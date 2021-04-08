Новый всплеск коронавируса: в Ахалгори ждут специалистов из Цхинвали

В Ахалгорском районе 19 больных коронавирусом, двое из них проходят лечение в центральной районной больнице. Об этом агентству «Рес» сообщил и.о. главврача медицинского учреждения Джемал Бедоев.

«Ситуация с COVID-19 в районе непростая, мы столкнулись с новым всплеском коронавируса. К счастью, препараты для борьбы с этим недугом у нас имеются, пока справляемся. Двое пациентов лечатся в больнице и идут на поправку, остальные 17 – на дому. Буквально вчера выздоровел один человек», – рассказал Бедоев.

И.о. главврача ахалгорской больницы считает, что переносчиками вируса стали нарушители де-факто границы.

«Думаю, инфекцию на территорию района занесли жители высокогорных сел. Завтра мы намерены отправить транспорт в отдаленные села и протестировать на дому местных жителей», – подчеркнул Джемал Бедоев.

Медик предполагает, что в течение дня в районе будут выявлены новые случаи заболевания коронавирусом – после получения результатов проведенных тестов. И.о. главврача также сообщил, что 10 апреля на помощь ахалгорским медикам приедут специалисты из РММЦ Южной Осетии.

Отметим, что накануне о росте числа случаев заражения коронавирусом в социальной сети сообщила гражданская активистка Тамара Меаракишвили. «Все молчат, но ситуация тревожная», – написала она.