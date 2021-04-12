В Абхазии выявлено 30 новых случаев инфицирования коронавирусом

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поздравил мусульман Грузии с наступлением месяца Рамадан. Месяц Рамадан, считающийся в исламе священным, начался в этом году с заходом солнца 12 апреля.

«Сердечно поздравляю всех мусульман Грузии с наступлением месяца Рамадан и желаю вам достойно, с верой и терпением его завершения. Я очень ценю ваш большой вклад в общественную жизнь нашей общей родины, в построение ее будущего. Ваша уникальная культура и традиции - это богатство нашей страны, неотъемлемая часть ее разнообразия.

Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и мира», - говорится в поздравлении.

Ислам является второй по численности религией в Грузии, последователями ислама являются около 10% населения страны (около 0,4 млн человек). Представители мусульманской общины проживают в Аджарии, Квемо Картли и Панкиси, по этническому составу это грузины, азербайджанцы и чеченцы-кистины, информирует агентство «Новости-Грузия». В некоторых регионах страны мусульмане составляют относительное или абсолютное большинство населения.

Согласно исламской традиции, Рамадан - это месяц, когда Мухаммед получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. Это произошло, когда в «ночь предопределения» архангел Джабраил (Гавриил в христианской традиции) открыл ему первую суру Корана.

В течение Рамадана мусульмане в дневное время отказываются от приема пищи и питья, развлечений, а также супружеских отношений. Несоблюдение поста без уважительной причины считается грехом. Пост могут не соблюдать беременные и кормящие женщины, больные, дети до 7 лет, а также путешественники, однако по окончании путешествия они должны поститься положенное время. Также Рамадан это время благочестивых дел – принято раздавать в общине милостыню и помогать ближним.

В этом году первым днем поста считается 13 апреля, последним - 12 мая. Завершается пост праздником Ураза-байрам (по-арабски - Ид аль-Фитр), который в этом году будет отмечаться 13 мая.