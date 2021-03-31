Госдеп США о политзаключенных и судебном клане

Государственный департамент США о положении прав человека в Грузии. В отчете, основанном на информации, предоставленной западным партнерам неправительственным сектором, говорится о тяжелом положении судебной системы страны, давлении со стороны власти на гражданских активистов, СМИ и инакомыслящих.

«Важнейшие вопросы прав человека включают в себя: серьезные проблемы с независимостью судебной власти, а также задержания, расследования и преследования (граждан), которые, как считают многие, имеют политическую подоплеку», – сказано в докладе Госдепа США посвященном ситуации в сфере прав человека в Грузии. В документе, говорится о положении на территориях, неподконтрольных официальному Тбилиси, о разгонах митингов и о возможном существовании в стране политзаключенных. Значительная часть доклада посвящена ситуации в судебной системе страны:

«Несмотря на то, что конституция и закон предусматривают независимость судебной власти, сохраняются признаки вмешательства в независимость и беспристрастность судебной системы. Судьи уязвимы перед политическим давлением внутри и вне судебной системы. Офис народного защитника, Коалиция за независимую и прозрачную судебную систему и международное сообщество продолжают выражать обеспокоенность связи с недостаточной независимостью суда. В течение года они указывали на проблемы, касающиеся в том числе влиятельности группы судей, в основном состоящей из членов Высшего совета юстиции и председателей судов, которые якобы подавляли критические мнения в судебной системе и препятствовали предложениям усилить независимость судебной системы», – говорится в отчете.

Третий сектор неоднократно сетовал на несовершенные процедуры отбора судей, многие из которых были назначены на пожизненные должности, что делает судебную систему уязвимой перед политическим давлением, пишут авторы доклада. Им вторят представители грузинской оппозиции, однако в менее сдержанном тоне. Например, представитель «Европейской Грузии» Георгий Канделаки в интервью телекомпании «Пирвели» заявил:

«В отчете прямо написано, что третья, четвертая, седьмая или двадцать четвертая волна судебной реформы – это, к сожалению, просто блеф. Судебная система полностью находится в кармане Бидзины Иванишвили и он контролирует ее с помощью клана».

На это указывают и иски, поданные разными неправительственными организациями против ЦИК Грузии после парламентских выборов (31 октября 2020-ого года). Лишь 16% из 96 избирательных споров были приняты к рассмотрению в судах, написано в докладе.

Здесь же говорится и многочисленных нарушениях, зафиксированных правозащитниками во время рассмотрения некоторых громких дел. В пример в докладе приводятся дела картографов Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, экс-гендиректора телекомпании «Рустави 2» Ники Гварамия, совладельца оппозиционной телекомпании «Мтавари» Георгия Руруа. Все эти дела упоминаются в части доклада под заголовком «политические заключенные и задержания».

«Оппозиция продолжает требовать освобождения оппозиционной фигуры – Георгия Руруа, называя его политическим заключенным. 4 августа (2020-го года) девять НПО выразили обеспокоенность по поводу того, что дело против Руруа носит политический характер, и заявили: «Судебное преследование по политическим мотивам в последнее время стало оружием влияния на политических оппонентов (властей) и критические СМИ».

В правящей команде критику госдепа связывают с дефицитом информации у авторов и продолжают настаивать на своем – в Грузии никого не преследуют по политическим мотивам. Заявление на эту тему сегодня сделал председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе:

«Мы готовы привезти в Грузию любого международного эксперта, который сможет изучить каждое дело и установить: руководил или нет (Ника) Мелия нападением на парламент; отмывали деньги или нет (Мамука) Хазарадзе и (Бадри) Джапаридзе; банкротил или нет (Ника) Гварамия телевидение и т.д. Пусть приезжают международные эксперты и все вместе изучим конкретные дела, что происходит в судебной системе, существуют ли проблемы в суде или проблемные дела. Повторю еще раз, мы готовы сотрудничать со всеми».

Среди дел, которые, по мнению неправительственного сектора, власти Грузии не желают расследовать, и те, которые касаются разгона митинга в ночь на 20 июня 2019-ого года, сказано в отчете Госдепа. «Правительство предприняло шаги по расследованию нарушений прав человека и неприемлемых действий полиции против журналистов и протестующих, однако проблемой остается их безнаказанность», – пишут авторы документа, ссылаясь на заявления представителей Центра по правам человека. Один из них, аналитик этого НПО Лазаре Джибладзе, говорит:

«Мы помогали пострадавшим (во время разгона митинга), но в основном изучали дела, касающиеся пострадавших журналистов. С самого начала боролись за присвоение им статуса пострадавших, в чем им отказывали. Мы решили направить жалобы в ЕСПЧ, и только после того, как властям пришлось общаться на эту тему с европейскими судьями, нашим подзащитным присвоили статус пострадавших. Однако это никак не изменило их положение. Расследования с самого начала велись неэффективно, поэтому до сих пор нет никаких результатов (правоохранители, которых пострадавшие обвиняют в превышении служебных полномочий, не наказаны)».

В оппозиции, тем временем, вторят неправительственному сектору и называют доклад Госдепа США одним из самых критичных документов, опубликованных за последнее время. Говорит одна из лидеров «Национального движения» Хатия Деканоидзе:

«Отчет касается существующих в Грузии очень тяжелых вызовов, связанных с системой правления и режимом. Речь идет о нарушении прав человека, давлении, оказываемом на гражданских активистов и свободные СМИ. Этот доклад – еще одно подтверждение того, что наши власти не уважают отношение к ним наших партнеров».

Но не стоит забывать, что доклад этот основан на заявлениях местных НПО, сказал сегодня вице-спикер парламента Каха Кучава:

«Доклад основан на информации, полученной от неправительственного сектора и Народного защитника. Конечно, если кто-то делал какой-либо комментарий, он обязательно должен был попасть в отчет. Да, дальнейшее развитие обязательно, необходимо быть внимательными и исправлять недочеты. Если даже речь будет идти только об одном факте нарушения прав человека, мы с максимальным вниманием возьмемся за него. Мы проанализируем доклад, пообщаемся с источниками информации (предоставленной Госдепу), а потом осуществим все шаги, чтобы в следующий раз (в докладе) не фигурировало ни одно дело».

Кстати, в докладе упоминалось и тяжелое положение, наблюдающееся в Абхазии и Южной Осетии. В частности, говорится о возведении российскими военными искусственных ограждений, с помощью которых они ограничивают доступ местных жителей к сельскохозяйственным угодьям и водным ресурсам, говорится также о незаконных задержаниях и тяжелом гуманитарном положении. При этом де-факто власти отказали большинству международных организаций в регулярном доступе в Абхазию и Южную Осетию для детального изучения ситуации и оказания какой-либо помощи, отмечается в докладе.