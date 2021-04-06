«Грузинская мечта» обещает сбыться по 10-летнему плану

Главными проблемами Грузии остаются безработица, бедность и высокие цены – таковы результаты последнего опроса Международного республиканского института (IRI). Власти обещают реформы и для этого создают при правительстве новый совет по развитию. Это, впрочем, не первая стратегическая разработка нынешнего премьера.

Как следует из названия, «Межведомственный совет по развитию и реформированию» создан для эффективного и быстрого реагирования на стоящие перед экономикой страны вызовы. Его возглавит премьер Ираклий Гарибашвили. Согласно документу, главная задача совета – представить к 31 мая 2021 года выложить новую стратегию развития на 10-летний период.

Совет будет координировать работу ведомств, его членами совета станут президент Национального банка, мэр Тбилиси и, как сказано в документе, «руководители автономных образований Грузии».

Социологические опросы последних двух лет показывают, что экономические проблемы волнуют граждан сильнее других. По данным последнего опроса Международного республиканского института (IRI), 76% считают, что уровень их благосостояния снизился.

Большинство респондентов назвали самой большой проблемой Грузии безработицу – 65%. Далее следуют бедность – 26%, коронавирус/COVID-19 – 16%, и лишь затем проблема оккупированных территорий – 4%.

37% граждан тревожит постоянный рост цен – инфляция в марте за год превысила 7% барьер.

По мнению главы правления НПО «Общество и банки» Георгия Кепуладзе, для восстановления экономики необходима скорейшая вакцинация, а не ориентированные на дальнюю перспективу прожекты.

«Своевременная вакцинация населения является залогом успеха. В противном случае экономическая ситуация будет ухудшаться. Все видят, что несмотря на послабления, остается в силе комендантский час, который блокирует часть экономики, в том числе туризм. Именно вакцинация должна стать задачей номер один для правительства».

Согласен с этим Вахтанг Чараия, директор отделения прогнозирования и анализа Тбилисского госуниверситета:

«Нельзя утверждать, что мы преодолели эпидемию, из-за которой удручающие экономические показатели. В том же опросе (IRI) большинство граждан заявили, что управление пандемией было организовано на ненадлежащем уровне. Впереди просматривается третья волна коронавируса, и, если страну вновь закроют, последствия будут еще более тяжелыми. Поэтому трудно сказать, что будет в 10-летней перспективе, зато можно сказать, что прогнозы 4% экономического роста для Грузии в текущем году можно считать излишне оптимистичными».

Необходимо отметить, что это второй стратегический документ премьерства Ираклия Гарибашвили. Первый документ – стратегия «Грузия-2020» был утвержден летом 2014 года. Хотя правительство потратило немало времени и ресурсов на разработку предыдущей стратегии, ее экономическая составляющая оказалась неактуальной уже через пару месяцев после ее принятия, так как национальная валюта подешевела более чем вдвое. В результате стратегическая цель Грузии на 2020 год – снижение внешней задолженности Грузии до 40% ВВП – оказалась невыполненной. Сегодня, кстати, она составляет 60% ВВП.