Коронавирус в Грузии: 506 случаев заражения за сутки, 11 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 506 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 25,7 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 1,96%, за последние две недели – 2,16%, а за последнюю неделю – 2,49%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 287 689. Более 47% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходятся на Тбилиси – 240.

В Аджарии зафиксировано 76 случаев, в Самегрело и Земо Сванети – 66, в Имеретии – 43, в Квемо Картли – 33, в Кахетии, Гурии и Шида Картли – по 13, в Мцхета-Мтианети – 4, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 10, в Самцхе-Джавахети – 3.

От ковида умерли еще 11 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 3 869.

Выздоровели 342 человека, их общее число выросло до 276 426.

На данный момент в Грузии 7 083 активных случая коронавируса. Из них 2 190 пациентов (почти 31%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках лечение продолжают 1 074 инфицированных, в Имерети – 334, в Аджарии – 331. Состояние 370 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 76 человек.

4 592 гражданина (почти 65% активных случаев) лечатся на дому, а 301 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 198 граждан, в самоизоляции остаются 11,9 тысячи человек.