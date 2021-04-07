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Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы вернулся в Тбилиси
Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы написал в своём Facebook-аккаунте, что находится в Тбилиси.
По информации грузинских СМИ, приезд Мухтарлы связан с расследованием дела о его похищении.
«Прибытие связано с уголовным делом, которое никак не расследуют вот уже четыре года. Г-н Афган решил сотрудничать с прокуратурой, как и было с самого начала. Если у прокуратуры возникнут какие-либо вопросы, они даст на них исчерпывающие ответы», – заявил телеканалу «Формула» адвокат журналиста Арчил Чопикашвили.
В октябре прошлого года Мухтарлы не пустили на рейс Берлин-Тбилиси. В марте текущего года он сообщил, что пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за отказа во въезде на территорию Грузию.
- Мухтарлы бежал из Азербайджана в Грузию в 2015 году, опасаясь за свою безопасность из-за коррупционных расследований, касающихся семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева.
- 29 мая 2017 года Мухтарлы вышел ненадолго из своего дома в Тбилиси и пропал. Спустя несколько дней журналиста обнаружили в Азербайджане: его похитили в центре Тбилиси несколько человек, связали, избили и затолкали в машину, надев на голову мешок.
- В Азербайджане его обвинили в незаконном пересечении государственной границы, контрабанде и сопротивлении в отношении представителя власти и приговорили к шести годам лишения свободы.
- В марте 2020 года Афгана Мухтарлы выпустили на свободу. Он отправился в Германию.
- Власти Грузии отрицали причастность к похищению Мухтарлы и сотрудничеству с азербайджанскими спецслужбами. Тем не менее после случившегося с должностей сняли глав контрразведки и погранслужбы Грузии.
Другие новости дня
Научный руководитель Путина стал долларовым миллиардером
Научный руководитель президента России Владимира Путина, ректор Санкт-Петербургского горного университета (СПбГГУ) Владимир Литвиненко стал долларовым миллиардером по оценке журнала Forbes. По данным издания, его состояние оценивается в полтора миллиарда долларов.
65-летний бизнесмен впервые вошёл в глобальный список Forbes, заняв 2035-ю строчку. В прошлогоднем рейтинге самых богатых людей России он бы занял 64 — 66 место.
Благосостояние Литвиненко значительно увеличилось из-за роста акций компании по производству удобрений "ФосАгро", в которой ректору петербургского вуза принадлежит пакет почти в 21 процент. За год акции "ФосАгро" подорожали почти в два раза, а выручка химической компании в прошлом году выросла более чем на два процента — до 254 миллиардов рублей.
О том, что Литвиненко владеет долей в "ФосАгро", стало известно в 2011 году. Как именно он получил её, до конца неясно. По одной из версий, он мог получить их за неформальную помощь этой компании, когда в рамках дела ЮКОСа к ней возникли претензии налоговой службы, писала газета "Ведомости".
Как утверждает издание "МБХ медиа", Литвиненко, который возглавлял предвыборные штабы Владимира Путина на президентских выборах в 2000-м, 2004-м и 2012-м годах, скрыл в декларациях о доходах около 19 миллиардов рублей дивидендов от акций холдинга "ФосАгро", которыми он владеет.
С 2014 года доля Литвиненко в компании увеличилась на шесть процентов. Дивиденды от акций составили около 20 миллиардов рублей, в то время как научный руководитель Путина задекларировал за этот срок лишь 1,3 миллиарда доходов, выяснило издание, изучив финансовую отчётность ректора Санкт-Петербургского горного университета.
В конце 1990-х Литвиненко руководил учёным советом, на котором будущий президент Владимир Путин защитил кандидатскую диссертацию по теме "Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений".
Позже Литвиненко был научным руководителем будущих главы "Роснефти" Игоря Сечина и премьера Виктора Зубкова. Оба работали в комитете по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга, который возглавлял Путин. Позже он четыре раза возглавлял предвыборный штаб Путина в Санкт-Петербурге — родном городе президента.
COVID-19 в Грузии: 687 новых случаев, 327 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3840 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще восемь пациентов.
За сутки в стране выявили 687 новых случаев коронавируса (днём ранее – 897). Накануне провели 27 713 тестов: PCR-тестов – 10 223, экспресс‐тестов на антиген – 17 490.
Выздоровели еще 327 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 285 645, выздоровевших – 275 547.
