Коронавирус в Грузии: 707 случаев заражения за сутки, 8 человек скончались

Власти Китая оштрафовали корпорацию Alibaba на $2,8 миллиарда долларов в рамках антимонопольного расследования. Это самый крупный штраф в истории страны. Основатель компании Джек Ма в октябре публично раскритиковал чиновников, после чего исчез почти на три месяца, а крупнейшее в мире размещение акций другой его компании было отменено.

Джек Ма считался самым богатым человеком в Китае. Все изменилось после его критики в адрес властей. Состояние бизнесмена оценивалось журналом Forbes в 65,5 миллиардов долларов. 24 октября Ма раскритиковал на экономическом форуме в Шанхае правительственных чиновников, заявив, что регуляторные меры, «придуманные стариками», не соответствуют времени, и обвинил их в волоките и защите интересов банков.

Выступление было сделано после приветственной речи заместителя председателя КНР, 72-летнего Ван Цишаня – которого называют ближайшим сподвижником лидера КНР Си Цзиньпина. Он говорил об опасностях распространения новых финансовых технологий для экономической стабильности. Слова Ма были восприняты как прямая критика Цишаня, после этого он исчез на три месяца. С осени оценка активов предпринимателя снизилась приблизительно на 15 миллиардов долларов, теперь он четвертый в списке самых богатых китайцев.

Расследование в отношении Alibaba Group началось в декабре, после выступления Ма. Регулятор обвинил компанию, известную на европейском рынке по интернет-магазину AliExpress, в принуждении продавцов торговать только на одной платформе. Такая практика нарушила права и интересы потребителей и ударила по бизнесу продавцов, указал китайский регулятор.

Китайские власти намерены сократить масштабы бизнес-империи Ма, заявляли The Wall Street Journal чиновники страны. Одновременно власти обещают ужесточить регулирование финтех-стартапов, сделав правила их работы более жесткими и похожими на банковские.

В ноябре власти КНР сорвали крупнейшее в истории размещение акций – компания была основана Ма. Финансовая Ant Group должна была привлечь $34,5 миллиарда в Гонконге и Шанхае, это бы стало крупнейшим IPO в истории. После этого оценка компании могла составить $315 миллиардов – дороже, чем Bank of America. Однако выход на биржи был отменен за два дня до запланированного срока.

После IPO Ant Group, по прогнозу Bloomberg, Ма мог бы подняться на 11-е место в списке богатейших людей планеты. Одновременно Пекин потребовал отделить от Alibaba медиаактивы, а основанная Ма элитная бизнес-школа была вынуждена приостановить прием новых студентов, сообщила в пятницу Financial Times.

Противостояние Ма и властей имеет не только политический подтекст, – считает китаист Александр Габуев. «Сюжет тут не только в борьбе неповоротливого госкапитализма с популярным олигархом-инноватором. А в том, как Си Цзиньпин и его команда видят риски для устойчивости финансовой системы», – рассказывал он в Фейсбуке. По словам эксперта, китайские власти опасаются, что плохо регулируемые финансовые компании могут принести нестабильность в финансовую систему, вызвав серьезное недовольство населения.

«Когда два года назад лопнула пирамида р2р-платформ, куча китайцев возмущались: «А где же были партия и правительство, когда меня обманывали?» – пишет эксперт. – Именно поэтому весь последний год регуляторы готовили новые правила для работы платформ вроде Ant, и саму компанию предупреждали, что ей неплохо бы повременить с размещением».