Югоосетинский парламент не поддержал кандидатуру Савченко на должность генпрокурора

Депутаты парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия на сегодняшней сессии большинством голосов не поддержали представление президента Анатолия Бибилова по кандидатуре Виталия Савченко на должность генпрокурора. Как пишет агентство «Рес», голосование было открытым, на сессии присутствовал сам Савченко.

Вице-спикер парламента Александр Плиев перед голосованием поинтересовался, есть ли у представленной кандидатуры югоосетинское гражданство. Он предположил, что нарушается закон о гражданстве.

Представитель Бибилова в парламенте Анна Кумаритова, в свою очередь, отметила, что «закон о гражданстве не нарушен».

Сегодня же депутаты единогласно проголосовали за освобождение от должности генпрокурора Урузмага Джагаева, пятилетний срок полномочий которого истек 6 апреля.

Согласно югоосетинскому законодательству, если предложенная президентом кандидатура на должность генпрокурора не получит требуемого количества голосов депутатов парламента, то президент в течение 30 дней представляет законодательному органу новую кандидатуру. При этом в отсутствие генерального прокурора его обязанности исполняет первый заместитель.