Намахванское ущелье протянулось до Кутаиси

В районе строительства Намахванской ГЭС полиция установила железный забор. Произошло несколько стычек с полицией, есть задержанные. Днем в Кутаиси начался митинг протеста, власти перекрыли все выезды из города, чтобы не допустить митингующих в ущелье.

Ночью власти возле Гуматской ГЭС заменили полицейский кордон железной стеной. Утром протестующие начали стучать по ней в знак протеста. Были задержаны несколько участников акции, однако это лишь подогрело протест. Днем, опасаясь усиления поддержки, полиция перекрыла дорогу из Кутаиси до Гумати возле т.н. «цепного моста».

По словам одного из лидеров протестного движения Варлама Голетиани, целью последних действий властей является дискредитация митингующих.

«В последние дни действия полиции принимают все более абсурдный характер. Поначалу они ограничили людям право на передвижение, а сейчас запретили шуметь. Мы попросили их представить ссылку из законодательства, запрещающую такую форму протеста. Естественно, ничего они найти не могли, после чего перешли к активным действиям, в том числе с помощью провокаторов. Власти всеми силами пытаются провоцировать митингующих, в целях маргинализации протеста. Призываем власти вернуться в поле законности».

Колонна, следовавшая из Кутаиси в Гумати, была заблокирована полицией. Не сумев прорвать кордоны, люди стали собираться на центральной площади Кутаиси. Варлам Голетиани призвал протестующих остаться ночью на площади, сохраняя мирный характер акции.

«Власти бессильны перед нами, и полиция не посмеет применить силу, наша сила – в единстве», – прокричал в мегафон оратор.

В связи с происходящими в долине Риони процессами со специальным обращением выступила Патриархия Грузии.

«Мы считаем, что необходимо наладить диалог, в котором заинтересованным сторонам, ответственным лицам и специалистам будет предоставлена возможность обменяться мнениями. Этот диалог не должен быть формальным, но следует использовать все средства, чтобы избежать недопонимания относительно проекта Намахванской ГЭС и предоставить объективную информацию общественности», – говорится в заявлении.

В правительстве приветствовали заявление ГПЦ, впрочем, не преминули обвинить протестующих.

«Считаем, что дальнейшее обострение ситуации совершенно недопустимо, однако категоричность требований митингующих не оставляет места для диалога и сближения позиций. Мы надеемся, что организаторы акций протеста по призыву Патриархата Грузии согласятся на диалог и вместе мы примем решение, которое будет в интересах всего общества и будет способствовать развитию нашей страны. Сохраняем надежду, что после обмена мнениями в профессиональном сообществе в отношении безопасности Намахванской ГЭС больше не останется вопросов», – говорится в совместном заявлении министерств экономики и охраны окружающей среды.

По мнению политолога Гии Хухашвили, если протестное движение не сможет вырваться дальше митингов, оно обречено:

«Власти решили действовать по хитрому и жесткому сценарию: поначалу дискредитация организаторов акции путем подосланных провокаторов под националистическими и ксенофобскими лозунгами, изматывание протеста полицией. И на этом поле у защитников ущелья мало шансов. Поэтому необходимо изменение тактики протеста, хотя бы путем инициирования сбора подписей по проведения референдума по этому вопросу, требующего 200 тысяч подписей», – считает политолог.

Митинг на центрально площади Кутаиси продолжается. Па различным оценкам, на акции присутствуют от 12 до 15 тысяч человек.