Коронавирус выявили у трёх депутатов парламента Грузии от правящей партии

Коронавирус подтвердился у трёх депутатов парламента Грузии от правящей партии – Мамуки Мдинарадзе, Беки Давитулиани и Майи Менагаришвили. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в своём Facebook-аккаунте призвал всех граждан строго соблюдать регуляции.

«Друзья, мне недавно сообщили, что мой тест на COVID положительный. Это обусловлено лишь одной ошибкой, в течение многих месяцев я такого не позволял себе. Разговаривая с кем-то, не снимайте маску ни на минуту, ни на минуту! Это мой совет, уже основанный на личном опыте. За последние дни накопилось много случаев, риски сильно возросли. Я прошу всех строго соблюдать регуляции, везде носите маски, чем, помимо экономики страны, спасете жизни как минимум нескольких сотен или тысяч наших граждан», – написал Мдинарадзе.

Накануне стало известно, что коронавирус диагностировали у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, а президент Саломе Зурабишвили перешла в самоизоляцию. Сегодня Зурабишвили написала в соцсети, что результат её теста на коронавирус – отрицательный.