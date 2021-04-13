Кандидату не дали «облокотиться» на парламент

Парламент отклонил кандидатуру сочинца Виталия Савченко на должность генпрокурора Южной Осетии. Против него проголосовали 19 из 30 присутствовавших на заседании депутатов. Согласно закону, теперь президент должен представить законодательному органу новую кандидатуру на этот пост в течение 30 дней.

Почему выбор главы государства пал на никому не известного в Южной Осетии сотрудника прокуратуры Краснодарского края, сам Анатолий Бибилов так и не пояснил. Президент должен был представить парламенту Виталия Савченко и объяснить, почему именно его видит преемником Урузмага Джагаева. Однако Бибилов взял отпуск, поэтому его мотивация осталась неизвестной широкой общественности.

Со дня появления информации о возможном назначении Савченко на пост генерального прокурора его называли креатурой Урузмага Джагаева, который в 2016 году приехал из города Сочи возглавить ведомство при президенте Леониде Тибилове.

Первое голосование по кандидатуре Виталия Савченко 6 апреля было сорвано на стадии обсуждения в президиуме парламента, когда представители правящей партии «Единая Осетия» и часть сочувствующих ей депутатов, покинули встречу. Генеральный прокурор Урузмаг Джагаев тут же поспешил объявить о продлении своих полномочий, хотя, по мнению некоторых представителей депутатского корпуса, нарушил тем самым конституционный закон. Кроме того, он продолжил представлять Генпрокуратуру за пределами Южной Осетии, приняв на днях участие в VIII Московском юридическом форуме с докладом о прокурорском надзоре в условиях ограничений и карантина в республике. И даже вручил организаторам награды Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия.

Президиум парламента вновь собрался накануне. Сюрпризов не произошло: вопрос о кандидатуре нового генерального прокурора был включен в повестку дня без проволочек. В отсутствии президента Виталий Савченко представил себя сам. Небольшой фрагмент видео из его выступления, в котором он обещает «облокачиваться на мнение парламента», после заседания распространилось в сети: «… Для этого считаю необходимым непосредственно в своей работе облокачиваться на мнение парламента, на работу с депутатами парламента, и принимать исходя из этого решения».

По словам депутата Давида Санакоева, внимание парламентариев привлек и вопрос наличия у Виталия Савченко гражданства Южной Осетии:

«Вопрос возник у Александра Плиева («Народная партия»). Это один из тех вопросов, который должен был быть урегулирован при назначении. То есть у человека, который претендует на должность генерального прокурора, должно быть гражданство РЮО. Об этом говорит закон. Поэтому вопрос был, так как в материалах, которые нам представили, не было сказано о том, что у него есть гражданство. Плиев спросил об этом. Он (Савченко) ответил, что да. И тогда представитель президента в парламенте (Анна Кумаритова) сказала, что на основании закона о гражданстве президент имеет право предоставлять гражданство, и он этим правом воспользовался. Тогда Плиев просто уточнил, на основании какого пункта закона это произошло. Но на этот вопрос ответа он не получил.

– То есть президент может просто так дарить гражданство, если верить Анне Кумаритовой?

– Она сказала, что он (президент) исходил из норм закона о гражданстве. Но не пояснила, каких именно норм. Например, чтобы человек получил гражданство, он должен прожить здесь пять лет, получить вид на жительство, а потом через пять лет - гражданство. Президент может предоставлять гражданство, но там также прописаны нормы, каким образом. То есть президент может дать человеку гражданство на основании того, что он что-то сделал для Южной Осетии, продвигал интересы Южной Осетии, внес особый вклад в развитие Южной Осетии и т.д.».

Решение по кандидатуре Виталия Савченко, как рассказали «Эху Кавказа» парламентарии, было принято за считанные минуты. Голосование было открытым. Из 34 депутатов сегодня в зале заседаний присутствовало 30 человек. 19 из них проголосовали против кандидатуры Виталия Савченко, двое – вице-спикер Петр Гассиев и еще один представитель «Единой Осетии», Сармат Икоев, – вышли из зала и не стали принимать в этом участия. Остальные 9, как выяснило «Эхо Кавказа», тоже представители правящей партии, поддержали представленную кандидатуру.

Согласно закону, новую кандидатуру на пост генпрокурора глава государства должен представить парламенту в течение тридцати дней. Если Анатолий Бибилов вновь решит выдвинуть на этот пост Виталия Савченко, он сможет это сделать через 6 месяцев.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия