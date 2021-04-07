В реке Ингури нашли тело четвертого погибшего жителя Гальского района

На берегу реки Ингури в селе Орсантия Зугдидского муниципалитета Грузии нашли тело еще одного жителя Гальского района.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили близ села Шамгона тела трёх погибших. Двое из них – женщины.

В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили, что погибшие пытались перейти из самопровозглашенной республики Абхазия на территорию, контролируемую грузинскими властями. Село Шамгона расположено у разделительной линии, близ сёл Сида и Тагилони Гальского района.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ответственность за гибель граждан «полностью лежит на оккупационном режиме». Президент выразила соболезнования родным и близким погибших.

В МИД Грузии говорят, что жители Абхазии и Цхинвальского региона «стали заложниками российской оккупации, что стало причиной гибели многих из них».

В МВД Грузии возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса – статья 143 (незаконное лишение свободы) и статья 115 (доведение до самоубийства).