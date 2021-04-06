У премьер-министра Грузии подтвердился коронавирус

Центр "Досье", некоммерческий проект Михаила Ходорковского, опубликовал расследование о деятельности главы Комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого. Публикация на сайте Центра названа: "Нацики", гранты в США и тайный визит Энрике Иглесиаса". Авторы изучили информацию от своих источников о том, чем и как занимается Леонид Слуцкий, известный широкой публике, в основном, по сексуальным обвинениям, которые выдвинули против него в 2018 году три журналистки. Об этом пишет Радио Свобода.

Расследователи Центра "Досье" считают, что сотрудники Российского фонда мира, который возглавляет Слуцкий, не стесняются просить гранты у американских сенаторов в то время, как российские власти клеймят ярлыком "иностранный агент" безобидные общественные организации и частных лиц за пожертвования из-за рубежа.

сотрудники Российского фонда мира, который возглавляет Слуцкий, не стесняются просить гранты у американских сенаторов

23 января 2018 года на имя заведующего консульским отделом посольства РФ в Германии Константина Нефедова пришло официальное письмо за подписью депутата Госдумы и главы Российского фонда мира Леонида Слуцкого. Он попросил консула оформить двукратные визы на 90 дней двум гражданам Германии — Александеру Гауланду и Беатрисе фон Шторх. Цель поездки была указана как "общественно-политическая".

Александер Гауланд — сооснователь немецкой ультраправой партии "Альтернативна для Германии" (AfD), который, в частности, призывал соотечественников не забывать, что миллионы солдат вермахта доблестно выполняли свой долг и у немцев есть право ими гордиться. Официальные российские СМИ на скандальное заявление Гауланда не отреагировали, но цитировали как он ратовал за отмену санкций против Кремля.

Депутат Европарламента Беатрис фон Шторх, за которую тоже хлопотал Слуцкий, — внучка министра финансов в правительстве Гитлера Людвига фон Крозига, осужденного американским трибуналом на 10 лет. В политическом багаже фон Шторх полно скандальных заявлений: например, она предлагала отстреливать мигрантов, пытающихся попасть в Европу без визы.

В Германии и других странах ЕС партия AfD подвергается критике за поддержку Кремля, антисемитизм и исламофобию. "Альтернатива для Германии" находится под наблюдением немецких спецслужб из-за подозрений в экстремизме.

Сотрудничество с Российским фондом мира, которым руководит Леонид Слуцкий, иногда может стоить зарубежным политикам высоких постов. Авторы Центра "Досье" приводят примеры, когда сотрудничество со Слуцким приводило зарубежных политиков к отставке с высоких постов. Так, французский депутат Тьерри Мариани, ездивший по приглашению Слуцкого в Крым в 2015 и 2016 годах, был лишен поста вице-президента фракции "Европейская народная партия" при Парламентской ассамблее Совета Европы.

Председателю ПАСЕ Педро Аграмунту пришлось подать в отставку после поездки в Сирию в составе делегации из депутатов Госдумы, Европарламента, членов ПАСЕ и других политиков. Участники посещали российскую авиабазу Хмеймим и встречались с президентом Сирии Башаром Асадом. Сам Аграмунт называл поездку ошибкой.

в 2011 году Слуцкий приземлился на вертолете в Троице-Сергиевой Лавре, получив кулуарное прозвище Леня-Вертолет

Леониду Слуцкому присущ размах при передвижении по срочным делам в качестве народного избранника. Так, например, в 2011 году Слуцкий приземлился на вертолете в Троице-Сергиевой Лавре, получив кулуарное прозвище Леня-Вертолет, отмечается в публикации Центра "Досье". Он объяснил свой перелёт необходимостью быстро прибыть на встречу с патриархом, а на дорогах были пробки. В 2013-м произошла еще одна дорожная история: Слуцкого заметили на заднем сиденье экипажа ГИБДД с включенной "мигалкой". Куда он так торопился, что потребовалось ехать на машине полиции, депутат не сообщил. За Слуцким числятся сотни нарушений правил дорожного движения, о которых подробно рассказывал в одном из своих расследований Алексей Навальный.

Самый громкий скандал вокруг Леонида Слуцкого разгорелся в марте 2018 года, когда три журналистки — Фарида Рустамова (Би-би-си), Дарья Жук ("Дождь") и заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе — обвинили депутата в домогательствах. Впоследствии Фарида Рустамова передала Би-би-си аудиозапись разговора с депутатом, подтвердившую ее слова. В сентябре 2013 года депутат ходатайствовал через генерала Службы внешний разведки (СВР) Игоря Голубовского (он работал генконсулом РФ в Нью-Йорке) о выдаче виз группе из двадцати волонтеров, якобы собиравшихся в Россию в рамках программы помощи детям-сиротам "Русская инициатива". На деле в рядах волонтеров оказались певец Энрике Иглесиас, члены его музыкального коллектива, подтанцовка, финансовый директор и тур-менеджер музыканта.

Центру «Досье» не удалось обнаружить каких-либо упоминаний о концерте Иглесиаса в сентябре-октябре 2013 года перед российскими сиротами. Зато испанца часто приглашают на корпоративы крупных российских госкомпании и юбилеи приближенных к Кремлю олигархов. Например, в мае 2010 года Иглесиас спел на 50-летии президента клуба ЦСКА Евгения Гинера, а в декабре 2015 приезжал в Россию на выступление в закрытом клубе в подмосковной Барвихе.

По словам источника "Досье" в аэропорту Шереметьево, иностранные артисты будто бы прилетали на день рождения "какого-то влиятельного чеченца из окружения Кадырова".