По данным правительственного портала Stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 2,48%, за последние 14 дней –1,98%, за неделю – 2,42%.
Отметим, что на фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты предупреждают: стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Накануне стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, президент Саломе Зурабишвили перешла в самоизоляцию.
В реке Ингури нашли тела трех жителей Гальского района
В реке Ингури у села Шамгона Зугдидского муниципалитета Грузии нашли тела трех человек. Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода». По предварительной информации, погибшие – жители Гальского района. Пропавшим считается еще один человек.
В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили, что погибшие пытались перейти на территорию, контролируемую грузинскими властями. В ведомстве говорят, что это результат действий оккупационного режима – незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение.
«Произошедшее еще раз обличило всю негуманную и преступную суть процессов, сопутствующих оккупации, ответственность за которую полностью ложится на Российскую Федерацию», – сказано в заявлении СГБ.
Село Шамгона расположено у разделительной линии, близ сёл Сида и Тагилони Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия.
Из-за ограничений, введенных на Ингурском мосту, многие жители Гальского района пытаются вплавь попасть на территорию, контролируемую властями Грузии. Кроме того, для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую Тбилиси, сейчас действует 5-дневный карантин. Люди, которые направляются из Гальского района в Зугдиди, тайком пересекают разделительную линию, чтобы избежать карантина.
Ранее в Сухуми заявили, что с 1 января по 1 апреля текущего года в Гальском районе задержали порядка 3 тысяч местных жителей. По информации абхазских властей, они пытались незаконно пересечь де-факто границу.
Авария на грузинском участке ЛЭП «Кавкасиони» ликвидирована
Грузинские энергетики ликвидировали повреждение на высоковольтной линии электропередачи «Кавкасиони» в Сванетии, – заявили «Эху Кавказа» в «Грузинской государственной электросистеме».
Как сообщалось ранее, лавина, сошедшая на территории села Лахами в Местийском муниципалитете, повалила деревья, что привело к повреждению линии. Из-за аварии на ЛЭП в самопровозглашенной республике Абхазия ввели временные ограничения на подачу электроэнергии.
«Кавкасиони», связывающая Россию и Грузию, обеспечивает поставки электроэнергии в Абхазию после остановки на ремонт «Ингури ГЭС». Линия электропередачи находится в собственности российско-грузинской компании «Сакрусэнерго».
Отметим, что на «Ингури ГЭС» – единственном источнике электроэнергии для Абхазии – продолжаются ремонтные работы. По информации руководителя «Ингури ГЭС» Левана Мебония, электростанция будет запущена в ночь с 30 апреля на 1 мая.
В Тбилиси отрицают использование кассетных бомб в 2008 году
В Министерстве юстиции Грузии отрицают использование в ходе августовской войны 2008 года кассетных боеприпасов. Ранее такое заявление сделал бывший замглавы МИД Грузии, ныне один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия» Серги Капанадзе.
«В Страсбургском суде Россия пыталась доказать, что якобы Грузия бомбила Цхинвали, в том числе при помощи кассетного оружия. Правительство Грузии, конечно же, представило веские доказательства, полностью опровергающие эти подозрения», – говорится в распространенном комментарии замглавы Минюста Беки Дзамашвили.
По словам замминистра, «если кто-то сегодня пытается заявить, что Грузия сбросила в Цхинвали кассетные бомбы, то это только лишь продолжение российского нарратива и, конечно же, направлено против государственных интересов Грузии».
Ранее Капанадзе, который в 2011-2012 годах занимал пост замминистра иностранных дел, написал в своём Facebook-аккаунте, что Грузия бомбила «не спящий Цхинвали», а наносила удары по военным точкам: «То есть, да, бомбила Цхинвали, только не мирное население».
В то же время, по словам Капанадзе, против военных объектов использовались и кассетные бомбы. «В частности, бомбы М-85 и те против военных объектов», – подчеркнул он.
Капанадзе в соцсетях также объяснил, что такой комментарий написал в связи с вопросами, которые ему задали представители провластного телеканала POS-TV. По его словам, он им ответил, что никто и не скрывает, что грузинская сторона бомбила Цхинвали и что использовала кассетные бомбы, но только это не было началом войны.
Данные высказывания Капанадзе также в соцсетях прокомментировал лидер парламентского большинства Грузии Мамука Мдинарадзе, который написал, что Грузия отрицает использование кассетного оружия.
Как пишет «Интерфакс», Мдинарадзе также напомнил, что Грузию обвиняла Россия в использовании кассетных боеприпасов, но не смогла это доказать.
Отметим, что Россия также отрицает использование кассетных бомб в 2008 году. При этом еще в октябре 2008 года МИД Нидерландов опубликовал результаты расследования, согласно которым погибший 12 августа в грузинском городе Гори оператор нидерландского телевидения Стан Сториманс был убит российским кассетным боеприпасом. Human Rights Watch установила, что российские войска в нескольких случаях применяли кассетные боеприпасы по населенным районам Грузии.
Госсекретарь США обсудил с главой USAGM давление Москвы на РСЕ/РС
Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил озабоченность в связи с усилиями российских властей, направленными на пресечение деятельности Радио Свободная Европа/Радио Свобода - на основе закона об "иностранных агентах", сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
6 апреля Блинкен встретился с временно исполняющей обязанности главы Агентства США по глобальным медиа (USAGM) Келу Чао. Собеседники обсудили роль независимых медиа в сохранении и продвижении демократических принципов во всем мире.
В последние месяцы Москва ввела обязательное требование маркировки всех русскоязычных материалов указанием на статус "иностранного агента". Отказ от выполнения этого требования влечёт за собой штраф или уголовное преследование работающих в России журналистов Радио Свобода и "Голоса Америки". Цель такого давления - заставить замолчать голоса независимых репортёров, отмечается в тексте, распространённом Госдепартаментом США.
Российский регулятор Роскомнадзор за последние месяцы выставил Русской службе РСЕ/РС штрафные санкции на сумму около 1 миллиона долларов, насчитав в её работе около 400 нарушений закона об "иностранных агентах".
Президент радиокорпорации Джейми Флай ранее заявил, что несмотря на судебные преследования и давление Кремля РСЕ/РС не оставит свою растущую аудиторию в России. "РСЕ/РС не остановят попытки повлиять на нашу редакционную независимость и подорвать способность достучаться до читателей, зрителей и слушателей в тот момент, когда российское общество остро нуждается в объективной и независимой информации". Популярность РСЕ/РС неуклонно растёт: в частности, в 2021 году сайты Русской службы Радио Свободы регистрируют более 16 миллионов посещений в месяц.
Радио Свобода и его региональные проекты, телеканал Настоящее Время, а также ещё несколько подразделений РСЕ/РС были включены в список "СМИ – иностранных агентов" в конце 2017 года. Редакции, внесённые в перечень министерства, обязаны предоставлять финансовые отчёты о своей деятельности и определённым образом маркировать свои публикации. РСЕ/РС выполняет сформулированные в 2017 году требования российского законодательства о СМИ – "иностранных агентах", однако оценивает действия российских властей в этом направлении как "опасные усилия, направленные на преследование журналистов, как шаги к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию".
Руководство РСЕ/РС неоднократно отмечало, что статус РСЕ/РС не допускает политического и цензурного вмешательства в редакционную политику с какой бы то ни было стороны.
Сергей Фургал заразился COVID-19 в СИЗО «Лефортово»
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заразился коронавирусной инфекцией в следственном изоляторе "Лефортово", где он находится под арестом по обвинению в организации убийств. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергея Фургала Михаил Карапетян.
По его словам, Фургал сдал тест на COVID-19 утром 6 апреля. Ближайшие две недели он не сможет встретиться с адвокатами из-за карантина. По словам Карапетяна, экс-глава Хабаровского края будет находиться под наблюдением врачей, но где именно он будет проходить лечение – не уточняется. Адвокаты подали ходатайство на имя руководителя следственной группы с просьбой изменить меру пресечения Фургалу на не связанную с нахождением под стражей. "Болезнь вызывает у всей команды адвокатов тревогу, так как ранее сам Фургал говорил нам о том, что у него будут проблемы с лёгкими в случае заболевания", - сказал Михаил Карапетян. Ранее в ходе обследования у Фургала была выявлена болезнь лёгких.
Несколько дней назад в интервью "Коммерсанту" Сергей Фургал заявил, что у следствия нет доказательств его вины, а также обвинил следователей в давлении и угрозах возбудить уголовные дела в отношении его близких родственников. Свое уголовное дело он назвал заказным.
Официальный представитель СК России Светлана Петренко отметила, что у следствия есть достаточные доказательства вины обвиняемого, а заявления Фургала можно расценивать как "давление на суд".
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал с июля прошлого года находится под арестом по обвинению в организации убийств предпринимателей в 2004-2005 годах. Экс-глава региона не признает вину. В Хабаровске и других городах России в 2020 году проходили акции в поддержку Фургала. Участники митингов требовали, чтобы суд на бывшим губернатором проходил в Хабаровске с участием коллегии присяжных.
За сутки в Абхазии выявлено 34 случая коронавируса, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 249 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 38 человек, 29 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 19 пациентов – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале апреля скончался пациент 1934 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 32 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчирской ЦРБ - 11, в Гагрской ЦРБ - 5, в Ткварчельской ЦРБ - 2.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 576 человек. Зарегистрировано 216 летальных случаев. Выздоровели 13 070 человек.
В Вооруженных силах РФ начались проверки боеготовности всех видов и родов войск
Контрольные проверки боеготовности за зимний период обучения начались в органах военного управления, соединениях и воинских частях Вооруженных сил РФ. Об этом объявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании, информирует ТАСС.
В обращении к командующему составу Вооружённых сил министр обороны потребовал обеспечить высокое качество контрольных занятий и безопасность при передвижении воинских эшелонов и военной техники.
Проверкам подвергаются все виды и рода войск вооруженных сил. В Восточном военном округе проверку проводит комиссия Генерального штаба. Основные розыгрыши учебно-боевых действий пройдут на полигонах Цугол и Сергеевский Восточного военного округа.
В остальных военных округах, а также на Северном флоте контрольные проверки проводят командующие войсками.
Гамкрелидзе: На сегодняшний день, у нас в стране десять разросшихся кластеров в разных регионах
По словам главы Национального центра по контролю над заболеваниями Амирана Гамкрелидзе, имеющиеся данные свидетельствуют о том, что распространение инфекции в стране стало более интенсивным.
Как заявил Гамкрелидзе, на это указывает т.н. кластерное распространение инфекции.
«На сегодняшний день, у нас в стране десять разросшихся кластеров в разных регионах, это Самегрело, Гурия, Рача-Лечхуми, Шида-Картли и еще несколько регионов, что является преэтапом всеобщего распространения. Всем нам следует обратить на это особое внимание. Во многих странах началась третья волна, и мы тоже стоим на пороге начала третьей волны. В первую очередь, нужна особая дисциплина, чтобы соблюдать основные рекомендации и ограничения, которые действуют в стране. Сегодня показатель ношения маски составляет 51%, мы должны повысить его до 90%, соблюдать гигиену, дистанцию, избегать мест большого скопления людей», - сказал Амиран Гамкрелидзе.
- За сутки в стране выявили 897 новых случаев коронавируса (из них в Тбилиси – 463). По данным портала Worldmeters.info, это – максимальный показатель с 26 января.
- На фоне снятия ограничений и низкого темпа вакцинации члены правительства и эксперты предупреждают: стране угрожает третья волна пандемии коронавируса.
Часть депутатов югоосетинского парламента сорвала заседание президиума
Заседание президиума парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня было сорвано. Причина – разногласия между депутатами по вопросу регламента.
«Мы хотим понять, по какому регламенту сейчас мы намерены провести заседание. Мы хотим получить ответ на этот вопрос», – сказал депутат Гарри Мулдаров перед началом заседания.
Спикер парламента Алан Тадтаев подчеркнул, что законодательный орган ведет свою работу в рамках Конституции.
«До принятия конституционного закона о парламенте, а затем и нового регламента, мы руководствуемся нормами Конституции», – уточнил он, после чего заседание было прервано.
Как пишет агентство «Рес», после жарких споров зал покинули представители «Единой Осетии».
На заседании президиума должны были обсудить представление югоосетинского президента о назначении на должность нового генпрокурора Виталия Савченко. Часть депутатов ранее заявила, что не поддержит кандидатуру Савченко.
- Виталию Савченко 35 лет. Он родился и вырос в Краснодарском крае. Учился в Кубанском госуниверситете, затем в Московской государственной юридической академии. По настоящее время работает в прокуратуре Краснодарского края. Единственная связующая нить Савченко с Южной Осетией – это действующий генпрокурор Урузмаг Джагаев, который был начальником следственного управления УВД по городу Сочи. Срок полномочий Джагаева истекает в начале апреля.
Цхинвали обвиняет иностранные самолеты в нарушении воздушного пространства
В Цхинвали заявляют, что иностранные воздушные суда нарушают воздушное пространство Южной Осетии. Об этом говорится в заявлении МИД самопровозглашенной республики.
«По данным компетентных органов Южной Осетии, в период с 1 января по 4 апреля 2021 года над воздушным пространством Республики Южная Осетия зафиксированы 133 полета иностранных воздушных судов на высотах от 9 тыс. метров. В том числе: в январе – 35 случаев, в феврале – 69, в марте – 28, в апреле – 1 случай», – сказано в заявлении.
Югоосетинский МИД отмечает, что данные полеты несут «потенциальную угрозу безопасности Южной Осетии».
В ведомстве говорят, что участившиеся полеты связаны с присоединением Грузии с 8 декабря 2020 года к соглашению о Европейском общем авиационном пространстве (European Common Aviation Area), предполагающему использование свободной маршрутизации воздушного пространства (Free-Route Airspace, FRA).
«Не вызывает сомнений, что Грузия пытается использовать указанное соглашение в качестве политического инструмента для легитимации своих незаконных притязаний», – говорится в заявлении.
СПРАВКА «Эха Кавказа»
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Южная Осетия провозгласила свою независимость 29 мая 1992 года. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.
После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Южная Осетия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).
Широкого международного признания Южная Осетия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Южная Осетия признается пятью государствами-членами ООН и семью непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Южную Осетию, была переживающая гражданскую войну Сирийская Арабская Республика – в мае 2018 года.
Грузия не признает независимость Южной Осетии. В Конституции Грузии она именуется как «бывшая Юго-Осетинская автономная область», в ряде других документов — как «Цхинвальский регион». В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Южная Осетия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.
В международных документах ООН Южная Осетия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили перешла в самоизоляцию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили перешла в самоизоляцию. Об этом сообщили в администрации президента.
«Чтобы избежать рисков, президент Грузии переходит в самоизоляцию, хотя ей уже сделали первую дозу вакцины от COVID-19. Параллельно с этим процессом президент проходит ПЦР-тестирование в соответствии с существующим протоколом», – говорится в сообщении.
Сегодня стало известно, что коронавирус выявили у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. 3 апреля Гарибашвили и Зурабишвили вместе посетили гражданскую панихиду фольклориста Анзора Эркомаишвили. Президент Грузии вакцинировалась от коронавируса препаратом AstraZeneca 18 марта.
КНДР не будет участвовать в Олимпиаде в Токио летом 2021 года
Северная Корея отказалась от участия в летних Олимпийских играх в Токио летом. Как сообщает агентство Reuters, так власти КНДР хотят защитить спортсменов от коронавируса.
В Северной Корее действует один из самых строгих карантинных режимов в мире. Пхеньян утверждает, что в стране нет случаев заражения. Но сторонние наблюдатели в этом сомневаются. Ранее КНДР жёстко ограничила международное транспортное сообщение и запретила въезд туристам.
В марте президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Олимпиада в Токио могла бы способствовать возобновлению межкорейского диалога и восстановлению отношений КНДР с США и Японией.
Последний раз Северная Корея отказывалась участвовать в Олимпиаде в 1988 году. Тогда Пхеньян бойкотировал летние Игры в Сеуле.
Летняя Олимпиада в Токио должны была состояться в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса Игры перенесли на июль 2021 года. Впервые в истории соревнования пройдут без иностранных зрителей.
В Грузии запретят сдавать помещения в аренду для проведения вечеринок
В Грузии запретят сдавать помещения и дома в аренду для проведения вечеринок и других общественных мероприятий. Об этом в интервью Первому каналу Грузии сообщил глава Службы инспекции труда Минздрава Бека Перадзе.
В постановление правительства Грузии «Об утверждении правил изоляции и карантина» планируется в ближайшие дни внести изменения, согласно которым, арендодатель будет обязан заключить с арендатором договор. В документе четко будет прописан пункт о том, что арендатору запрещено проводить в помещении массовые мероприятия.
Перадзе отметил, что в последнее время нередки случаи, когда собственники сдают помещения для массовых общественных мероприятий, и в случае выявления нарушения арендатор штрафуется на 2 тысячи лари, что не позволяет должным образом предотвратить проведение многолюдных свадеб, дней рождения или вечеринок.
Как пишет «Новости-Грузия», если арендодатель узнает, что сдаваемое им помещение все же используется для такого мероприятия, он будет обязан сообщить об этом в инспекцию труда, в противном случае будет оштрафован на 10 тысяч лари (2900 долларов США). В случае повторного нарушения против арендодателя будет возбуждено уголовное дело.
На вопрос, что будет, если арендодатель заявит, что включил условие о запрете проводить мероприятия в договор аренды, но арендатор не выполнил эту оговорку, Бека Перадзе ответил, что в службе изучат, был ли арендодатель проинформирован об истинных намерениях использования помещения.
К тому же, объяснение, что арендодатель не был проинформирован о намерениях арендатора уже не будет иметь оснований в случае второй и третьей аренды одного и того же помещения, а значит, «такой способ уклонения от санкций для собственников не сработает», отметил Перадзе.
Запрет на проведение застолий с участием больше 10 человек введен в Грузии как мера для превенции распространения коронавируса.
В выходные инспекция труда оштрафовала несколько юридических лиц за проведение массовых мероприятий в ночное время после вступления в силу комендантского часа, который действует по всей Грузии с 21:00 до 05:00.
Сергей Лавров и Джон Керри провели «случайную встречу» в Индии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри провели короткую встречу в Дели. Об этом сообщают СМИ со ссылкой источники в дипломатических кругах.
По данным СМИ дипломаты случайно заселились в один отель и там же провели переговоры. Их инициатором стала американская сторона. На встрече Лавров и Керри обсудили климатические вопросы.
В столице Индии Керри находится в рамках подготовки онлайн саммита по вопросам климата. Его созывает президент США в конце апреля. На виртуальную встречу приглашены 40 мировых лидеров, в том числе президент России Владимир Путин.
Пять лет назад Керри на посту госсекретаря США подписал Парижское климатическое соглашение. Во время президентства Дональда Трампа Соединённые Штаты из него вышли. Вернулись к сделке уже при Байдене.
В прошлом Лавров и Керри провели большое количество переговоров, в том числе по ситуации на Украине, в Сирии, Йемене, а также по ядерной программе Ирана, напоминает РБК. В июне 2015 года во время переговоров в Сочи Лавров подарил Керри футболку с символикой Победы, а также картошку и помидоры. "Дары Краснодарского края едут в Америку", — сообщил тогда российский МИД.
Грузинские энергетики восстанавливают поврежденную ЛЭП «Кавкасиони»
Высоковольтная линия электропередачи «Кавкасиони» аварийно отключилась сегодня в 03:12 ночи. Как заявили «Эху Кавказа» в «Грузинской государственной электросистеме», авария произошла на территории села Лахами в Местийском муниципалитете.
По информации компании, сошедшая на месте лавина повалила деревья, что привело к повреждению ЛЭП.
«На данный момент идут восстановительные работы», – заявили в «Грузинской государственной электросистеме».
Сегодня утром в абхазской компании «Черноморэнерго» сообщили о введении временных ограничений на подачу электроэнергии. В заявлении компании говорилось, что ЛЭП повреждены на территории России. Позднее в «Черноморэнерго» уточнили, что «Кавкасиони» повреждена не на российском, а на грузинском участке.
«Кавкасиони», связывающая Россию и Грузию, обеспечивает поставки электроэнергии в Абхазию после остановки на ремонт «Ингури ГЭС». Линия электропередачи находится в собственности российско-грузинской компании «Сакрусэнерго».
Отметим, что на «Ингури ГЭС» – единственном источнике электроэнергии для Абхазии – продолжаются ремонтные работы. По информации руководителя «Ингури ГЭС» Левана Мебония, электростанция будет запущена в ночь с 30 апреля на 1 мая.
Верхний Ларс открыт: из Грузии в Россию пропускают грузовики
Автодорога, ведущая к границе Грузии с Россией, отрыта для всех видов транспорта, сообщает сегодня департамент автомобильных дорог Грузии.
Накануне запрет на передвижение транспорта с прицепом и полуприцепом был введен на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за снегопада. Дорога была открыта после проведения очистительных работ, – пишет «Новости-Грузия».
По информации Национального агентства окружающей среды, движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в режиме без остановки. На участке Гудаури-Коби автомобили двигаются только через лавинозащитные тоннели.
Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом, а также автобусов вместительностью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП «Казбеги»-«Верхний Ларс» – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
Сухопутные границы Грузии, закрытые в связи с пандемией коронавируса с марта 2020 года для иностранцев, открыты только для грузоперевозчиков и граждан Грузии, возвращающихся на родину.
У колонии, где находится Навальный, усилены меры безопасности
Полиция усилила меры безопасности у исправительной колонии № 2 в Покрове во Владимирской области, где сторонники Алексея Навального, включая медиков из профсоюза "Альянс врачей", требуют предоставить заключённому политику квалифицированную врачебную помощь.
Как сообщило в Twitter сетевое издание Sota Vision, сотрудники ГИБДД блокировали подъезды к колонии, с территории исправительного учреждения можно только выехать. Туда не пропустили женщину, которая хотела оформить передачу Навальному.
Рядом с колонией много журналистов. Глава профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева заявила собравшимся, что подала заявку на имя замначальника колонии с просьбой посетить Навального. По словам Васильевой, в посещении ей отказали, так как в учреждении сегодня нет приёмных часов.
Ранее представители "Альянса врачей" заявили, что едут в Покров "не протестовать", а "спасать" Навального.
Они уже приехали к ИК-2 в Покрове.
Накануне Алексей Навальный сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.
К вечеру понедельника штаб Навального со ссылкой на ФСИН сообщил, что политика перевели в тюремную больницу из-за "симптомов острого респираторного заболевания". Адвокаты Навального пока не могут подтвердить эту информацию. Политик продолжает голодовку, которую объявил 31 марта. По словам его адвоката Ольги Михайловой, с момента пребывания в колонии он потерял 13 килограммов.
Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врача, которому он доверяет. Навальный один из немногих людей, выживших после отравления "Новичком". Его здоровье требует особого внимания, но вместо этого оппозиционера подвергают лишению сна, равносильному пыткам. Есть реальная опасность того, что российское государство подвергнет Навального медленной смерти, считает глава Amnesty International.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Спустя полтора месяца Навальный пожаловался на боли в спине, проблемы с ногами и пытку бессонницей. Во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального "удовлетворительное".
Опрос IRI в Грузии: число сторонников диалога с Россией вновь сократилось
Большинство опрошенных Международным республиканским институтом (IRI) граждан Грузии поддерживает диалог с Москвой. Однако число сторонников диалога сокращается из года в год и сейчас – на историческом минимуме (IRI приводит данные за 2010-2021 годы).
По данным исследования, проведенного в феврале текущего года, полностью поддерживают диалог с Россией 36% опрошенных, частично –35%, частично против – 10%, категорически против – 14%.
88% опрошенных назвали Россию главной политической угрозой для Грузии, 78% – главной экономической угрозой. Лишь 7% считают, что отношения Грузии и России хорошие. 87% уверены, что отношения – плохие, 4% – ни хорошие, ни плохие, 2% ответили – не знаю.
При этом опрошенные считают США важнейшим политическим партнёром страны. Штаты лидируют с показателем 69%, далее идут Евросоюз (54%), Украина (23%), Азербайджан (17%), Турция (13%), Армения (11%), Россия (9%), Китай (4%) и Иран (3%). Отметим, что респонденты могли назвать несколько важных партнёров Грузии.
Исследование по заказу IRI провела компания IPM – с 2 по 26 февраля. В общей сложности в масштабах всей Грузии были опрошены 1500 человек, имеющих право голоса. Допускаемая погрешность составляет +/-2,5%. Исследование финансируется Агентством США по международному развитию (USAID).
Путин рассчитывает на «продолжение конструктивной совместной работы» с Бжания
Президент России Владимир Путин поздравил с днём рождения президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Об этом говорится на официальном сайте абхазского лидера, которому сегодня исполнилось 58 лет.
«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Тепло вспоминаю наши прошлогодние встречи в Москве и в Сочи. Рассчитываю на продолжение конструктивной совместной работы по развитию отношений союзничества и стратегического партнёрства между России и Абхазией. Желаю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности», – говорится в поздравительном адресе Путина.
Бжания поздравил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Он отметил, что абхазский президент вносит «значимый личный вклад в укрепление отношений дружбы, стратегического партнёрства и союзничества, объединяющих Российскую Федерацию и Республику Абхазия».
