Судебный процесс по делу Ники Мелия состоится 8 апреля

Судебный процесс по делу председателя оппозиционного «Единого национального движения» Ники Мелия состоится 8 апреля. Как сообщили в Тбилисском городском суде, начинается рассмотрение дела по существу.

По информации СМИ, на процессе может быть поставлено ходатайство о пересмотре меры пресечения в отношении Мелия. В прокуратуре этот вопрос пока не комментируют.

17 февраля Тбилисский городской суд изменил меру пресечения в отношении Ники Мелия с залога на арест по делу о штурме парламента 20 июня 2019 года. Дело рассматривала судья Нино Чахнашвили. После этого лидеры оппозиции собрались в офисе ЕНД, чтобы защитить Нику Мелия, так как предполагалось, что власти проведут полицейскую операцию по его задержанию.

На следующее утро, 18 февраля, Георгий Гахарияушел с поста премьер-министра. Он сообщил, что у него возникли разногласия с правящей командой по форме задержания Мелия. После этой отставки МВД отложило задержание оппозиционера и провело операцию на следующее утро после того, как премьером был назначен Ираклий Гарибашвили.

Арест лидера ЕНД 23 февраля спровоцировал волну негативных заявлений в адрес правительства Грузии со стороны организаций и парламентариев из ЕС и США, и стал одним из основных вопросов на переговорах с оппозицией, – напоминает «Новости-Грузия».