Президент Грузии ищет среднее истинное

Президент Грузии Саломе Зурабишвили считает восстановление экономики и выход из кризиса приоритетной задачей для Грузии. Кроме того, в своем докладе президент затронула и тему противостояния вокруг Намахванской ГЭС.

Сегодня в Тбилиси прошло внеочередное заседание парламента Грузии, где согласно Конституции, с ежегодным отчетом выступила президент Саломе Зурабишвили.

Помимо депутатов, в заседании парламента приняли участие члены правительства и члены дипломатических миссий.

Особое место в докладе было уделено экономике. По мнению президента, выход из кризиса является главным вызовом для страны.

«Нам как никогда необходимо единство для преодоления последствий пандемии. Некоторые считают, что развитие экономики должно стать абсолютно приоритетным, и не должно быть никаких запретов или ограничений в период пандемии. Другие считают главным защиту жизни и безопасности людей. Думаю, истина посередине – с одной стороны мы должны попытаться возродить экономику, привлечь инвестиции, но при этом максимально защитить наиболее уязвимые слои нашего общества».

В качестве наглядного примера того, как противостояние тормозит развитие, президент Зурабишвили привела продолжающийся конфликт властей и местных жителей вокруг Намахванского гидроузла.

«С одной стороны, я прекрасно понимаю и сочувствую той части общественности, которая требует защиты наших природных ресурсов и земли от грубого вмешательства. Местные жители апеллируют к опасностям, угрожающим экологии, сельскому хозяйству региона, потенциалу виноделия и туризма. С другой стороны, другие путем привлечения инвестиций, оживления экономики и энергетики желают вывести страну из нищеты. Я считаю безальтернативным рассмотрение и согласование обеих точек зрения. Желательно создать государственную комиссию, где экономисты, специалисты-энергетики, экологи, местные и иностранные эксперты обсуждают не только судьбу конкретной ГЭС, но и планы на будущее и перспективы энергетики. Если будет сочтено необходимым, президентская платформа может быть использована для таких дискуссий», – подытожила глава государства.

Большинство политиков от оппозиции отметили поверхностный характер доклада президента, посетовав на отсутствие конкретики и обтекаемость формулировок.

По мнению профессора тбилисского госуниверситета Иосифа Арчвадзе, рецепты оздоровления экономики и выхода из кризиса общеизвестны:

«Больше капиталовложений в образование и реальный сектор – иначе мы так и будем находиться на задворках мировой экономики. Сейчас мы экспортируем на мировой рынок не результаты интеллектуальной деятельности наших ученых, а дешевую рабочую силу для развитых стран. Для развития страны нужна четкая стратегия, а не благие пожелания. Государство, полностью ориентированное на продажу дешевого вина за рубеж и туризма, всегда будет зависеть от внешних факторов».

Предложения президента в отношении проекта Намахванского гидроузла, в том числе и идея создании госкомиссии, тоже не представляется новаторским представителям неправительственного сектора, который уже со схожими идеями. По словам главы НПО «Зеленая альтернатива» Мананы Кочладзе, предложение будет приемлемым лишь в случае его наполнения реальным смыслом:

«Как правило, в цивилизованных странах роль медиаторов берут на себя люди, пользующимися непререкаемым авторитетом среди общественности. К сожалению, судя по последним опросам, личный рейтинг президента находится на минимальной отметке, а сам институт власти всецело зависим от «Грузинской мечты». Поэтому работа комиссии будет иметь смысл лишь в том случае, если она реально будет укомплектована непредвзятыми экспертами, в том числе из-за рубежа, и будет полностью прозрачна и подотчетна обществу. Пока же, к сожалению, у людей нет доверия к власти, а с местным населением в который раз разговаривают на языке шантажа и угроз. Необходимо прекратить строительство, вывести полицию, это вернет доверие общественности и позволит вернуться к режиму диалога», – подчеркнула Манана Кочладзе.