Тенгиз Джопуа: «Население устало от этого перманентного кризиса»

Сегодня в Абхазии активно обсуждают вчерашнюю встречу в парламенте с главой государства Асланом Бжания, которая началась в час дня и продолжалась более двух с половиной часов. Напомним, что парламентарии приглашали его на следующий день после того, как 2 марта к комплексу правительственных зданий пришли около двухсот участников акции протеста, возмущенных поездкой в Тбилиси бизнесмена, бывшего помощника президента РА Бенура (Акуна) Квирая и еще двух граждан Абхазии. Представители ряда СМИ прождали несколько часов у парламента, надеясь, что после этой закрытой, как было объявлено, встречи для них проведут брифинг. Но затем спикер парламента Валерий Кварчия сообщил «Эху Кавказа», что накануне вечером президент выехал на плановое медицинское обследование в Россию, депутаты обменялись мнениями без него, а встречу с ним перенесли на следующую неделю.

Наверное, эта пауза способствовала тому, что эмоции улеглись и встреча, на которой обсуждались, помимо названной, и многие другие актуальные темы, проходила в более спокойной обстановке, чем она могла быть 3 марта. Лишь депутат Натали Смыр, задав несколько вопросов и, по-видимому, неудовлетворенная ответами, демонстративно покинула зал заседаний парламента.

Встречу решили сделать все же открытой для СМИ, но пригласили для ее освещения только оба абхазских телеканала и ГИА «Апсныпресс». Вот почему нам придется воспользоваться аудиозаписями из репортажей, отразивших практически всю встречу, показанных Абхазским телевидением и «Абаза-ТВ» вчера поздно вечером.

Начнем с темы, которая послужила причиной для этой – пятой по счету – встречи президента Бжания с депутатским корпусом. Отметив, что поездки в Грузию частным образом для жителей Абхазии не запрещены, ни в каких документах такой запрет не прописан, есть статистика поездок и персональные данные в СГБ тех, кому это было разрешено, или, по каким-то причинам, отказано в выдаче пропуска, Аслан Бжания продолжил:

«О том, что Квирая имеет проблемы, связанные с его хозяйственной деятельностью, известно. По итогам 2019 года у государства накопилось долги перед ним на сумму примерно 150 миллионов рублей. Я к этому отношения не имею. Есть документы, которые об этом говорят. Его предприятия являются, можно сказать, «градообразующими». Там работают 150-200 человек. Они какие-то деньги в развитие вкладывают, занимаются сельским хозяйством. Он неоднократно приходил и просил: «Помогите решить проблему с долгами, которые накопились по итогам девятнадцатого года». Мы ему в этом ключе помочь ничем не смогли, ни одного рубля не отдали. Человек искал рынки сбыта, ездил в Россию, в Крым, пытался договориться с РЖД, пытался решить производственные вопросы у себя. Когда стало известно, что он намеревается ехать туда (в Грузию), а он на эту тему разговаривал со многими людьми, у меня с ним состоялся разговор: «Имея статус помощника даже на общественных началах, ты туда ехать не можешь. Если ты сделал приоритет такой, это твое право». На этом разговор был закрыт. Мне было ясно, предельно ясно, что его поездка в Грузию, туда и обратно, станет известна всей Абхазии, что ее никто не утаит, это было очевидно. Поэтому я ему сказал: «Пока ты помощник, это дело не поощряется. Точка». Все остальное был его выбор… Что касается того видематериала (где на каком-то банкете несколько лет назад Квирая говорит о своем грузинском друге, живущем в Болгарии), то я его увидел, когда вы его увидели. Но вы обратите внимание: человек разговаривает и держит стакан со спиртным напитком. Человек выпил. И то, что он сказал, не соответствует действительности, нет в этом селе такого парка. Это первое. Второе – его никто не наделил полномочиями парку имена давать».

Еще одним событием, всколыхнувшим абхазское общество на прошлой неделе – президент тогда был в России – стало задержание, а затем и арест судом другого бывшего помощника главы государства (по международным вопросам) Ахры Авидзба, который, как сегодня выяснилось, пока даже формально не уволен. В ходе встречи Аслан Бжания уточнил, что он состоял в штате и получал зарплату, остальные трое помощников-советников, по разным причинам покинувших эту должность – Лаша Сакания, Ренат Карчаа и Акун Квирая – были внештатными. Сейчас, сказал на встрече один из парламентариев, Служба госбезопасности сообщила, что Ахра Авидзба подозревается в подготовке госпереворота, а в соцсетях даже назывались имена других ее участников. На вопрос, насколько это верно и нельзя ли было бы поговорить на эту тему в закрытом режиме, Бжания сказал:

«У меня нет оснований не доверять Службе государственной безопасности. Это первое. Я приехал позавчера 7 числа поздно вечером. У меня нет привычки вмешиваться в чью-то работу, особенно в такую тонкую материю, и давать ценные указания. Думаю, через какое-то время руководство Службы будет готово говорить с вами в закрытом режиме. Так я думаю. Если в этом будет необходимость, я их попрошу – с тем, чтобы не было утечки информации».

Немало внимания в ходе встречи было уделено Концепции внешней политики Абхазии, в особенности на той ее части, которая касается грузино-абхазских отношений. Многих в обществе озаботил в ней термин «многоуровневые переговоры» (судя по некоторым комментариям, им увиделась в нем повышенная интенсивность). Аслан Бжания сказал: «Официально хочу заявить вам сейчас: пожалуйста, от имени парламента дайте формулировки, и они будут вписаны. Мнение парламента будет учтено. Если хотите убрать этот термин, мы уберем его, никаких проблем».

Был задан вопрос о том, «почему борьбу с коррупцию начали с так называемого дела врачей», хотя там фигурируют не такие уж огромные суммы. Президент напомнил, что прошлым летом было возбуждено уголовное дело в отношении директора «Абхазавтодора», где фигурирует многократно больше – 20 миллионов рублей. «Дело в ближайшее время будет передано в суд. Была избрана мера пресечения в виде ареста, но она была изменена после того, как известные общественные деятели вмешались в качестве ходатаев. Он находится под домашним арестом». Есть и другие дела, по которым ведется следствие.

Много внимания было уделено проблемам энергетики, борьбы с незаконным майнингом, реанимации железнодорожного транзита через Абхазию.

Депутат Рауль Лолуа, который абхазскому обществу запомнился, в частности тем, что более двух лет назад возглавил протесты против помилования Раулем Хаджимба Георгия Лукава, обратился к Аслану Бжания:

«Я хочу предложить вам отменить указ предыдущего президента о помиловании террориста Лукава. Я считаю, что справедливость в этом плане должна восторжествовать. Конечно же, такой отменой этого человека сюда уже не вернешь. Хотя, другой стороны, указ о помиловании дает ему право перемещаться по территории Абхазии, въезжать на ее территорию. Не знаю, поддержать ли меня коллеги, но я прошу вас отменить этот указ, а в дальнейшем правоохранительные органы уже могут работать с такими людьми».

Сегодня «Эхо Кавказа» обратилось к абхазскому общественно-политическому деятелю, эксперту Тенгизу Джопуа. В ответ на вопрос, какое впечатление произвела на него вчерашняя встреча в парламенте, он сказал:

«Встреча особо не впечатлила. Была неподготовленная линия поведения со стороны оппозиционных депутатов, недостаточно аргументированными были их претензии к президенту. Со стороны власти я тоже особой подготовки не заметил. Президент сразу пошел на уступки – относительно Концепции внешней политики».

Далее, впрочем, мы сошлись во мнении, что это не та уступка, которая принципиально что-то меняет для власти и вообще. А про намеченный на завтра съезд оппозиционной общественной организации «Аруаа» Джопуа высказал предположение:

«Я так думаю: в любом случае будут какие-то громкие заявления, какие-то требования новые сформулированы к власти, но каких-либо активных действий на улице, на площади, они осуществлять не будут, потому что у них нет людей, способных вытащить людей на эти площади, готовых стать впереди и штурмовать. Наверное, это и хорошо, потому что население уже настолько устало от этого перманентного кризиса, ему все это уже надоело».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия