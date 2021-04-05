Познер назвал себя почетным кахетинцем и пообещал грузинам вернуться

Ведущий Первого канала российского телевидения Владимир Познер пообещал, что в будущем намерен вернуться в Грузию, несмотря на недавний негативный опыт пребывания в стране. В реплике в эфире авторской программы он указал, что не обижен ни на кого из-за случившегося, сообщает «Лента.ру».

«Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию - это безусловно», - заверил он.

Журналист назвал произошедшее с ним частью «отчаянной политической борьбы» внутри Грузии. «Оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода - не знаю, как это назвать - шабаш, что ли», - считает Познер.

Он заключил, что «любители бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, есть во всех странах», и призвал не обращать на них внимания.

Ранее Познер заявлял, что не намерен комментировать ситуацию с протестами в Тбилиси из-за его приезда в столицу Грузии.