Формула выборов в Абхазии: пандемия плюс энергокризис

В воскресенье, 11 апреля, в Абхазии проходили выборы в органы местного самоуправления. Всего в республике сейчас более 125 тысяч избирателей, которые имели возможность проголосовать в 161 избирательном округе и на 198 избирательных участках. Выборы признаны состоявшимися во всех округах, кроме четырех в Сухуме и одного в Гагрском районе.

Чтобы правильней и всесторонней оценить особенности нынешних выборов в городские и районные, поселковые и сельские Собрания, следует сделать небольшой исторический экскурс. Это уже седьмые выборы в органы местного самоуправления в современной истории Абхазии. Первые состоялись 14 марта 1998 года, потом они проходили каждые три года – в 2001, 2004, 2007 годах, затем срок действия полномочий депутатов был продлен на четыре года и выборы состоялись соответственно в 2011 и 2016 годах. Точнее, последние должны были пройти в 2015-м, но по предложению тогдашнего президента Абхазии Рауля Хаджимба были перенесены на 3 апреля 2016-го. До этого вступили в действие поправки к закону «О выборах в органы местного самоуправления Республики Абхазия» и возраст кандидатов в депутаты был увеличен с 23 до 25 лет.

Причем выборы 2016-го не проходили в Гальском районе, поскольку в 2014 году подавляющее большинство населения ранее района лишилось абхазского гражданства, которое ранее вопреки законодательству Абхазии совмещало с грузинским. (Так же, как и в части сел Очамчырского и Ткуарчальского районов). Сейчас правом голоса в районе обладают всего 859 человек, имеющие паспорта Республики Абхазия, тем не менее было решено выборы проводить. С учетом малого количества избирателей, руководство и бывший состав Собрания района сократили количество депутатов до 11 человек, Конституция это позволяет.

Еще одной особенностью выборов пятилетней давности был невиданный избирательный бум – в среднем на каждое депутатское место в гор(рай) собраниях претендовало по три кандидата. Наблюдатели объясняли это тем, что хоть депутаты органов местного самоуправления в Абхазии обладают очень небольшими полномочиями, много молодежи тогда решило, работая в Собраниях, набраться опыта для дальнейшей политической карьеры. Сейчас этот ажиотаж спал, и на выборах 2021 года количество претендентов на одно депутатское место сократилось примерно вдвое.

Вчерашние выборы тоже состоялись только через пять лет после предыдущих, и переносить их пришлось дважды. Сперва – из-за того, что на 22 марта 2020 года были назначены повторные президентские выборы, и дабы они не совпадали по времени, муниципальные выборы сперва перенесли на 1 ноября прошлого года, а причиной еще одного переноса послужила неблагополучная эпидобстановка осенью из-за коронавирусной пандемии.

Но и сегодня коронавирусная инфекция в Абхазии, хоть и ослабла, далеко еще не побеждена. Так, за два дня до выборов стало известно, что трое членов избирательной комиссии на одном из участков в селе Дурипш Гудаутского района заболели коронавирусом. В связи с этим их пришлось срочно заменить другими людьми. В целом на избирательных участках соблюдались вчера меры по противодействию распространения болезни: члены участковых избирательных комиссий были обеспечены средствами индивидуальной защиты и, как правило, сидели в медицинских масках, голосующие могли воспользоваться санитайзерами. Правда, среди голосующих редко кто был в масках, и это свидетельствует о том, что в Абхазии сейчас наступил период расслабленности и надежды, что «все и так обойдется».

Еще одно осложнявшее ход нынешних выборов обстоятельство – то, что они пришлись на период энергетического кризиса в Абхазии. Вплоть до завершение капитального ремонта деривационного тоннеля на ИнгурГЭС и начала запланированного на 1 мая начала работы этой электростанции в республику будет продолжаться более чем четырехмесячный по продолжительности переток электроэнергии из России. Но абхазские энергопотребители, в том числе, увы, и незаконные майнеры, так активно стали расходовать выделенные РФ в рамках этого перетока 800 миллионов киловатт-часов, что от тех к апрелю уже мало что осталось, из-за чего пришлось вернуться к веерным отключениям в республике - на час через каждые три часа. К счастью, световой день уже удлинился, но в восемь вечера, когда закрывались все избирательные участки и начинался подсчет голосов, на улице было уже, конечно, темно, вот почему на участках запаслись свечами и электрофонариками на аккумуляторах. Тем не менее РУП «Черноморэнерго» было принято решение для удобства работы избирательных комиссий с 19 часов вчера не производить плановые отключения электричества. Но среди интернет-комментаторов, как известно, преобладают недовольные. И если такие посты, как «Безобразие! А я заранее свечки зажгла, и они уже пятнадцать минут зря горят», можно было воспринять, как просто сарказм, то некоторые и впрямь злились: «Этим начальникам лишь бы свое дело сделать, а на людей им напевать!». Таким отвечали, что члены избирательных комиссий – тоже люди, а если кого-то злит, что именно в этот вечер от планового часового отключения отказались, то пусть они возьмут и сами отключат электричество на этот час в своих домах и квартирах, никто не препятствует. Кроме того, неужели им так хочется, чтоб из-за подсчета бюллетеней в полумраке повсеместно стали возникать избирательные скандалы? А еще «утешали» недовольных тем, что экономию наверстают в другие апрельские дни.

Кстати, схожая полемика завязывалась в абхазском сегменте Фейсбука и накануне выборов. Одни пользователи чуть ли не хором заявляли, что не пойдут на них: как будто, мол, избранные депутаты улучшат им жизнь, обеспечат бесперебойной электроэнергией и так далее? В ответ звучало: и чего вы добьетесь своим демаршем, только того, что остальным в ближайшее время придется идти на эти же выборы еще раз?

Больше всего избирателей было в Сухуме – около 40 тысяч человек, то есть в сорок с лишним раз, чем в Гальском районе. На втором месте по этому показателю Гагрский район – около 25 тысяч избирателей, затем Гудаутский район с примерно 24 тысячами голосующих, Очамчырский – 15 тысяч человек, Гулрыпшский – 11 тысяч, Ткуарчальский – пять тысяч, Сухумский – три тысячи.

СМИ вчера сообщали о том, что на избирательных участках в Сухуме проголосовали спикер абхазского парламента Валерий Кварчия и врио премьер-министра Владимир Делба, а позднее в селе Тамыш, по месту прописки, – и президент Абхазии Аслан Бжания.

Нарушений общественного порядка на избирательных участках не зафиксировано, сообщила пресс-служба МВД РА. Сотрудники городских управлений и районных отделов внутренних дел обеспечили сопровождение выборной документации. Жалоб и заявлений в органы внутренних дел не поступало.

Как и следовало ожидать, самая высокая явка избирателей была вчера в Гальском районе – 58%. Судя по явке избирателей, в Гудаутском, Сухумском, Гулрыпшском, Очамчырском и Ткуарчальском районах, а также в городах Пицунда и Новый Афон выборы состоялись.

В Гагрском районе из-за низкой явки избирателей выборы не состоялись в одном округе из 25, а в Сухуме – в четырех из 19, то есть в этих округах не пришло на участки и 25 процентов имеющих право голоса.

«Эхо Кавказа» обратилось сегодня к председателю Сухумской городской избирательной комиссии Адгуру Лагвилава с просьбой кратко рассказать об итогах выборов в столице Абхазии. Вот что он сообщил:

«Выборы состоялись в двенадцати округах, в четырех округах не состоялись. Это Турбаза, второй округ. Это бывшая Дзтдзария улица (ныне – Адыгейская), двенадцатый округ. Одиннадцатый, Маяк. И округ восемнадцатый – на Новом районе. Не состоялись из-за недостаточной явки. В двенадцатом округе всего десять человек не хватило, избирателей, чтобы состоялись выборы… Много таких было округов, где всего по одному человек выдвигалось.

– А самая большая конкуренция где была?

– Самая большая конкуренция была в восьмом и десятом округах. Там по пять человек баллотировалось.

– Кто там победил, можно назвать?

– В восьмом округе – Дмитрий Осия, а в десятом – Аик Календжан».

Если по избирательному округу не был избран ни один депутат Собрания, либо выборы по избирательному округу признаны несостоявшимися или недействительными, избирательная комиссия назначает в недельный срок повторные выборы. Повторные выборы проводятся не позднее, чем через два месяца. Адгур Лагвилава сказал, что на этой неделе будут назначены выборы в четырех округах, где, скажем так, оказались слишком сильны протестные настроения, или апатия избирателей. Но Собрание уже может провести первое заседание и избрать председателя.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия