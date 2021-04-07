В реке Ингури нашли тела трех жителей Гальского района

В реке Ингури у села Шамгона Зугдидского муниципалитета Грузии нашли тела трех человек. Об этом сообщает грузинская служба «Радио Свобода». По предварительной информации, погибшие – жители Гальского района. Пропавшим считается еще один человек.

В Службе государственной безопасности Грузии подтвердили, что погибшие пытались перейти на территорию, контролируемую грузинскими властями. В ведомстве говорят, что это результат действий оккупационного режима – незаконных задержаний и ограничений на свободное передвижение.

«Произошедшее еще раз обличило всю негуманную и преступную суть процессов, сопутствующих оккупации, ответственность за которую полностью ложится на Российскую Федерацию», – сказано в заявлении СГБ.

Село Шамгона расположено у разделительной линии, близ сёл Сида и Тагилони Гальского района самопровозглашенной республики Абхазия.

Из-за ограничений, введенных на Ингурском мосту, многие жители Гальского района пытаются вплавь попасть на территорию, контролируемую властями Грузии. Кроме того, для жителей Абхазии и Южной Осетии, которые переходят на территорию, контролируемую Тбилиси, сейчас действует 5-дневный карантин. Люди, которые направляются из Гальского района в Зугдиди, тайком пересекают разделительную линию, чтобы избежать карантина.

Ранее в Сухуми заявили, что с 1 января по 1 апреля текущего года в Гальском районе задержали порядка 3 тысяч местных жителей. По информации абхазских властей, они пытались незаконно пересечь де-факто границу.