«Только модем и больше ничего»

Вторая судебная инстанция – Верховный суд Южной Осетии, отказал в условно-досрочном освобождение экс-министру связи и массовых коммуникаций Георгию Кабисову. Защита считает это решение необоснованным.

Ранее, 25 февраля этого года, Цхинвальский городской суд отказал в условно-досрочном освобождении Георгию Кабисову, который провел под арестом половину назначенного судом срока в 7 лет. Экс-министр был осужден в июне 2019 года по трем статьям уголовного кодекса: 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления), 201 (злоупотребление должностными полномочиями), и частью 1 статьи 222 (незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия).

Главным основанием для отказа полтора месяца назад стала загадочная история с якобы обнаруженным оперативным сотрудником ИК в камере Кабисова замурованного в стену интернет-роутера и последующим дисциплинарным взысканием. Сторона защиты и сам экс-министр заявляли тогда о том, что никаких доказательств принадлежности роутера Кабисову представлено не было. Заключенному, по его словам, даже не показали прибор, который в одних документах значился модемом, в других – роутером.

В любом случае по истечение шести месяцев у дисциплинарного наказания, по словам Кабисова, вышел срок. Представитель ИК подтвердил, что оно снято. Поэтому адвокат экс-министра Икрамжан Раматов и сам заключенный надеялись, что вопрос со странной находкой уже не станет препятствием для его выхода на свободу. Продолжает адвокат Икрамжан Раматов:

«Я говорю о справедливости, об элементарных вещах. Он же говорит: хорошо, есть приговор, я готов его исполнить, но для этого освободите меня условно-досрочно. Само понятие УДО (предполагает), если я нарушу, то вы можете меня обратно закрыть, но я постараюсь сделать так, чтобы Мегафон выплатил все эти действия, потому что данного ущерба, как такового вообще не было. Но если судебное решение есть, я не спорю, бюджет получит эти деньги. Почему на этот шаг не могут пойти? Я не говорю даже о суде в данный момент, я просто хочу спросить, почему этому мешают, например, представители колонии, почему с этим не соглашается прокурор? Кому это выгодно? Кто от этого выиграет? Бюджет выигрывает или народ Южной Осетии? Если он будет сидеть, он будет сидеть и дальше, и (вопрос) по исполнению даже в этой части (деньги, бюджет) останется нерешенным. Кто заинтересован в этом? Я никак не могу понять».

Позицию администрации ИК о целесообразности применения УДО к своему подзащитному Раматов назвал необъективной:

«Почему? Это уже другой вопрос, почему зарождаются такие необоснованные документы. Я далеко не хочу идти, просто мы же разбираемся в суде по тем или иным характеристикам. Элементарно берется послужной список и приводятся поощрения и взыскания. Берем характеристику по послужному списку, все у него хорошо, масса поощрений, но характеристика у него оказывается отрицательной. Естественно, возникает вопрос почему? Мы начинаем вытягивать командиров, начальников и узнавать, почему ты так написал? А тут же ничего не сделано, и мы добиваемся какой-то справедливости, мы говорим об обоснованности решений – будь то характеристика, будь то взыскание. Но ничего этого нет абсолютно».

К представителю Управления исполнения наказаний как к лицу, подписавшему характеристику, обратилась с вопросом и судья Карина Цховребова:

«Может, вы мне разъясните, может, я чего-то не понимаю. Вот вы пишете в своей характеристике: «Требования установленного порядка по отбыванию наказания не соблюдает, есть одно взыскание». Но со взысканием мы разобрались. «Мероприятия воспитательного характера посещает, из бесед воспитательного характера не делает должные выводы. К разъяснению норм действующего законодательства относится отрицательно». По поводу первого, помимо других оснований, ваша отрицательная характеристика является одним из оснований в отказе ему в УДО. Я бы хотела для себя установить, какие требования установленного порядка отбывания наказания Кабисов нарушает? В чем они выражаются?

Представитель УИН: В том, что у него нашли модем.

Судья: Только то, что у него нашли модем?

Представитель УИН: Да, и все.

Судья: Мероприятия воспитательного характера, не делает должные выводы?

Представитель УИН: Только модем и больше ничего, больше никаких претензий

Судья: И про разъяснение норм действующего законодательства. В чем выражается, что он относится к ним отрицательно?

Представитель УИН: Вот это (модем), и все».

Судьи Верховного суда Альберт Гиголаев, Виолетта Хачирова и Карина Цховребова ушли в совещательную комнату всего на несколько минут, после чего огласили решение: Георгию Кабисову в условно-досрочном освобождении отказать.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии