Сегодня в Грузии день траура по погибшим жителям Гальского района

Грузия и Литва утвердили план сотрудничества в оборонной сфере на 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Грузии.

Документ был оформлен в рамках официального визита в Литву грузинской делегации во главе с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе. В пятницу его подписали заместители руководителей оборонных ведомств двух стран – Маргирис Абукявичюс и Лела Чиковани, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Сотрудничество Литвы и Грузии в области обороны охватывает множество областей: военное образование и обучение, кибербезопасность, совместные учения в Литве и Грузии, а также сотрудничество на уровне сухопутных войск, спецназа, военных академий. Оформленный план касается самых разных аспектов этих отношений – начиная от официальных визитов, заканчивая военными учениями. Как отмечается, все эти мероприятия направлены на усиление возможностей Сил обороны Грузии.

В пресс-службе Минобороны Литвы подчеркнули, что одним из приоритетных направлений сотрудничества является кибербезопасность.

«Согласно декларации о намерениях, подписанной Литвой и Грузией, планируется участие грузин в Региональном центре кибербезопасности, который будет создан в Каунасе как часть Национального центра кибербезопасности. В этом году Литва и Грузия вместе примут участие в учениях по кибербезопасности», - сказал Абукявичюс.

В прошлом году почти все совместные мероприятия министерств обороны Грузии и Литвы были отменены из-за коронавируса. В этом году ожидается реализация значительно большего числа инициатив, предусмотренных планом сотрудничества.