциальным клиентам.
Франциск поздравил с Пасхой и призвал обеспечить людей вакцинами
Папа Римский Франциск второй год подряд отслужил праздничную пасхальную мессу при отсутствии большего числа верующих и зрителей из-за строгих коронавирусных ограничений.
Как и в прошлом году, понтифик провел службу в соборе Святого Петра. На богослужении, которое транслировалось онлайн, могли находиться не более 200 человек. Обычно Папа Римский служит мессу на площади перед собором, где собираются до ста тысяч паломников со всего мира.
В обращении к пастве в этом году Франциск, в частности, призвал мировых лидеров содействовать скорейшему распределению вакцин против COVID-19, особенно среди жителей бедных стран. Папа Римский назвал возмутительным и недопустимым тратить во время пандемии государственные средства на военные нужды и конфликты.
Позднее в воскресенье Франциск обратился к верующим с традиционным посланием Urbi et Orbi («К городу и миру»), в котором глава Римско-католической церкви благословляет верующих и упоминает важные, с его точки зрения, мировые проблемы. «Пандемия еще не закончилась, тогда как социальный и экономический кризисы остаются крайне серьезными, особенно для бедных», - подчеркнул Папа Римский.
Он помолился за выздоровление больных, высказал слова поддержки потерявшим близких, а также тем, кто из-за кризиса остался без работы и заработка, призвав власти обеспечить необходимым семьи, оказавшиеся в нужде.
Франциск поблагодарил врачей за их работу в условиях пандемии и отдельно выразил поддержку и симпатию школьникам и студентам, которые временно лишены возможности посещать занятия в классах.
В этом году 4-го апреля один из главных христианских праздников, Пасху, отмечают католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства, в том числе, Армянская Апостольская церковь.
За сутки на Северном Кавказе умерли 20 человек с коронавирусом. Новых заболевших – 357
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 20 пациентов с подтверждённым коронавирусом, число новых заболевших – 357.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - четыре, в Северной Осетии - два, в Дагестане и Кабардино-Балкарии по одному пациенту с подтверждённым диагнозом. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 8 645 человек с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае - 109.
- Краснодарский край + 109 (42 808 за все время пандемии)
- Ставропольский край + 83 (50 870)
- Дагестан + 41 (31 221)
- Кабардино-Балкария + 40 (22 962)
- Калмыкия + 25 (20 055)
- Карачаево-Черкесия + 14 (19 743)
- Северная Осетия + 16 (16 401)
- Ингушетия + 10 (15 158)
- Чечня + 10 (11 704)
- Адыгея + 9 (14 140)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 245 062 случая заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 3 апреля, выявлено 4 580 894 человека с коронавирусом.
В многоквартирном доме на окраине Тбилиси прогремел взрыв, один человек погиб
65-летняя женщина погибла при взрыве в многоквартирном жилом доме в поселении Лило на окраине Тбилиси. Об этом сообщает телеканал «Мтавари».
Взрыв прогремел сегодня, 4 апреля, в одной из квартир восьмиэтажки по улице Тенгиза Стуруа. Взрывной волной вынесло балконные двери, повреждена была фасадная стена, а хозяйка квартиры выпала с четвертого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.
Точные причины произошедшего пока не известны. По предварительной версии, в квартире на четвертом этаже взорвался водонагреватель.
В доме была объявлена эвакуация. В Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД сообщили, что в настоящее время они ожидают прибытия представителей мэрии, которые должны будут проверить устойчивость здания.
На месте продолжают работать пожарные-спасатели.
В Болгарии проходят парламентские выборы после года протестов
В Болгарии проходят парламентские выборы после продолжавшихся примерно год массовых выступлений против правительства Бойко Борисова.
Его партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» (GERB) рассчитывает удержать власть после 10 лет в качестве правящей силы.
Первые предварительные результаты голосования ожидаются 5-го апреля.
Опросы общественного мнения показывают, что GERB наберет наибольшее число голосов, около 23-х процентов, но для сторонников нынешнего премьера это станет худшим результатом с первых для партии выборов в парламент в 2009-м году.
«Для меня всегда было важным то, что решат избиратели. Пусть выборы будут честными», - заявил Бойко Борисов. Его слова приводятся в пресс-релизе GERB, опубликованном после того, как глава правительства проголосовал на одном из участков. Отмечается, что журналистов в этот момент там не было из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавирусной инфекции.
Всего в стране открыты около 12 тысяч участков для голосования. Число избирателей с правом голоса составляет 6,7 миллиона. Им предстоит избрать 240 членов Народного собрания. На места в парламенте претендуют почти 7 тысяч кандидатов.
Рейтинг правящей партии, возглавляемой 61-летним Бойко Борисовым, в последние годы снижается из-за обвинений в коррупции. Также роль сыграла критика в адрес властей, связанная с мерами по преодолению пандемии COVID-19.
Гамкрелидзе предсказывает очередную волну коронавируса в Грузии
Глава Национального центра по контролю над заболеваниями Грузии Амиран Гамкрелидзе предупредил население страны о возможности масштабного распространения коронавируса и начале третьей волны заболеваемости.
По его словам, сегодняшняя ситуация похожа на сентябрь 2020 года, когда появление множества кластеров в разных частях страны привело к вспышке COVID-19.
«Началось так называемое кластерное распространение. Кластеры сформировались в Гурии, Самегрело и Шида Картли. Это признак того, что в стране может начаться всеобщее распространение вируса. Наблюдается ухудшение эпидситуации, и мы должны сообщить обществу, что ожидается третья волна, которая может вернуть нас к положению ноября-декабря», - заявил Гамкрелидзе.
Из-за роста случаев заражения коронавирусом меры безопасности усилены в ряде сел муниципалитетов Каспи (регион Шида Картли), Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети), Озургети и Ланчхути (регион Гурия). Там закрыли школы и детские сады. На въездах и выездах из административных единиц установлены полицейские пункты. Параллельно местных жителей тестируют на COVID-19, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Первый случай инфицирования коронавирусом в Грузии был зарегистрирован 26 февраля 2020 года. За это время в стране инфицировано 283 833 человека, выздоровели 274 599 пациентов, скончались 3 811 граждан.
Дополнительные силы полиции стянуты в ущелье реки Риони
Дополнительные силы полиции стянуты в ущелье реки Риони на западе Грузии, где накануне на фоне протестов возобновилось строительство Намахвани ГЭС, сообщает телеканал «Формула». С утра там были замечены водометы, на месте мобилизован полицейский спецназ.
3 апреля в административном порядке задержаны были двое участников акции с требованием прекращения любых работ в ущелье Риони. Одновременно полиция перекрыла автомобильные дороги у сел Гумати и Корениши (Цхалтубский муниципалитет). Из-за этого сотни человек, желавших присоединиться к протесту против строительства ГЭС, не смогли добраться до места – села Намахвани.
По информации издания RegInfo, накануне вечером сотрудники МВД оштрафовали за нарушение «комендантского часа» 12 человек, заночевавших в своих машинах в Гумати. Среди оштрафованных жители Казбеги, Тбилиси и Кутаиси, которые должны были подключиться к митингу в ущелье Риони. Протестующие, полгода назад создавшие движение «Защитников ущелья Риони», считают, что полиция пытается запугать их. Они намерены продолжать акции, несмотря ни на что.
Очередной митинг начался сегодня, 4 апреля, в 12:00. В Намахвани собрались сотни человек, многие пешком прошли более десяти километров, чтобы попасть на акцию.
- Протесты против строительства ГЭС уже более 160 дней продолжаются в ущелье реки Риони - сначала в селе Джонети, а затем и в Намахвани. Демонстранты требуют, чтобы строительство было остановлено, а власти расторгли контракт с турецкой компанией «ЭНКА». Объясняя свою позицию, протестующие говорят о разрушительном воздействии ГЭС на окружающую среду и сомнительной сделке с инвестором. «Защитники ущелья Риони» провели уже два многотысячных митинга против проекта в городе Кутаиси.
- Из-за непрекращающихся выступлений власти Грузии объявили о приостановке строительства в ущелье реки Риони основных объектов ГЭС – плотины и водохранилища, на девять месяцев. В правительстве обещают, что за это время они проведут повторные исследования с участием независимых экспертов.
- Это решение никак не повлияло на позицию тех, кто требуют полного сворачивания проекта и ухода турецкой компании «ЭНКА» из ущелья Риони. Несколько десятков протестующих продолжили дежурства в палатках на стройплощадке. Сейчас в Намахвани проводятся подготовительные инфраструктурные работы.
ФРГ и Франция обеспокоены ростом напряженности в Донбассе
Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений перемирия на востоке Украины.
Об этом говорится в совместном заявлении МИД двух стран, обнародованном 3 апреля. В документе отмечается, что напряженность усиливается после периода некоторой стабилизации обстановки с июля прошлого года. «Мы внимательно следим за ситуацией, в частности, за перемещениями российских войск и призываем все стороны проявлять сдержанность и к усилиям по скорейшей деэскалации», – подчеркивается в тексте.
Газета The New York Times в конце марта сообщила со ссылкой на источники, что в разных точках на границе с Украиной расположены примерно 4 тысячи российских военных. По данным издания, Европейское командование вооруженных сил США повысило уровень наблюдения за ситуацией с «возможного кризиса» до «потенциально неминуемого кризиса» – самой высокой отметки. Это названо реакцией на то, что Россия не вывела войска после закончившихся 23 марта военных учений. В соцсетях начали появляться сообщения, что Москва перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым, отмечает «Немецкая волна».
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал на сообщения словами о том, что Россия перемещает вооруженные силы «в пределах своей территории по своему усмотрению» и «это не должно никого беспокоить».
Начиная с конца марта украинские военные периодически сообщают об обстрелах армейских позиций в Донбассе сепаратистами – в нарушение Минских договоренностей. Представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР в свою очередь обвиняют украинскую армию в усилении обстрелов подконтрольных им районов.
Коронавирус в Грузии: 464 случаев заражения за сутки, 7 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 464 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения примерно 15,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,97%, за последние две недели – 1,85%, а за последнюю неделю – 2,01%. Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 283 833.
Более 52% новых случаев заражения, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 243. В Аджарии зафиксировано 57 случаев, Самегрело-Земо Сванети – 49, в Имерети и Гурии – по 28, в Шида Картли – 23, в Квемо Картли – 16, в Мцхета-Мтианети – 10, в Кахетии – 7.
От ковида умерли еще 7 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 811.
Выздоровели 454 человека, их общее число выросло до 274 599.
На данный момент в Грузии 5 397 активных случаев коронавируса. Из них 1 822 пациентов (почти 34%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 853 инфицированных, в Имерети – 306, в Аджарии – 266. Состояние 342 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 73 человека.
3 344 граждан (около 62% активных случаев) лечатся на дому, а 231 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 243 гражданина, в самоизоляции остаются более 9,1 тысячи человек.
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