«Идёт реализация договорённостей, направленных на развитие сотрудничества в торгово -экономической, научно - технической и культурно -гуманитарной сферах, создание условий для осуществления новых совместных проектов в различных областях. Убеждён, что дальнейшее наращивание практического взаимодействия, расширение межрегиональных связей и деловых контактов в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия», – отметил Мишустин.
Аслан Бжания получил поздравление от президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Югоосетинский лидер говорит, что своей плодотворной деятельностью Бжания заслужил признание и уважение соотечественников.
«Вами прилагаются все возможные усилия для поступательного социально-экономического развития Республики Абхазия и защиты ее интересов. Убежден, что сложившиеся между нашими народами отношения дружбы и взаимного уважения будут и в дальнейшем развиваться при Вашем деятельном участии на благо народов Республики Южная Осетия и Республики Абхазия. В этот знаменательный для Вас день направляю Вам, уважаемый Аслан Георгиевич, искренние пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации планов и поставленных задач во имя мира и процветания народа Апсны», – отмечает Бибилов.
У премьер-министра Грузии подтвердился коронавирус
У премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили выявили коронавирус. Об этом он сообщил в социальной сети Facebook.
Гарибашвили пишет, что коронавирус подтвердился у него в результате планового тестирования.
«Я чувствую себя хорошо, нахожусь в самоизоляции и продолжаю работать в дистанционном режиме», – сказал Гарибашвили.
Отметим, что премьер Грузии не вакцинировался от коронавируса. Препаратом AstraZeneca привились президент страны Саломе Зурабишвили и глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
Специалисты при этом указывают, что стране угрожает третья волна коронавируса. Сегодня в правительстве сообщили о 897 новых случаях заражения. Это – максимальный показатель с 26 января.
Глава Amnesty International просит Путина пустить к Навальному врача
Генеральный секретарь международной правозащитной организации Amnesty International Аньес Калламар обратилась к президенту России Владимиру Путину с требованием допустить к Алексею Навальному врача, которому он доверяет, а также немедленно освободить политика. Правозащитник написала об этом в Twitter.
Калламар указала на необоснованный арест политика и ухудшение состояния его здоровья. Есть реальная опасность того, что российское государство подвергнет Навального медленной смерти, считает глава Amnesty International.
Алексей Навальный один из немногих людей, выживших после отравления "Новичоком". Его здоровье требует особого внимания, но вместо этого оппозиционера подвергают лишению сна, равносильному пыткам, добавила Калламар. До назначения главой Amnesty International в конце марта Аньес Калламар была одним из спецдокладчиков ООН по делу об отравлении Навального.
Накануне Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в колонии №2 города Покров Владимирской области, сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель.
К вечеру понедельника штаб Навального со ссылкой на ФСИН сообщил, что политика перевели в тюремную больницу из-за "симптомов острого респираторного заболевания". При этом политик продолжает голодовку, которую объявил 31 марта. По словам его адвоката Ольги Михайловой, с момента пребывания в колонии он потерял 13 килограммов.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- Спустя полтора месяца Навальный пожаловался на боли в спине, проблемы с ногами и пытку бессонницей – его будят по восемь раз за ночь. При этом Навальный передал адвокатам, что не получает должной медицинской помощи. Во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального признано "стабильным" и "удовлетворительным".
- В конце марта более тысячи российский врачей подписали открытое письмо с призывом допустить к политику специалистов, которым он доверяет.
- Команда Алексея Навального анонсировала большой весенний митинг за его освобождение.
Гарибашвили создал Межведомственный совет по развитию и реформам
Решением правительства Грузии создан Межведомственный совет по развитию и реформам страны, который по инициативе премьер-министра Ираклия Гарибашвили разработает десятилетний план развития страны.
По информации пресс-службы премьер-министра, межведомственный совет, созданный для эффективного реагирования на стоящие перед страной вызовы, возглавит сам глава правительства.
Членами Совета по развитию и реформам будут министры, депутаты и другие официальные лица, – пишет Первый канал Грузии.
Совет по развитию и реформам уполномочен создавать рабочие группы и подгруппы, а также, при необходимости, приглашать представителей других ведомств или специалистов в соответствующей области, экспертов и представителей частного сектора.
Задача Совета по развитию и реформам – до 31 мая 2021 года представить правительству Грузии исходный документ десятилетнего плана развития страны. Постановление о создании Межведомственного совета по развитию и реформированию страны уже подписано премьер-министром Ираклием Гарибашвили.
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