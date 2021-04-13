Лидер «Единого национального движения» Ника Мелия остается в заключении

Военнослужащих Псковской дивизии ВДВ начали перебрасывать в аннексированный Крым, пишет группа Conflict Intelligence Team. Сообщения о переброске десантников поступают на фоне увеличения российского военного присутствия у границ с Украиной.

Вечером 10 апреля на YouTube появилось видео эшелона с военной техникой, который ночью проходит через станцию Нижнегорская к северо-востоку от Симферополя. Техника на платформах характерна для десантных частей.

7 апреля в TikTok было опубликовано видео с такой же техникой на платформах. В комментариях говорится, что оно снято в Пскове. CIT удалось подтвердить геолокацию.

«Сравнив порядок гусеничной техники на двух видео, мы пришли к выводу, что в Пскове был снят тот же эшелон, что и в Крыму – но еще до того, как к нему прицепили пассажирские вагоны и платформы с грузовиками. В Пскове и окрестностях базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия – ранее мы писали о переброске ее техники в Крым, а с тех пор мы и другие исследователи неоднократно фиксировали составы, следовавшие из Пскова в Симферополь», – отмечают эксперты.

Количество поездов с техникой дивизии позволяет предположить, что в Крым перебрасывают значительную часть техники и личного состава дивизии, однако это первый случай, когда ее присутствие было замечено севернее Симферополя. На большей части машин закрашены бортовые номера, это можно объяснить скорее соображениями общей оперативной маскировки, чем намерением в будущем выдать технику за сепаратистскую, – пишут расследователи.

8 апреля группа Conflict Intelligence Team проанализировала публикации из социальных сетей и пришла к выводу, что российские военные сконцентрировались в полевом лагере в Воронежской области примерно в 250 км от границы. В 2014–2015 годах лагеря российских военных располагались намного ближе к границе.

В CIT установили, что большая часть военной техники, попавшей на фото и видео, относится к Центральному военному округу – до Воронежа она преодолела сотни и тысячи километров. Военные разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская в районе Воронежа и едут в южном направлении. Некоторые колонны военной техники едут через поселок городского типа Отрадное, не доезжая до Воронежа, сообщает CIT со ссылкой на соцсети.

В CIT предполагают, что лагерь расположен на северной части войскового полигона «Погоново» – это около 250 км от границы с Луганской и Харьковской областями Украины. Местные жители писали, что военные расположились «в поле рядом с жилыми домами». Также есть свидетельства о дислокации российских военных в районе города Острогожск Воронежской области (около 150 км от границы с Украиной).