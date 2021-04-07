Абхазские власти прокомментировали гибель жителей Гальского района

Власти самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали гибель четырех жителей Гальского района. Комментарий замглавы Службы госбезопасности, начальника Погранотряда СГБ Рустама Латипова публикует агентство «Апсныпресс».

Латипов говорит, что жители Гали в обход установленного пункта пропуска решили перейти реку вброд в районе села Тагилони.

«Оставив недалеко от берега реки свое автотранспортное средство и получив от местного жителя информацию о том, что пограничный наряд Погрануправления ФСБ РФ в Абхазии в тот момент не находился в этом районе, стали переходить реку Ингур вброд. Недооценив уровень воды в реке, они не справились с течением, что привело к фатальным последствиям», – сказал Латипов.

В Сухуми не исключают, что люди нарушают пограничный режим и пытаются перейти реку вброд, минуя КПП, по той причине, что при переходе через Ингурский мост их в обязательном порядке отправляют на пятидневный карантин.

«Между тем, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса граница закрыта, когда жителям Галского района по уважительным причинам необходимо попасть на сопредельную территорию Грузии, мы пропускаем их через КПП «Ингур», но там им приходится пройти карантин», – сказал Латипов.

Начальник Погранотряда напомнил и о недавней протестной акции грузинских гражданских активистов.

«Протестующие хотели обратить внимание грузинских властей на то, что требование обязательного прохождения всеми карантина затрудняет перемещение людей через границу», – отметил он.

В сообщении «Апсныпресс» указаны и личности погибших. Среди них – граждане 1959, 1974 и 1991 годов рождения.