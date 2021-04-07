«Возможно, это отвлекающий маневр»

В Южной Осетии продолжается история с истечением срока полномочий генпрокурора. Из-за демарша партии власти накануне было сорвано парламентское заседание, на котором депутаты должны были рассмотреть новую кандидатуру на этот пост. Вслед за этим действующий генпрокурор Урузмаг Джагаев заявил, что не покинет пост, пока его не отправят в отставку. Наблюдатели убеждены, что таким образом приведен в действие план по продвижению в кресло руководителя надзорного органа нужного президенту человека.

Интригу создали трое.

Президент Анатолий Бибилов тем, что вдруг решил податься в отпуск, как бы демонстративно отстраняясь от напряженной ситуации в республике, связанной с окончанием срока полномочий генпрокурора и с предложенной на эту должность кандидатурой сотрудника сочинской прокуратуры Виталия Савченко.

Напустил туману и спикер парламента Алан Тадтаев, который вдруг без видимых причин сорвал заседание президиума и сессию, на которой должны были рассматривать новую кандидатуру. Правда, после Тадтаев дал интервью югоосетинскому телевидению, в котором поспешил успокоить общественное мнение, подтвердив, что президент уже направил в парламент представление на увольнение генпрокурора:

«Сегодня (6 апреля) истекает срок полномочий генерального прокурора. К нам поступило письмо президента о прекращении полномочий генерального прокурора. Я думаю, это и в интересах четырнадцати (оппозиционных – прим. ЭК) депутатов, чтобы они проголосовали на сессии за отставку генпрокурора».

В то время как спикер успокаивал общество, дескать, не беспокойтесь, генпрокурор почти уволен, сам Урузмаг Джагаев, напротив, подливал масла в огонь. В интервью югоосетинским журналистам он заявил, что продолжит выполнять свои обязанности, несмотря на то, что срок его полномочий истек:

«Я остаюсь на этой должности, пока парламент не рассмотрит этот вопрос или не будет указа президента о передаче моих полномочий кому-либо другому».

По его словам, норма закона о генеральной прокуратуре, согласно которой в отсутствие генпрокурора или в случае невозможности исполнения им своих обязанностей, их исполняет один из его заместителей, к данной ситуации отношения не имеет.

Депутат парламента от «Народной партии» Амиран Дьяконов, который с сентября прошлого года добивается отставки генпрокурора, говорит, что на этот раз Урузмаг Джагаев прав:

«Назначает и освобождает генпрокурора от должности парламент. До этого момента он продолжает исполнять свои обязанности. Президиум и сессия были сорваны, поэтому отставка не произошла и Урузмаг Джагаев продолжает исполнять свои обязанности до тех пор, пока его не освободят от должности».

Иными словами, теперь очередь пропрезидентской фракции бойкотировать парламентские сессии.

По мнению экс-депутата югоосетинского парламента Роланда Келехсаева, все эти игры мускулами не отменяют главной интриги – кто следующий генеральный прокурор? Демонстративное равнодушие президента только усиливает подозрения и множит конспирологические версии. Необычно, говорит Роланд Келехсаев, что не проводится агитации в пользу Виталия Савченко. Ни одной строчки в официальной прессе о том, какой он положительный человек и высокий профессионал. Не видно также, чтобы в кулуарах шла работа с парламентариями, как это было два года назад, когда от вотума недоверия спасали двух министров – внутренних дел и юстиции.

«Фактически после того, как объявили фамилию кандидата на пост генпрокурора, все закончилось. Выходит, топить за него никто не собирается. Вот и Анатолий Бибилов продемонстрировал равнодушие – ушел в отпуск. Но мы знаем, как Бибилов умеет отстаивать свои кандидатуры, как он может настаивать на своем решении. Ничего подобного мы не наблюдаем. Из этого напрашивается несколько версий. Быть может, его одернули из Москвы. А может (эта версия особенно на слуху), изначально Анатолий Бибилов и Урузмаг Джагаев не предполагали, что за Савченко проголосуют депутаты. Возможно, это отвлекающий маневр, ложная кандидатура, чтобы разогреть депутатов, а настоящий кандидат будет предложен позже, как компромиссная фигура», – говорит Роланд Келехсаев.

В Цхинвале версий о происходящем хватает. Есть среди них и такая. Якобы у Москвы были свои виды на должность генпрокурора, так как она хочет больше контроля за расходованием российских денег. Но Бибилов и Джагаев намеренно предложили кандидата, причем тоже из России, и таким образом расстроил планы кураторов – после такой нервной реакции на Савченко предлагать депутатам на рассмотрение еще одного варяга теперь не с руки….

Впрочем, эта версия далеко не самая экзотическая.

На это звание претендует, например, следующая. Она основана на том, что в законе о прокуратуре в принципе не предполагается ситуации, когда парламент может дважды отклонить представленную президентом кандидатуру. В статье 12 соответствующего закона («Назначение на должность Генерального прокурора Республики Южная Осетия») говорится:

Генеральный прокурор Республики Южная Осетия назначается на должность и освобождается от должности Парламентом Республики Южная Осетия по представлению Президента Республики Южная Осетия. Если предложенная Президентом Республики Южная Осетия кандидатура на должность Генерального прокурора Республики Южная Осетия не получит требуемого количества голосов депутатов Парламента, то Президент Республики Южная Осетия в течение 30 дней представляет Парламенту новую кандидатуру.

После этого уже следует пункт третий: «Председатель Парламента приводит к присяге лицо, назначенное на должность Генерального прокурора…».

То есть ни слова о третьей попытке.

Зато в отношении председателя правительства подобная ситуация предусмотрена: после двух отказов законодательного собрания президент назначает премьера своим указом.

Как уверяют источники, чья компетентность не вызывает сомнений, эту же практику якобы хотят распространить и на процедуру назначения генпрокурора. Правда, как именно может быть реализован этот проект – через поправки к закону или как-то еще, им неизвестно.

Если бы и в отношении генпрокурора действовали такие правила, то это кадровое решение далось бы президенту без особых усилий. Кандидатуру Савченко «зарубила» бы оппозиция, а любую вторую – пропрезидентская фракция.

Оппозиционные депутаты в это не верят. Они считаю, что это невозможно. Впрочем, так же невозможно, как проведение заседаний и принятие законов без кворума. При этом парламентарии отмечают, что подобные версии появляются от недоверия общества к власти. Уж слишком часто и слишком легко идет она на нарушение закона.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия