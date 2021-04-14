Абхазскую партию «Амцахара» возглавил Лесик Цугба

КГБ Беларуси сообщило о задержании политолога и общественного деятеля Александра Федуты. Накануне он исчез в Москве. Где он находится сейчас – неизвестно.

Федута – известный пушкинист и политолог, автор книги "Лукашенко. Политическая биография". В этой работе он утверждал, что уже в 1994 году было видно, что политик готовится к авторитарному правлению.

Сам Федута был сотрудником предвыборного штаба Александра Лукашенко на выборах 1994 года, после прихода Лукашенко к власти недолгое время возглавлял управление информации администрации президента Беларуси.

В 1995 году уволился, позднее перешел в ряды противников Лукашенко. На выборах президента Беларуси в 2010 году Федута работал в штабе оппозиционного кандидата, поэта Владимира Некляева.

После он был арестован КГБ и после нескольких месяцев, проведенных в СИЗО, осуждён на два года условно по делу о протестах против результатов выборов в Минске, которые власти назвали массовыми беспорядками. Amnesty International признала Федуту тогда узником совести.

Помимо политической и общественной деятельности, Александр Федута известен также как литературовед, автор работ о творчестве Александра Пушкина и Адама Мицкевича. Подготовил к печати и издал сборник трудов писателя и журналиста XIX века Фаддея Булгарина – уроженца нынешней Беларуси, одной из неоднозначных фигур общественной жизни тогдашней Российской империи.

В 2017 году Александр Федута защитил докторскую диссертацию по литературоведению в Ягеллонском университете (Польша). В качестве публициста и аналитика активно сотрудничает с белорусскими независимыми и оппозиционными изданиями.

Одновременно с Федутой КГБ подтвердило задержание лидера оппозиционной партии БНФ (Белорусский народный фронт), бывшего кандидата на пост президента Григория Костусёва. Он был задержан накануне вечером в Шклове Могилёвской области, сообщало ранее издание "Наша Нива". Там он живёт. Утверждалось, что позднее он был доставлен в Минск, в следственный изолятор КГБ.

В сообщении КГБ говорится, что Федута и Костусёв задержаны по "непосредственно возникшему подозрению в преступлении". Ведомство пообещало предоставить информацию о задержании "позже".