Шесть человек задержаны за организацию беспорядков на акции против Намахвани ГЭС

Шесть человек задержаны в Батуми по обвинению организации и участии в беспорядках во время протестов против строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии. Об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

По версии следствия, на протестной акции, проходившей 12 апреля в поселке Гумати близ Кутаиси, обвиняемые избили трех человек, а также повредили автомобиль, принадлежащий одному из пострадавших.

Задержанные – мужчины в возрасте от 20 до 34 лет. По данным издания «Батумелеби», среди них есть профессиональные спортсмены, борцы вольного стиля, которые в прошлом представляли Грузию на разных международных турнирах. Известно, что задержан чемпион Европы среди юниоров Фируз Цулукидзе и его брат Реваз.

По версии самих спортсменов, на акции к ним подошел неизвестный мужчина, который стал задавать им провокационные вопросы и оскорбил одного из братьев Цулукидзе. Утверждается, что именно после этого началась драка, – пишет «Новости-Грузия».

Расследование продолжается по факту организации и участия в групповом насилии (статья 225 УК Грузии). Задержанным грозит от 4 до 6 лет тюрьмы.

Акции против строительства Намахвани ГЭС проводятся уже почти полгода. Местные жители и активисты неправительственных организаций требуют, чтобы турецкая строительная компания ENKA покинула ущелье реки Риони. Помимо отказа от строительства ГЭС, они требуют возвращения государству 576 гектаров земель, которые переданы иностранной компании на 99 лет.

Противники проекта утверждают, что ГЭС окажет разрушительное воздействие на окружающую среду. Власти Грузии в ответ заявили, что частично приостанавливают строительство на шесть месяцев, чтобы еще раз перепроверить проект, однако расторгать контракт не собираются.